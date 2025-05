López Miras: "España no puede asumir el cierre del trasvase Tajo-Segura porque es acabar con la huerta de Europa"

El borrador de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura ha caído como un jarro de agua fría en la Región de Murcia. Se trata de una medida que va diametralmente en contra de uno de los mantras del presidente autonómico, Fernando López Miras, que precisamente lleva años pidiendo la "aprobación de un pacto nacional del agua" para repartir los recursos hídricos de forma equitativa entre todos los territorios de España.

Con motivo de la publicación de este documento por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), en el que se propone recortar los caudales del trasvase, el jefe del Ejecutivo murciano ofrece una entrevista a EL ESPAÑOL, en otro momento clave para la comunidad: la negociación de los presupuestos autonómicos de 2025.

¿Cómo valora la propuesta de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que ha sometido a exposición pública el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico?

No se han sometido a exposición pública, se han presentado a la Comisión de Explotación del trasvase donde no está ni la Región de Murcia, ni la Comunidad Valenciana, ni siquiera el Sindicato Central de Regantes, que somos los principales perjudicados y sufriremos las consecuencias de esos recortes.

Ahora comenzará el proceso para intentar aprobarlo pero ya le avanzo que desde el Gobierno regional llegaremos hasta donde sea necesario para impedir que se ejecute esta sentencia de muerte a la agricultura y al desarrollo económico, social y medioambiental de la Región de Murcia, Alicante y Almería. Por tanto, mi titular sería: que España no puede asumir el cierre del trasvase Tajo-Segura porque es acabar con la huerta de Europa, y por lo tanto, estamos ante el golpe definitivo de Sánchez al futuro del Levante español.

¿Qué consecuencia práctica tendrá ese escenario?

La propuesta, que solo conocemos por los medios de comunicación, va a recortar un 50% los trasvases para regadío. Eso significa una importante pérdida de puestos de trabajo, unos 100.000 empleos directos e indirectos en la Región de Murcia, Alicante y Almería en un sector que contribuye con 3.000 millones de euros al Producto Interior Bruto nacional. Estamos hablando del futuro de muchas familias. El Gobierno central va a provocar un auténtico apagón hídrico que, como decía anteriormente, es la sentencia de muerte para nuestro campo.

Todo lo que ha puesto encima de la mesa el ministerio de Transición Ecológica sobre el trasvase Tajo-Segura significará muchos meses de trasvases cero y la agricultura no puede subsistir sin agua. Con esto no quiero criticar el trabajo del Cedex, pero el problema es la base de los cálculos que utilizan, que no es otra que los caudales ecológicos fijados en el Plan del Tajo.

El Gobierno de Sánchez obvió cualquier criterio técnico e impuso su ideología sectaria y pese a que hemos pedido en reiteradas ocasiones que lo justificara, nunca lo ha hecho. Eso es parte del recurso que presentó la Comunidad Autónoma en el Tribunal Supremo y que sigue a la espera de la resolución del Alto Tribunal.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, comparece en el Palacio de San esteban para defender el trasvase Tajo-Segura. CARM

¿Piensa proponer algún gran pacto por el agua con el PSOE de la Región de Murcia para hacer un frente común ante la propuesta del Ministerio?

Hay toda una masa social en la Región de Murcia que está a favor del trasvase Tajo-Segura y que defiende esta infraestructura como lo que es: estratégica para nuestro desarrollo pasado, presente y futuro. Además, a nivel institucional, tenemos un frente común junto a Andalucía, la Comunidad Valenciana, e incluso la Comunidad de Madrid. Lamentablemente, el Partido Socialista no está ahí.

Hasta ahora, en materia de agua, sólo les hemos visto mentir y seguir las órdenes que llegaban desde la Moncloa. Han pasado ya 48 horas desde que conocimos ese recorte y aún no hemos escuchado una palabra del secretario general de los socialistas murcianos en contra de esa decisión. Es el PSOE de siempre, servil con Sánchez aunque se perjudique a la Región de Murcia.

Si este borrador del Ministerio sale adelante, ¿cuál será la hoja de ruta de su Gobierno regional?

Vamos a llegar hasta donde sea necesario y ejerceremos todas las acciones políticas, administrativas y judiciales a nuestro alcance para frenar este atentado contra la Región de Murcia. Y lo vamos a hacer de la mano de los ciudadanos, de los regantes, de los agricultores porque este cierre encubierto del trasvase va a afectar a miles de ciudadanos y cientos de familias. Además del importante impacto económico y social que supondría, está en juego también, incluso, nuestra propia identidad como Región.

