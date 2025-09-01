CC OO exige al Ayuntamiento de San Javier patrullas específicas de Policía Local para pedanías de campo y La Manga

El sindicato de Comisiones Obreras alerta de las quejas de vecinos y turistas por los tiempos de respuesta ante la demanda "superlativa" de servicios policiales.

El sindicato de Comisiones Obreras ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Javier que "debe cumplir" hasta el próximo 15 de septiembre con la programación operativa de la Policía Local diseñada para el verano 2025 y que establece "dotar de mayor número de patrullas" a cada turno, para incrementar la presencia policial ante el aumento de la presión turística.

"Es evidente el aumento exponencial de población en verano y que este no viene acompañado con ese mismo aumento en patrullas de servicio", tal y como lamenta Miguel Alcaraz Durán, secretario general del sector de Administración Local de CC OO en la Región de Murcia. "Son frecuentes las quejas de los ciudadanos por el tiempo de respuesta a sus requerimientos".

La demanda de servicios es "superlativa", ya sea por accidentes de tráfico, por asuntos de seguridad ciudadana, por conflictos de convivencia vecinal, cuestiones de atención ciudadana, incluso de auxilio a veraneantes. "Es necesaria una patrulla que preste vigilancia en las pedanías de San Javier, como el que se cubran todas las franjas horarias con más de una patrulla por turno".

El secretario general del sector de Administración Local de CC OO denuncia que la actualidad "hay alguna franja horaria donde solo existe una patrulla operativa, para atender San Javier, Santiago de la Ribera y las pedanías del campo, y luego hay otra patrulla sola para atender los 14 kilómetros lineales de La Manga".

De modo que desde Comisiones Obreras han emitido un comunicado para reclamar al Ayuntamiento que movilice una unidad específica para pedanías del campo, al margen de los indicativos policiales que deben estar operativos en San Javier y en puntos del litoral como La Manga, cuya población se dispara por encima de los 200.000 habitantes.

"Al parecer, para los actuales responsables políticos y policiales, los residentes y los turistas no son merecedores de un servicio policial de calidad. Denunciamos que no se esté nombrando una unidad específica de pedanías del campo, y que haya turnos donde durante ciertas franjas horarias, solo haya una patrulla de policía operativa para San Javier, La Ribera y otra sola para toda la Manga, ante la gran demanda de servicios existentes".