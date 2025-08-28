Miras reforzará con 700 agentes las policías locales de su comunidad, tras las cacerías racistas de Torre Pacheco

Fernando López Miras ha iniciado el curso político anunciando la puesta en marcha de la estrategia de seguridad y convivencia ciudadana: ‘Región de Murcia + Segura’. El Gobierno autonómico se coordinará con los 45 ayuntamientos de la comunidad autónoma, para aumentar las plantillas de Policía Local en 700 efectivos, durante el próximo lustro, con una inversión de 120 millones de euros.

El objetivo para el año 2030, será pasar de los 2.300 policías locales que actualmente hay en los 45 ayuntamientos de la comunidad autónoma, a un total de 3.000. “Es un plan para hacer una Región más segura, con las competencias que tenemos a nuestro alcance", tal y como ha subrayado López Miras en el Consejo de Gobierno celebrado en el Ayuntamiento de Torre Pacheco.

El anuncio de esta estrategia ha tenido lugar en la localidad donde se vivió una batalla campal del 11 al 20 de julio, por culpa de las cacerías racistas de marroquíes convocadas por grupos de extrema derecha, para vengarse de la paliza que sufrió Domingo, un jubilado del pueblo, a manos de Issam, sin motivo aparente. De modo que López Miras ha optado por iniciar el curso político en Torre Pacheco, este jueves, para intentar cerrar esa herida con una apuesta por reforzar las concejalías de Seguridad Ciudadana de todos los ayuntamientos de la Región de Murcia.

Esta estrategia no solo busca aumentar la ratio de agentes en calles, barrios, zonas comerciales y centros educativos, también pretende incrementar los recursos logísticos y tecnológicos de la Policía Local, así como mejorar la coordinación entre estos cuerpos locales y los consistorios. "Destinamos más fondos a los ayuntamientos para que dispongan de más policías locales y de más medios con el fin de que sus vecinos puedan vivir con más tranquilidad”, según ha incidido el jefe del Ejecutivo regional durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Durante los incidentes racistas de Torre Pacheco, para salvar el apoyo de los de Santiago Abascal a los nuevos presupuestos autonómicos, López Miras no criticó el contenido del discurso de dirigentes de Vox, como José Ángel Antelo, líder del partido de ultraderecha en Murcia y que está en la diana de la Fiscalía por haber contribuido supuestamente a los altercados. Pero el presidente murciano sí fue crítico con la cifra de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional destinados en la Región de Murcia.

Este jueves, López Miras ha vuelto a criticar ese déficit en las Fuerzas de Seguridad del Estado. De hecho, en el comunicado difundido por el Palacio de San Esteban se indica que la estrategia 'Región de Murcia + Segura’ busca compensar el hecho de que esta comunidad se encuentra “a la cola” de España en las ratios de guardias civiles y policías nacionales, por cada 100.000 habitantes, ya que solo presentan un dato inferior dos comunidades con policías autonómicas propias: el País Vasco y Cataluña.

López Miras, durante su comparecencia de este jueves en Torre Pacheco para anunciar un refuerzo de seguridad en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia.

"El Gobierno central tiene mucho que hacer en este tema". "Le reclamaremos que actúe con la celeridad que los ciudadanos de la Región de Murcia merecen, como el resto de españoles”, tal y como ha advertido López Miras, sin entrar a valorar en el comunicado otras cuestiones como los polémicos acuerdos adoptados por el PP con Vox, en Jumilla y Las Torres de Cotillas, prohibiendo actos religiosos de la comunidad islámica.

La estrategia que se ha presentado este jueves en Torre Pacheco se articula en varios ejes. El segundo es el de la seguridad innovadora y contempla el uso de nuevas tecnologías y herramientas de gestión, para mejorar la coordinación policial, con la puesta en marcha de una sala exclusiva en el 112 que centralizará la red de cámaras de vigilancia de los 45 municipios de la Región.

Comisarías móviles

Esta línea de actuación también incluye la implantación de comisarías móviles, con tres unidades ya previstas en 2025, aunque el objetivo es llegar a veinte para 2030. Estas comisarías móviles permitirán el desplazamiento a municipios donde es necesaria su presencia ante eventos que congreguen a una gran cantidad de gente, como suele ocurrir en las fiestas patronales.

También se prevé la puesta en marcha de programas de gestión policial que permitirán compartir entre las policías locales de todos los municipios, información sobre hechos delictivos, atestados o requerimientos judiciales.

Otro de los ejes buscará fomentar la cooperación entre ayuntamientos. Para ello, se firmarán convenios que permitan a los agentes de un municipio, prestar servicio de forma puntual en otra localidad, ante situaciones extraordinarias, como una DANA o un grave problema de inseguridad ciudadana como ocurrió en Torre Pacheco. Además, se pondrán en marcha convocatorias de proyectos de seguridad innovadores para municipios con menos de 50.000 habitantes.

Las metas de esta estrategia son muy ambiciosas, pero luego habrá que ver la predisposición de cada ayuntamiento a la hora de coordinarse con la Comunidad Autónoma, por ello, López Miras ha recordado que el objetivo "es proteger a las familias de la Región de Murcia, reforzar la confianza entre los vecinos y asegurar que las nuevas generaciones crezcan en un entorno estable, pacífico y libre".