Lucas, nuevo líder del PSOE de Murcia, pide a Pedro Sánchez mantener el trasvase y cambiar la financiación autonómica

Francisco Lucas ha aterrizado al frente del PSOE de la Región de Murcia dando un giro de 180 grados al discurso de los socialistas murcianos. Prueba de ello es que el nuevo secretario general se ha estrenado pidiéndole a su jefe de filas, Pedro Sánchez, que modifique el sistema de financiación autonómica y que mantenga el Trasvase Tajo-Segura. Esto supone que Lucas se ha metido en dos temas que el Partido Popular de Fernando López Miras siempre abandera y por los que la oposición solía pasar de puntillas.

"Pedro hay que reformar el sistema de financiación autonómica para lograr una financiación justa para la Región de Murcia, tenemos que dejar de ser la comunidad peor financiada", tal y como ha subrayado el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, este domingo, durante la clausura del XVII Congreso Regional del PSOE, al que ha asistido el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez.

"Necesitamos una financiación justa", según ha inistido Lucas en su speech, justo antes de mandar un recado al presidente de la Región de Murcia y de los populares murcianos, Fernando López Miras. "Le pido al PP que deje de utilizar el sistema de financiación autonómica para confrontar".

El otro cambio destacado en el discurso de los socialistas murcianos se ha producio en las políticas hídricas. "Frente a quienes viven de la crispación, nosotros ofrecemos acuerdos y esperanza". "Tenemos una hoja de ruta para garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia", según ha dicho Lucas, enfatizando en la frase 'agua para siempre', para dar la vuelta al eslogan de 'agua para todos' que abanderó Ramón Luis Valcárcel, cuando el PP era una máguina de ganar elecciones autonómicas.

"Con el PSOE, podemos decir alto y claro, que a la Región de Murcia nunca le ha faltado agua ni le faltará". "¡Trasvase sí, trasvase sí!" "Y soluciones frente al cambio climático también", tal y como ha arengado Lucas, elevando el tono, en su apuesta por una convivencia entre el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y un incremento de las aportaciones de las desaladoras que nutren a la Cuenca del Segura.

Foto de familia de la nueva ejecutiva regional del PSOE. PSOE

Los mensajes hídricos de Francisco Lucas son relevantes, a la vista de que el PSOE de Murcia siempre ha evitado un cuerpo a cuerpo político con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. De momento, Pedro Sánchez ha recogido el guante porque en su intervención ha avanzado que el Plan de Cuenca del Segura "contará con 600 millones de euros" de presupuesto.

También ha aprovechado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE para impulsar la carrera de Francisco Lucas hacia el Palacio de San Esteban, al anunciar que se destinarán 128 millones de euros para que Adif adjudique la conexión de la altea velocidad que unirá Torre Pacheco y Cartagena, con el objetivo de "incorporar" a la Región de Murcia al eje Madrid-Levante del Corredor Mediterráneo.

"Paco va a llevar a Murcia a su mejor versión y en las próximas elecciones de 2027, vamos a tener a un presidente socialista con Paco", según ha subrayado Pedro Sánchez, avalando públicamente la candidatura para los siguientes comicios autonómicos de Francisco Lucas, al que se ha referido con cercanía como Paco.

Sánchez ha marcado distancias con el modelo de financiación autonómica y no ha hablado de cambios como le ha pedido Lucas. Tan solo se ha referido al plante que protagonizaron los territorios gobernados por el PP en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Hace poco dijeron que no a las entregas a cuenta. Eso habría supuesto más de 600 millones de euros para la Región de Murcia y 10.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas".

"¿En qué quedamos? Tendrán que decir que sí a la condonación de la deuda pública y a las entregas a cuenta. Ya os digo yo cómo acabará esta película, luego dirán que sí como hicieron con las pensiones y asegurarán que esa medida ha sido del Partido Popular", tal y como ha reflexionado Sánchez -con ironía política-.

Llamamiento a los "valientes"

Una parte destacada de su discurso, Francisco Lucas la ha centrado en hacer un llamamiento a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía en general, a depositar su apoyo al PSOE frente a "treinta años" de gobiernos regionales del PP que han "colocado a la cola" a la Región de Murcia: "Treinta años de desgobierno y de corrupción".

También ha alertado de que los populares ahora dependen de "los chantajes de la ultraderecha", para seguir en el Palacio de San Esteban, y el PSOE es la única alternativa a una coalición de PP y Vox que "está más cerca de quienes castigan con aranceles nuestro campo", que "está más cerca de quienes criminalizan a las ONG y a los agentes sociales".

"La etapa del PP está agotada", tal y como ha insistido. "Sus políticas han fracasado, no me conformo con que cada seis horas muera una persona dependiente esperando su ayuda; no me conformo con que sigamos teniendo uno de los aires más contaminados del país; no me conformo con que seamos una comunidad con uno de los salarios más bajos de todo el país; no me conformo con que sigan matando el Mar Menor; no me conformo con que nuestros hijos sigan acudiendo a clase con mantas...".

"Me he presentado a la secretaria general del PSOE de la Región de Murcia para volver a gobernar. Pero esta lucha no la puedo ganar solo, necesitamos la valentía de toda nuestra militancia, de nuestros simpatizantes y de aquellos que aún no nos han votado". "Necesitamos valientes, para construir una región con mayor calidad de vida, necesitamos valientes para soñar a lo grande, necesitamos valientes para recuperar la ambición porque estamos preparados: ¡A ganar, ganar, y ganar!"