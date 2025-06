Un militante de Murcia pide por burofax a Ferraz iniciar la “revocación” de Sánchez en el Comité Federal de julio

Ferraz ha recibido un burofax donde un militante del PSOE en Murcia pide el inicio del procedimiento de destitución de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. EL ESPAÑOL ha accedido a este documento, suscrito por el abogado Juan José González Amador, con casi diez años de militancia a sus espaldas y que participó como precandidato a las primarias de la Secretaría General del PSOE en la Región de Murcia que se celebraron en diciembre de 2024.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela la corrupción en el corazón orgánico del partido, primero en el exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y luego en su sucesor en ese mismo cargo, Santos Cerdán, con Koldo García como supuesto fontanero de ambos en todo tipo de asuntos, ya había provocado críticas de destacados dirigentes socialistas.

Prueba de ello ha sido la petición de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, para que se adelante la convocatoria de elecciones generales para no arrastrar la marca del PSOE en las comunidades autónomas. Ahora las voces críticas se empiezan a escuchar entre la militancia.



El burofax de este abogado murciano, militante de la Agrupación Murcia Ciudad Sur, solicita que se incluya el siguiente punto en el Comité Federal de julio: "El inicio del proceso de revocación o censura de la Secretaría General del Partido, fundamentándolo en la más completa incapacidad para detectar y resolver durante muchos años, los peores casos de corrupción que han afectado a nuestra organización a lo largo de toda su historia".

Juan José González solo logró tres avales cuando se postuló como precandidato de las primarias a la Secretaría General del PSOE de la Región de Murcia de 2024, pero ese fracaso en su intento de hacer carrera a nivel orgánico, no es motivo para despreciar la postura de un militante en un partido que siempre ha alardeado de su democracia interna y de escuchar a las bases.

Este burofax se notificó este lunes a la calle Ferraz, pero aún no ha respondido la cúpula del Partido Socialista. Este letrado justifica su petición con argumentos que van en la línea del contenido del informe de la UCO, cuyos audios el propio Pedro Sánchez afirmó que "nos repugnan" por la "zafiedad" de su contenido donde Ábalos y Koldo se repartían prostitutas a la carta.

"La grave crisis que sufre nuestro partido, como consecuencia de los innumerables casos de corrupción que estamos conociendo, fundamentalmente tras el último y demoledor informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hace que sea de todo punto inviable la continuidad de la actual dirección, por su incapacidad para poner coto a comportamientos absolutamente incalificables de dos personas que han ocupado nada menos que la Secretaría de Organización".

"El daño producido al partido y también a la democracia es irreparable. No encuentro calificativos", tal y como expone este militante de la Agrupación Murcia Ciudad Sur.

"La responsabilidad política del Secretario General Federal no admite duda de ningún tipo. Si tuvo conocimiento de los hechos ahora difundidos, entonces es culpable por encubrir y si no tuvo conocimiento es culpable por no saberlo, demostrando la más absoluta incopetencia. Estamos hablando de la corrupciòn más soez, descarada y abominable que hemos visto en décadas. Y eso, teniendo en cuenta lo que hemos visto ahora pues todo apunta a que posiblemente haya mucho más".

Santos Cerdán con Pedro Sánchez. Europa Press

"Dicho lo anterior y una vez comprobado por sus últimas declaraciones públicas que el Secretario General no dimite, es imprescindible que el partido inicie los mecanismos legales para su inminente destitución y en ello en base al artículo 6 de los Estatutos Federeales".

"Por medio de este escrito, solicito a la Secretaría de Organización que introduzca como un punto del orden del día del próximo Comité Federal el inicio del procedimiento de revocación de la Secretaría General".

Esta petición puede ser desestimada por Ferraz, pero el abogado Juan José González Amador sostiene que sentía que debía plantearlo, como militante socialista, ante el contenido del informe de la UCO:

"Como es obvio la Secretaría de Organización que ahora ocupan cuatro personas, no está vinculada a aceptar mi solicitud. Sin embargo, si la carta logra tener una gran difusión y llega a los miles y miles de afiliados que piensan igual que yo, entonces es muy posible que se inicie un movimiento interno que ayude a solucionar el problema más grave que ha tenido el PSOE en muchos años".

"No soy un militante de la línea oficialista, tengo mis propias opiniones".