En el hipotético caso de que estas normas se aprobasen, a pesar de la oposición del Gobierno de la Región de Murcia. ¿Usted exigiría que se elevase la capacidad de las plantas desaladoras que abastecen a su comunidad?

El problema no se resuelve aumentando la capacidad de desalación. No hay nada que pueda sustituir al trasvase. Esto va mucho más allá. El problema es que esa agua desalada es más cara, no tiene todas las propiedades para hacer que crezcan los frutos y, además, no es posible que llegue a todos los puntos de la Región. El Ministerio lleva años con la promesa de obras para que esa agua llegue a más puntos, pero la realidad es que esas obras no comienzan.

En cuanto al precio del agua desalada, pese a estar subvencionada, sigue siendo mucho más cara que la del trasvase o que la que pagan los usuarios de regadío en cualquier otra parte de España. Y, a todo esto, sumo una reflexión: ¿por qué los ciudadanos de la Región de Murcia, Almería y Alicante son condenados a la desalación, cuando en España hay agua suficiente para todos?

El problema es que está mal repartida y lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarla desde donde sobra, cuando sobra, a donde falta cuando falta. Para ello, lo que llevamos años reivindicando desde la Región de Murcia es un gran Pacto Nacional del Agua que dé lugar a un Plan Hidrológico Nacional que contemple todas las alternativas, incluidos también los trasvases. Sin embargo, no hay voluntad política por parte del Gobierno central para hacerlo.

¿Cuál es, a su juicio, la causa por la que el Gobierno de España ha decidido recortar el trasvase Tajo-Segura? ¿Considera que hay una intencionalidad política?

Es evidente. Ya en 2018, el propio Pedro Sánchez en un mitin en Albacete dijo abiertamente que su objetivo era poner fin a los trasvases, y es lo que está haciendo con el Tajo-Segura, cumplir lo que anunció.

La consejera castellanomanchega Mercedes Gómez ha declarado que su Gobierno no se va a conformar con este "avance notable" (así califica a las nuevas normas de explotación del trasvase), y que van a seguir trabajando para lo que ellos consideran "lo mejor para Castilla-La Mancha". De ahí cabe deducir que seguirán exigiendo más recortes al trasvase en un futuro. ¿Cuál será la postura del Ejecutivo regional frente a esta hoja de ruta de Castilla-La Mancha?

El agua es una cuestión de Estado y tiene que ser tratada como tal. Y eso es algo que el Gobierno de España no está haciendo porque se siente cómodo con el enfrentamiento y confrontando a unos territorios contra otros. En la Región de Murcia tenemos claro que quien tiene en su mano acabar con este problema es el Ejecutivo central, no otra comunidad autónoma. El problema es que Sánchez no quiere porque subsiste gracias a la confrontación. Y por tanto se hace más necesario que nunca un Pacto Nacional del Agua acordado con el consenso y el diálogo entre todos.

Este borrador de las nuevas normas de explotación del trasvase ha llegado en medio de las negociaciones en la Región de Murcia para sacar adelante los presupuestos autonómicos. ¿Cuáles son las exigencias que le traslada Vox para sacar adelante las cuentas de 2025?

A eso tendrán que contestar ellos porque, a día de hoy, no hay ningún motivo para no aprobar los Presupuestos de la Región de Murcia. Están elaborados de forma seria, rigurosa, y bajo los mismos principios que los del año pasado que sí salieron adelante sin problema.

Y lo más importante de todo: estos presupuestos son buenos para la Región de Murcia y el millón seiscientos mil murcianos. Las partidas de los presupuestos están acordadas y hemos asumido el marco político, por lo que nadie entiende el bloqueo a los presupuestos por parte de Vox.

¿Está dispuesto a cerrar el centro de menas de Santa Cruz para conseguir el voto favorable de Vox?

Lo que queremos es cumplir con lo que dicen tanto Naciones Unidas, la Comisión Europea, el propio Ministerio de Infancia e incluso el Defensor del Pueblo. Todos ellos coinciden en que debemos facilitar que los niños vivan en entornos familiares, promoviendo la desinstitucionalización en este sentido. Y eso es lo que lleva haciendo la consejería de Política Social desde hace más de dos años.

- ¿Baraja prorrogar las cuentas de 2024 para acabar el ejercicio si Vox no cambia de postura, incluso convocar elecciones autonómicas de forma anticipada?

