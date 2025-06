Miras insta a Sánchez a que "pacte" la agenda de la Conferencia de Presidentes para que no sea "un monólogo"

Fernando López Miras le ha pedido públicamente al jefe del Ejecutivo central que la próxima Conferencia de Presidentes, no sea "un monólogo de Pedro Sánchez", donde "no hay ninguna posibilidad de debate ni de acuerdos".

El presidente murciano ha sido crítico con el contenido del próximo cónclave al que están citados los líderes de las 17 autonomías y ha instado a Pedro Sánchez a que la agenda de Barcelona sea distinta a la de Santander: última capital autonómica que acogió la Conferencia de Presidentes.

"Lo importante es trabajar para que la Conferencia de Presidentes pueda salir bien y creo que esa va a ser la prioridad". "La prioridad debe ser que la Conferencia de Presidentes no se convierta en la conferencia del folio en blanco como en Santander", según ha recalcado.

López Miras sostiene que el orden del día que se aborde en la Ciudad Condal debería ser "consensuado" por mayoría, para que se "escuche" a las 17 comunidades autónomas, al margen del color de cada uno de los ejecutivos autonómicos y se produzca "un debate" y se cierren "acuerdos".

El Partido Popular asume los ejecutivos de 11 de las 17 autonomías y el presidente del Gobierno llega a este cónclave autonómico con un ambiente de hostilidad política, a la vista de las noticias diarias sobre el 'caso Koldo' que salpican a la Moncloa y de que Génova ha dado vía libre a sus barones para no asistir a la Conferencia de Presidentes si no se amplía el orden del día.

De hecho, López Miras ha incidido en la importancia de que Pedro Sánchez pacte la agenda de asuntos con los dirigentes autonómicos para no sufrir algún plantón en Barcelona:

"El reglamento de la Conferencia de Presidentes dice que si, al menos, diez presidentes autonómicos proponen un punto en el orden del día, se debe incluir, y yo estoy convencido de que si se respeta ese reglamento, no habrá ningún problema y la Conferencia de Presidentes será productiva".

Protesta del 8-J

Por otro lado, el presidente murciano ha confirmado que el próximo domingo secundará la convocatoria que ha realizado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que la sociedad española reclame el adelanto de las elecciones generales.



"No podemos acostumbrarnos a un presunto caso de corrupción del Gobierno de Sánchez cada día. Si no quiere que los españoles hablemos en las urnas, lo haremos el domingo 8 en Madrid", tal y como ha publicado López Miras en su cuenta personal de X [antes Twitter]. "El próximo domingo debemos salir a la calle, debemos decir que creemos en la democracia y en un gobierno libre que no sea rehén de intereses independentistas ni nacionalistas".