El preso que degolló a otro en una cárcel de Murcia amenaza con suicidarse si no le dan coca y le prende fuego a su celda

El Centro Penitenciario Murcia II, ubicado en Campos del Río, donde el recluso que mató a otro le ha prendido fuego a su colchón.

Le habían clasificado como un interno no conflictivo y ahora es uno de los más temidos en la cárcel de Campos del Río a la que ha sido trasladado, tras degollar a su compañero de celda en el penal de Sangonera la Verde. El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMP) ha alertado del "peligro" que está causando este preso después de quemar el catre de su chabolo.

"El pasado 29 de agosto, prendió fuego a su colchón en plena madrugada, provocando una intensa humareda tóxica que obligó a evacuar a todos los internos de la galería para evitar intoxicaciones", tal y como ha denunciado el citado sindicato. "Su objetivo era causar el máximo daño posible, poniendo en riesgo tanto su vida como la de funcionarios e internos".

Este recluso, de nacionalidad marroquí, llegó a Campos del Río después de ser cambiado de centro penitenciario por haber matado a su compañero de celda en Sangonera la Verde. Al parecer, utilizó la tapa afilada de una lata de atún que compró en el economato, para cortarle el cuello al otro recluso. Este ataque mortal se produjo en el módulo 1, conocido como el módulo de respeto y convivencia, por estar destinado a presos con buena conducta o clasificados como internos no conflictivos

De hecho, esa era la clasificación de este marroquí, a pesar de que había ingresado en prisión en julio, como medida cautelar dictada por un juzgado que le investiga por delitos violentos. Pero durante la madrugada del 8 de agosto, degolló a otro recluso, de forma que fue trasladado del Centro Penitenciario Murcia I a Murcia II, ubicado en Campos del Río, y que se trata de una cárcel de mayor seguridad.

La medida no ha surtido efecto porque no para de causar incidentes que están provocando una "grave situación de inseguridad", tal y como denuncia Tu Abandono Me Puede Matar. “Desde su ingreso ha protagonizado incidentes de extrema gravedad: amenazas de ahorcarse si no se le suministraba cocaína; autolesiones tras no obtener la medicación que exigía; y el pasado 29 de agosto, prendió fuego a su colchón”.

Piden medidas

Este sindicato lamenta "las graves dificultades laborales que sufren los trabajadores penitenciarios, como consecuencia de la gestión errónea en la clasificación de internos violentos", y culpa de todo ello a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: "Con una política de buenismo y permisividad, obliga a clasificar en módulos de respeto a reclusos con perfiles altamente conflictivos. Una práctica que multiplica el riesgo de agresiones, amenazas y coacciones hacia trabajadores e internos normalizados".

De forma que TAMP ha emitido un comunicado este domingo, para solicitar a Instituciones Penitenciarias que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad. “Una medida que cuenta con consenso parlamentario, pero que lleva más de dos años paralizada injustificadamente”. También exigen una "revisión urgente" de los protocolos de clasificación y retirada de elementos peligrosos de los economatos que se pueden convertir en un arma casera, como los envases metálicos.