Tener presupuestos es importante pero, afortunadamente, la situación de la Región de Murcia no es la misma que la que hay a nivel nacional. Aquí hay unas cuentas aprobadas en esta misma legislatura, en concreto, el año pasado. Pedro Sánchez, sin embargo, no puede decir lo mismo. Por tanto, estamos en condiciones de seguir trabajando con unos presupuestos que ya han demostrado ser buenos para la Región de Murcia.

En cuanto a la convocatoria de elecciones, le puedo garantizar que está absolutamente descartada. No voy a someter a los ciudadanos de la Región de Murcia a otro proceso electoral en el tramo final de la legislatura porque los políticos no consigamos ponernos de acuerdo. Insisto en que los presupuestos que hemos elaborado para 2025 son los mejores para la Región y que no hay ninguna razón para que Vox no los apoye, salvo que exista algún tipo de cálculo o interés político por su parte.

¿Contempla la opción de negociar los presupuestos con el PSRM? ¿Qué tendrían que ofrecer los socialistas para que el PP considerara llegar a un acuerdo con ellos?

Lo deseable y lo que a mí me gustaría es que los presupuestos de la Región de Murcia se aprobasen por unanimidad, con el apoyo de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional. Lamentablemente, el Partido Socialista de la Región de Murcia lleva años posicionándose al lado de Pedro Sánchez y en contra de los intereses del millón seiscientos mil murcianos.

Lo hemos visto con la amnistía, con el cupo catalán, con la financiación autonómica, con el cierre del trasvase Tajo-Segura… La lista es interminable y, a eso, sumamos otras cuestiones como las bajadas de impuestos que, para nosotros son irrenunciables, mientras que el PSOE quiere subirlos y recuperar, por ejemplo, el impuesto de Sucesiones y Donaciones que lleva años eliminado en la Región de Murcia. Con esta situación y estas diferencias tan abismales entre los planteamientos de unos y otros, comprenderá que es complicado llegar a un acuerdo con los socialistas.

Por otro lado, en este momento también hay abierta una investigación para esclarecer las causas del apagón y todas las hipótesis están abiertas, desde las renovables, a un ciberataque, a una sobrecarga del sistema que pudo originarse en cualquier zona del país. ¿En la Región de Murcia está confirmado que no hubo ninguna incidencia que provocara el efecto dominó que llevó a España a un fundido a negro?

No tenemos constancia ni ningún indicio que nos haga pensar que así fuera. Fue un problema nacional que afectó en a la Región de Murcia, como al resto del país. Lo que es intolerable es el apagón informativo del Gobierno de España.

Durante seis horas nadie recibió información de lo que estaba pasando, el silencio fue la respuesta de Sánchez ante la incertidumbre y la preocupación de los españoles. Algo intolerable. Y ahora el Gobierno busca culpables para no asumir ninguna responsabilidad. Hacen falta explicaciones, que nos digan qué sucedió y que se tomen las medidas necesarias para que una crisis de esta magnitud no se vuelva a repetir.

Este martes, usted dijo en una comparecencia en el Palacio de San Esteban que "lo sucedido obliga al Gobierno de España a replantear su política energética". ¿Cuál debería ser la clave de ese replanteamiento de la política energética?

Creo que la política energética de España es errónea. Desde luego, hay que apostar por la energía renovable, se lo dice el presidente de la región con más horas de sol al año de toda Europa, por tanto, tenemos que aprovechar la energía fotovoltaica. Pero creo que no se pueden despreciar otras energías que, desde la propia Unión Europea, se han demostrado como limpias. Y estoy hablando de la energía nuclear. Hay que hacer un mix energético que garantice el suministro para la población pero también la seguridad, la autonomía y la soberanía energética del país.

¿Tienen cuantificado el importe económico del apagón en la Región de Murcia?

Es un trabajo que se está realizando pero, grosso modo, le puedo decir que un día completo sin actividad económica en la Región de Murcia tiene un coste en torno a los 175 millones de euros y que media jornada sin actividad supone, aproximadamente, 85 millones de euros.

¿Piensa el Gobierno de la Región de Murcia adoptar alguna restricción a los proyectos de renovables que están funcionando ya en nuestra comunidad o a las futuras solicitudes que presenten los operadores?

Hasta que no sepamos qué ha pasado, no se puede hacer un análisis certero de qué hay que hacer para que no se repita. Y es el Gobierno de España quien tiene que dar explicaciones, cosa que no ha hecho. Hasta ahora, sólo ha tirado balones fuera.