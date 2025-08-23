La app municipal de Murcia incorpora un pluviómetro para conocer en tiempo real la evolución de las lluvias

El concejal José Guillén explicando los pormenores de la nueva función de la aplicación municipal 'Tu Murcia'.

Esta opción está conectada a los más de 30 pluviómetros instalados en distintos puntos de la ciudad para informarse sobre la intensidad de las precipitaciones y su nivel de acumulación por horas y días.

La app municipal 'Tu Murcia' no deja de actualizarse y la última función que ha incorporado es un pluviómetro. Este sistema de información permite conocer en tiempo real sobre la lluvia registrada en la capital del Segura, gracias a los más de 30 pluviómetros instalados en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo de este pluviómetro es prestar información útil y de servicio tanto a los ciudadanos como a los turistas. "A través de la app 'Tu Murcia' podemos encontrar un Mapa interactivo con pluviómetros, en el que se muestran marcadores que indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas", tal y como ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Además, cada marcador cambia de color según la intensidad de las precipitaciones diferenciándose si es leve, moderada o intensa, o si no hay lluvia. Al pulsar sobre un punto del mapa, el usuario accede a una ficha con el nombre y localización del pluviómetro; el nivel de lluvia detectado, con una descripción clara y visual; así como los datos acumulados de precipitación en diferentes intervalos de tiempo: de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas y últimos siete días.

El mapa con los treinta pluviómetros de la capital del Segura.

"En definitiva, lo que pretende esta nueva funcionalidad es que se pueda conocer dónde y cuánto ha llovido en el municipio en las últimas horas o días, de una forma clara, visual y accesible", según el edil Guillén.

"Hay que recordar que la app ‘Tu Murcia' es pionera al integrar el Ayuntamiento electrónico para realizar cualquier trámite desde el móvil, aunando todos los portales municipales en una misma aplicación".