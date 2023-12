Antelo: “Estamos trabajando en un borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor”

El vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha comparecido en la Asamblea Regional para explicar el reparto del presupuesto de la consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. El también consejero y líder de Vox en la comunidad autónoma ha detallado el incremento en las partidas destinadas a la seguridad, especialmente en los bomberos, y ha revelado que el gobierno regional está trabajando en una modificación de la Ley del Mar Menor.

La intervención de Antelo ha comenzado con una dura crítica al gobierno nacional, al que acusa de ir "en contra de España, tal y como han confirmado jueces, fiscales y diferentes asociaciones profesionales". Por otra parte, califica el presupuesto de la Región de Murcia para 2024 que han negociado junto al Partido Popular como: "Marcadamente social, en el que la impronta de este acuerdo de gobierno se ve reflejada dejando claras nuestras prioridades".

Respecto a las actuaciones que se van a llevar a cabo para proteger la laguna, Antelo ha revelado que la Dirección General de Ordenación del Territorio está trabajando en "un borrador de la modificación de la ley para cuidar de una vez por todas del Mar Menor".

Una afirmación que contrasta con lo establecido en los acuerdos del 5 de septiembre en los cuales PP y Vox negociaron las acciones de la coalición, y en los que no se incluía la Ley de Protección del Mar Menor. De hecho, fuentes del Partido Popular llegaron a afirmar a El Español que: "La Ley de Protección del Mar Menor no viene recogida en el documento: el Partido Popular no se prestará con sus votos a una modificación de esa ley".

Antelo explicando los presupuestos de su consejería esta mañana en la Asamblea Regional. Cedida Cartagena

Asimismo, el vicepresidente ha explicado que van a trabajar en compatibilizar "todas las actividades con el respeto a la flora y la fauna del entorno". Anuncia "programas de restauración de hábitat, con la renovación de pasarelas y caminos, así como mejoras en paseos marítimos" en varias pedanías de Cartagena. A su vez, destaca que se han encontrado con "una cartografía regional desfasada y obsoleta". Por esta razón, asegura que van a dotar "con 615.000 euros los proyectos necesarios para la producción de una nueva cartografía en varios municipios".

Cuantiosa apuesta por la seguridad

Otro de los puntos fuertes de las partidas que se destinarán a la consejería de Antelo, cuyo presupuesto informa de que aumenta "casi un 30% frente al del año anterior", es la fuerte inversión en seguridad. Entre esas medidas, el consejero de Interior explica que se encuentra "el proyecto de apoyo a la vigilancia de las áreas fuera de los núcleos urbanos".

Este proyecto consiste en la contratación de "empresas de seguridad privada que proporcionen vigilancia constituyendo unidades de alerta para las policías locales y el 112", y que se irán desactivando "en función del incremento que se produzca de las plantillas de Policía Local en los próximos años". En esta línea, el líder de Vox ha anunciado la creación de "una red comarcal de galerías de tiro facilitando su acceso a todos los cuerpos de policías locales".

Una medida muy destacada que Antelo califica como: "Una de las partidas presupuestarias más importantes de nuestra consejería" es la gran inversión en los cuerpos de bomberos. El consejero de Interior subraya que es "la mayor en los últimos 15 años".

Esta acción supone medidas tales como "la incorporación de 46 nuevos profesionales, la adquisición de 6 camiones bombas urbanas ligeras y camiones para rescate en altura", según relata el vicepresidente. También avanza que están contemplando la "redacción del proyecto del nuevo Parque de Bomberos de Caravaca, actuaciones de mejora y actualización de varios parques de bomberos y adquisición de medios de rescate e intervención".

En estos presupuestos, el vicepresidente menciona que están "trabajando en la elaboración de una nueva ley de simplificación administrativa para modernizar y minimizar las cargas burocráticas innecesarias para los ciudadanos y las empresas". Además, menciona que van a priorizar la creación de "una nueva Ley del Suelo al servicio de los administrados y no de la administración".

Antelo ha concluido su intervención hablando sobre la partida de 100.000 euros destinada a la defensa de la unidad nacional. Señala que "adquiere una importancia que sitúa al Gobierno de la Región de Murcia como pionero en la defensa del Estado de derecho", y servirá para "ayudar a que este Ejecutivo regional se enfrente a un gobierno ilegal mediante acciones judiciales, manifestaciones pacíficas" así como otras medidas.

