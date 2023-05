Aznar conquista Torre Pacheco, territorio Vox: "¡Te necesitamos. Vuelve, presidente!"

Ascensión García sintió este viernes un déjà vu después de escuchar a José María Aznar en el salón de celebraciones Acuario, situado en Torre Pacheco: el cogollo del sector agrícola murciano.

"La última vez que le vi fue en los noventa, en un mitin que ofreció en la Plaza de Toros de Murcia, y sigue estupendamente", subrayaba esta pensionista, de 76 años, sin poder evitar reclamar la vuelta de Aznar a la Moncloa: "¡Tenía que haber seguido, fue el único presidente del Gobierno que dejó las arcas llenas!"

Aznar, como los buenos toreros, ya había triunfado antes de empezar la faena en este acto de precampaña organizado en un moderno complejo de celebraciones. La prueba de ello es que había generado tanta expectación entre los afiliados del Partido Popular de la Región de Murcia que la previsión inicial de 1.000 comensales se tuvo que ampliar a 1.300, y se cerró ahí, a pesar de haber más militantes dispuestos a pagar los 20 euros del menú.

"¡Está en forma, como en los noventa!", afirmaba Ascensión, mientras los camareros sacaban los entrantes de ibéricos, las tostas de jamón serrano, el foie... "Me ha gustado mucho que hable de la unidad de España".

En su discurso ante un auditorio entregado, Aznar pidió "retomar una política positiva e integradora" en pos de "una España viable, no enfrentada".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, este viernes, aclamado en el salón de celebraciones Acuario de Torre Pacheco.

"Voy a decir cinco cosas a la manera de Aznar, porque los años pasarán, pero yo no he cambiado. España no es un puzle, no es un residuo, no es una federación, ni una confederación, ni una nación de naciones, ni un Estado plurinacional: ¡España es una nación de ciudadanos libres e iguales!", dijo en este acto celebrado en territorio propicio para Vox.

Torre Pacheco, con 35.000 habitantes, es el corazón de la agricultura murciana, y donde la formación de Santiago Abascal se impuso en las últimas elecciones generales, haciéndose con un 24,91% de los votos.

"Tenemos que decidir si queremos que nuestro país esté en manos de minorías extremistas", advirtió el expresidente en alusión a formaciones como Vox, Podemos o Bildu en su intervención.

Como en los grandes mitines en los que llenaba plazas de toros, Aznar recibió continuas peticiones de autógrafos, dedicatorias, selfies y achuchones. Incluso regalos espontáneos, como el del señor que se le acercaba intentando arrancarse los pines que llevaba en la solapa de su chaqueta para dárselos: ¡Son de la Guardia Civil y de viva España!" "¡Te los voy a regalar!".

Un militante del PP tratando de arrancarse sus pines de la chaqueta para regalárselos a Aznar.

En lo que va de precampaña, Vox se ha anotado el mayor golpe de efecto, al anunciar el fichaje para su lista a la Asamblea Regional de Alberto Garre: expresidente de la Región de Murcia de 2014 a 2015 y exlíder de los populares murcianos. Garre es natural de Torre Pacheco y, con su incorporación, el partido de Abascal busca seguir creciendo en el Campo de Cartagena.

"Me parece que el sitio al que tenía que venir José María Aznar era Torre Pacheco, porque es donde se mueve gran parte de la agricultura de todo el Campo de Cartagena y hacía falta que viniese un político como él, para decirnos que España es ante todo una unidad", reflexionaba Conchi Sánchez, vecina de la pedanía pachequera de Dolores de Pacheco.

Esta administrativa, de 43 años, se declaraba "fan" de Aznar desde su adolescencia. Tanto es así que, con tal de lograr que el expresidente del Gobierno le firmase su entrada a la comida, se jugó el tipo en la melé de rugby formada alrededor del histórico dirigente popular. "Me ha puesto: 'A Conchi, de un amigo'", mostraba orgullosa el autógrafo.

"Desde que ganó las elecciones en 1996, siempre le he seguido, porque para mí es el mejor referente político. Cuando entró como presidente del Gobierno se encontró un país hundido y destrozado y él, con su esfuerzo, consiguió levantar un país en ocho años, para dejarlo con superávit", señalaba Conchi.

Conchi Sánchez, vecina de Dolores de Pacheco, este viernes, haciéndose una con el expresidente del Gobierno. Badía

Otra de las cosas que Aznar dijo al estilo de Aznar fue reclamar un Plan Hidrológico Nacional: "España es una nación que comparte lo que tiene, poco o mucho, y una de las cosas que comparte, se llama agua. Porque si no se comparte el agua no se puede hablar de la nación".

También atacó el anhelo independentista de algunos partidos de Cataluña: "La soberanía nacional, como la libertad, ni se divide ni se fragmenta, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español. Teniendo claro esto, los que atenten contra el orden constitucional y la unidad de España, se tendrán que atener a las consecuencias de los platos que rompan".

Conforme elevaba el tono mitinero, Aznar se alejaba de la edad de su DNI que marca 70 años y recibía cada vez más aplausos que le rejuvenecían: "Se suprimirá la 'ley del solo sí es sí' porque, aunque esté modificada, ha provocado unos efectos terroríficos".

A continuación, añadía que también se suprimirá la "ley de memoria democrática y antidemocrática que divide a los españoles en buenos o malos".

Tomás Heredia, este viernes, mostrando la foto de su madre con Aznar dedicada por el expresidente del Gobierno. Badía

Durante la comida, a la escolta de Aznar se sumó Francisco Javier Sánchez, director general de Deportes, dando vueltas alrededor de la mesa en la que estaba sentado el expresidente del Gobierno, para pedir amablemente a los comensales que aguardasen al postre para fotografiarse con el invitado.

Uno de los que aguardaba hasta lograr su objetivo era Tomás Heredia, desempleado, de 58 años: "Ya tengo el regalo para el Día de la Madre. He conseguido que le dedique a mi madre una foto donde sale ella con Aznar, hace 25 años, en un acto del Partido Popular celebrado en Tomelloso". Este vecino de La Manga mostraba el autógrafo como un trofeo: "¡A Tere Moreno con el afecto de Aznar!".

"Es un gran profesional: creo que no vamos a tener un presidente igual porque movió mucho este país, creó empleo y mejoró la sanidad y la educación en todos los aspectos", destacaba Tomás.

López Miras desveló que en sus tiempos de universitario el primer mitin al que acudió lo protagonizó José María Aznar, en la Plaza de Toros de Murcia.

Un militante del PP pidiéndole a José María Aznar que le dedique su libro.

Entre plato y plato, no pararon de conversar López Miras y Aznar. La número dos a la Asamblea Regional, la periodista Carmen Conesa, sentada a la derecha del expresidente, también participó de la coversación.

En la mesa presidencial estaba el candidato del PP a la alcaldía de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, un pensionista que fue profesional de banca que exprimió la comida, según confesó en un corrillo: "Me he paseado por todas las mesas de los agricultores dándoles caña".

Al término del acto, una multitud se acercó a Aznar para lograr una foto, mientras el personal de seguridad no podía frenar a la militancia popular que tomaba el escenario. Prueba de ello es que necesitó quince minutos para lograr salir del salón de celebraciones y subirse al Audi que le esperaba. Todo ello, mientras se escuchaba este grito: "¡Te necesitamos, José María. Vuelve, presidente!".

