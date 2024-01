La II Marcha Solidaria del colegio ELIS de Murcia recauda 5.000 euros para Save The Childrem

Luchar contra la desnutrición infantil a través de la recaudación de fondos y de la concienciación social. Este ha sido el propósito de la II Marcha Solidaria organizada por ELIS Murcia en las inmediaciones de sus campus de Buenavista y Montevida. Todo ello con el objetivo de recaudar fondos para Save The Children: 5.000 euros.

El evento se ha celebrado con motivo del Día Mundial de la No Violencia y la Paz, congregando a más de medio millar alumnos de entre 3 y 12 años del Colegio El Limonar International School Murcia, acompañados de estudiantes de Secundaria y Bachillerato. El recorrido de la marcha se ha prolongado durante una hora con la asistencia de otros miembros de la comunidad escolar: profesores, personal del centro y familiares.

Durante esta semana se están celebrando diferentes actividades en los colegios ELIS, como visualizaciones de material audiovisual facilitado por la ONG Save The Childrem, debates y trabajos adaptados a los diferentes rangos de edad de los alumnos. Todo ello, para poner el foco entre los estudiantes en la desigualdad existente en algunas zonas del planeta y las consecuencias que conlleva: severos problemas de desnutrición infantil.

La caminata para ayudar a financiar la labor de la ONG se prolongó durante una hora.

"La convocatoria ha sido todo un éxito y esto no hace más que reforzar nuestro compromiso con la educación integral en valores, formando individuos competentes académicamente hablando y preparados para el éxito profesional, pero también personas íntegras y con sensibilidad hacia las problemáticas existentes en el mundo", tal y como destaca Vanessa Grimward, directora ejecutiva de los colegios ELIS.

"Este es el segundo año que organizamos la Marcha Solidaria a favor de Save the Children", según recuerda Elena San Nicolás, profesora de Primaria y coordinadora de Visitas Educativas de ELIS Murcia. "Esta actividad demuestra el gran espíritu solidario de nuestra comunidad y además, supone una oportunidad para disfrutar de una jornada de convivencia".

"Es muy gratificante ver a los padres haciendo el recorrido junto a sus hijos, mientras disfrutan del magnífico entorno natural que rodea nuestro colegio". Tal caminata tuvo como colofón una Asamblea por la Paz y la interpretación de la canción: We Are The World, con el apoyo de alumnos de la escuela de música del colegio.

