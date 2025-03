Lorca pide a los vecinos que eviten desplazamientos y cierra las aulas ante la alerta naranja por lluvias de 30 litros por hora

El Ayuntamiento de Lorca ha solicitado este jueves a los vecinos del municipio que no salga de casa y eviten todos los desplazamientos. En las redes sociales se han difundido imágenes de coches arrastrados por el agua cuyos ocupantes están teniendo que ser rescatados por los servicios de emergencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado hacia las 17.40 sus previsiones, manteniendo a la región noreste en alerta naranja, con lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 120 litros en 12 horas.

"Si encuentras una carretera cortada con cinta de balizar, por favor, no la quites y respeta la señalización. ¡No pongas tu vida en riesgo, ni la de los demás!", ha advertido en la red social X el Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca esta tarde.

El temporal de lluvias ha dejado en Lorca una cantidad acumulada de 67,8 litros por metro cuadrado en solo seis horas, entre las doce de mediodía y las seis de la tarde, el mayor registro en la Región de Murcia este jueves, según el dato de los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Además de decenas de caminos rurales y de aquellos que son atravesados por cauces, sigue cortada al tráfico la carretera autonómica RM-D20 entre El Garrobillo y Ramonete, pero han reabierto las carreteras RM-D11, RM-D19 y la RM-D8.

Suspensión de clases en la zona

Horas antes se había activado el nivel uno del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur). Hacia las 5 de la madrugada, el Gobierno regional activó dicho plan y decidió suspender las clases en colegios e institutos de Caravaca de la Cruz; Cehegín; Bullas; Calasparra y Moratalla.

El Consistorio de Lorca, por su parte, clausuró todas las instalaciones muncipales y deportivas, así como parques y jardines, además de suspender las clases. Ha desplegado un operativo especial con efectivos de Policía Local y del 112, y ha movilizado equipos de maquinaria especializada para intervenir en acumulaciones de agua y arrastres.

Las intensas lluvias que se están registrando desde el pasado fin de semana en la Región de Murcia y que se han cobrado la vida del ganadero José Hernández Lastra en Lorca, por el desbordamiento de la Rambla de Ramonete, también están dejando imágenes inusuales en el raquítico caudal de varios afluentes.

Tal es el caso del río Mula o del río Pliego que ha llegado a aumentar su caudal hasta los 4,5 metros cúbicos por segundo. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Murcia recuerda a los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia que tengan citaciones o señalamientos: "La obligación de atender las órdenes y recomendaciones sobre desplazamientos que vayan emitiendo las autoridades gubernativas competentes, a la vista de la evolución de los acontecimientos".

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura también han emitido una alerta pidiendo "precaución en ramblas y cauces" a los ciudadanos de la Región de Murcia. La alerta incluye estas recomendaciones: "No coja el vehículo si no es estrictamente necesario. No cruce ni aparque cerca de ningún cauce o corriente. No se acerque a zonas con crecidas".