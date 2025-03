Vox mantiene su bloqueo a los presupuestos pese al rechazo de López Miras a la política migratoria y el pacto verde

Se despejaba el cielo de Cartagena este miércoles tras varios días nublados; pero no ha ocurrido lo mismo con el bloqueo en el que se encuentran los presupuestos de la Región de Murcia. En una sesión plenaria en la Asamblea Regional, el líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo, ha reiterado sus condiciones para votar a favor de los presupuestos regionales: el 'no' del Ejecutivo autonómico al pacto verde, la política migratoria y el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

En las dos primeras condiciones, Fernando López Miras manifestó su aprobación este martes, y ha vuelto a hacerlo este miércoles en la Asamblea: "Coincidimos en lo importante: rechazamos la inmigración ilegal y el pacto verde". Sin embargo, el jefe del Ejecutivo autonómico mantiene su postura respecto al Programa de Lengua Árabe, que se presenta como el foco de la discordia entre ambas formaciones.

"El programa nada tiene que ver con la Región de Murcia, depende exclusivamente del Ministerio", manifiesta el presidente. Sin embargo, los de Vox no están de acuerdo con este argumento, y Antelo señala a López Miras el caso de la Comunidad Valenciana: "Mazón no aplica este programa, usted puede decidir si aplica o no aplica".

Ante esto, el presidente de la Región de Murcia sostiene que "la Comunidad Valenciana no lo aplica porque no lo ha solicitado ningún centro educativo". Este conflicto genera una situación difícil de resolver. Desde el Palacio de San Esteban explican que el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es "fruto de un acuerdo internacional entre España y Marruecos que se aplica en la Región de Murcia desde hace 15 años, incluso, cuando Vox formaba parte del Gobierno regional".

Una fuente del Gobierno regional detalla que este proyecto "va dirigido exclusivamente a alumnos marroquíes con el fin de facilitar su integración en el sistema educativo a través de mediadores e intérpretes para ayudarles en el idioma y prevenir el absentismo escolar y el abandono educativo temprano".

"Del presupuesto de la Región no se destina ni un euro a este programa. La participación en el programa es voluntaria, la solicitan los centros, y es extracurricular, garantizando que no afecte en ningún caso al currículo oficial ni al horario lectivo de los alumnos", concluye la citada fuente.

En concreto, en la Región de Murcia son diez los centros educativos que han solicitado participar en este programa, según datos del Ejecutivo autonómico: "Hay 348 alumnos de origen marroquí que siguen este programa de los 320.000 alumnos que estudian en la Región, es decir, el 0,108% del alumnado".

De hecho, Fernando López Miras subraya en la Asamblea Regional que "en la actualidad en la Región de Murcia se hacen programas similares con Rumanía y con Ucrania". Pese a estos datos, el líder regional de la formación de Abascal se muestra tajante en su rechazo a este proyecto: "Es imposible que pasemos por ahí".