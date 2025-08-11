El cantaor Gregorio Moya, ganador de la 'Lámpara Minera' del Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión

Gregorio Moya, de Argamasilla de Alba, ganador de la 'Lámpara Minera' del Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión.

El artista natural de Argamasilla de Alba (1984), se ha llevado otros cuatro premios, poniendo de manifiesto una dilatada carrera que empezó a brillar en 2008 en el Concurso Nacional de Flamenco de Calasparra.

La prestigiosa 'Lámpara Minera' ya tiene nuevo dueño. El cantaor Gregorio Moya, natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), se ha alzado con el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

El galardón está dotado con 15.000 euros, aunque más que el aspecto económico, lo relevante de la 'Lámpara Minera' es la proyección artística que garantiza a cualquier artista y seguro que este será el caso de Gregorio Moya (1984).

De hecho, se ha llevado también los premios por mineras, cartageneras, el enmarcado en el grupo de los cantes de Granada y Málaga y el de los cantes rítmicos, en este caso por una mariana. De forma que el cantaor manchego se impone en el palmarés a ilustres como a Miguel Poveda que se alzó con tres premios en 1993.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tenido palabras de agradecimiento por el trabajo que desarrolla el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, a la hora de proyectar a nivel internacional la imagen de la comunidad murciana.

"Es el festival de flamenco más antiguo del mundo y cada año recibe a los mejores en sus escenarios. Gracias a quienes lo hacen posible edición tras edición con su trabajo, esfuerzo y pasión", tal y como ha destacado López Miras.

Esta 'Lámpara Minera' viene a premiar el duro trabajo de Gregorio Moya que dio un salto de calidad en cante en el año 2008, cuando se alzó con un primer premio en cantes básicos del Concurso Nacional de Flamenco en Calasparra. Un año después, en 2009, se hizo con otro primer premio en el mismo concurso, en la categoría de cantes de Málaga y Granada, y en 2017 consiguió el primer premio en el Concurso Nacional Flamenco de Valdemoro -memorial Juan Habichuela-.

Desde entonces, no ha parado de crecer este cantaor nacido un 15 de diciembre de 1984, en el seno de una familia humilde de Argamasilla de Alba donde mostró desde pequeño su afición por el flamenco y comenzó a darle rienda suelta en la peña Fosforito de Argamasilla de Alba o en la peña los de Montoya y Chacón de Tomelloso.

Allí hizo sus primeras apariciones en los escenarios y ahora triunfa para todo el mundo en el certamen más famoso del mundo: el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.