La Unión sale a la calle para protestar contra el sellado anunciado por el MITECO: el PSOE local también se opone

Este domingo por la mañana ha tenido lugar una manifestación en el municipio murciano de La Unión en contra del proyecto de sellado anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para la Bahía de Portmán, un espacio natural ubicado que se encuentra enterrado desde hace décadas por restos de estériles mineros.

Tras más de 30 años de rifirrafes entre administraciones para alcanzar un acuerdo con el que regenerar la bahía, el pasado 10 de abril el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presentó una nueva iniciativa en la comisión de seguimiento sobre las obras de regeneración de este enclave que se encuentra a nueve kilómetros en línea recta al sur del Mar Menor.

Pero este proyecto no ha contentado a los vecinos, porque si bien propone acometer una adecuación de la zona, no contempla la extracción de los estériles vertidos por la actividad minera, cuya acumulación hizo desaparecer casi por completo la bahía. Pese a que Hugo Morán asegura que este plan es el que ofrece "más garantías ambientales", no cuenta con el acuerdo de ninguno de los partidos que componen el Ayuntamiento, ni siquiera del propio PSOE de La Unión, ni tampoco a los colectivos vecinales de este municipio de más de 21.000 habitantes -INE-.

La secretaria de la Asociación de Vecinos de Portmán, Mari Carmen García, asegura ante los medios de comunicación que "lo que plantea este proyecto es una absoluta falsedad", ya que considera que "hay medios suficientes, tanto económicos como medioambientales, para regenerar la bahía, solo es cuestión de voluntad política y de dinero".

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata (PP) en unas palabras que ha realizado al término de la movilización, ha recalcado que "sellar es esconder el pasado", mientras que la regeneración "sería un paso hacia el desarrollo y el turismo sostenible".

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, dirige unas palabras a los vecinos durante la manifestación contra el sellado de Portmán, este domingo. J. I. M.

Por esta razón, Zapata anuncia que "se llevará a cabo una interpelación a la ministra, Sara Aagesen en las Cortes Generales, y también al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en el Senado" para que den "marcha atrás" a este plan. Además, avanza que están trabajando para que el primer edil pueda realizar una comparecencia en el Parlamento Europeo.

Por otro lado, la manifestación de este domingo ha reunido en torno a una pancarta a los principales representantes de organizaciones vecinales y de distintos partidos políticos, entre los que se encontraba el PSOE de La Unión, que desde el primer momento mostró su desacuerdo con el proyecto presentado por el MITECO.

"No estamos de acuerdo con este proyecto", afirma a este diario Pedro López Milán, líder del PSOE de La Unión: "Mantenemos una coordinación total con el Partido Socialista de la Región de Murcia. Desde nuestro punto de vista, lo ideal es negociar desde el anonimato con el Ministerio para llegar a un acuerdo".

El líder del PSOE de La Unión, Pedro López MIlán (d), asiste a la manifestación junto a otros miembros del partido local. J. I. M.

Milán valora que "esta manifestación es una manera de poner en escena este problema", pero a su juicio, "no soluciona nada": "Estoy convencido de que el MITECO ha hecho suya esta voz del pueblo que se opone al proyecto presentado el 10 de abril, y va a rectificar". En la movilización también han estado presentes líderes otros regionales y nacional, como el presidente de Vox Región de Murcia, José Ángel Antelo, y el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé.