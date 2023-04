Montero: "No sé si Feijóo sopla la vela de su primer aniversario en el PP o las de su entierro político"

El Auditorio del Parque Fofó de Murcia, el mismo que pisó Pedro Sánchez en mayo de 2017 cuando estaba recorriéndose España, para reconquistar la secretaria general del partido, se ha vuelto a llenar este sábado de militantes socialistas para apoyar la presentación de la candidatura del médico José Antonio Serrano, al Ayuntamiento de la capital del Segura: un bastión del PP que lograron recuperar en la famosa 'operación Madrid', de la doble moción de censura en territorio murciano que pactaron PSOE y Cs.

En la calle Ferraz son conscientes de que han necesitado 26 años para recuperar La Glorieta y no quieren perder la capital murciana en las próximas elecciones municipales. Para ello, han mandado 'munición' política de primera a la presentación del doctor Serrano: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La portavoz del Gobierno lucía una llamativa chaquetilla roja y a su llegada, pasadas las once de la mañana, ha sido 'sepultada' a base de abrazos.

Montero ha comenzado su intervención recordando el Pleno del 25 de marzo de 2021, en el que la moción de censura sacó de la Alcaldía murciana al popular José Ballesta, tras fracasar esa misma iniciativa en la Asamblea Regional, para desalojar del Palacio de San Esteban al presidente murciano, Fernando López Miras.

"Desde hace dos años estamos de enhorabuena porque esta ciudad se incorporó al progreso, a los servicios públicos, de la mano de un hombre honrado, trabajador, de un médico de profesión, que se cuida y que se ocupa de los demás, poniendo el interés de los murcianos en la mesa de su despacho, cada día que se levanta, cada día que se recorre las pedanías y los barrios de Murcia", tal y como ha subrayado María Jesús Montero, recibiendo los aplausos del millar de personas reunidas en el Parque Fofó.

Montero, este sábado, durante su mitin en Murcia.

Después de dedicar su apoyo a la gestión realizada por el alcalde de Murcia desde marzo de 2021, la portavoz del Gobierno ha aprovechado el acto para criticar a Alberto Núñez Feijóo,"en su primer año", al frente de la presidencia del Partido Popular. Prueba de ello es lo que ha dicho sobre Yadira Maestre: la pastora evangélica que protagonizó un evento del PP en Madrid, para atraer el voto latino, con la asistencia de José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, y el propio Feijóo.

"¿Dónde está el señor Feijóo? ¿Dónde está el partido que dice ser la alternativa de este país? Esta semana empezamos con un acto de una curandera, una predicadora al estilo Donald Trump y Bolsonaro: alucinante", tal y como ha criticado, al tiempo que ha asegurado deben estar "desconcertados" los votantes populares.

"Estaban en un espectáculo con la comunidad evangélica, mientras que nosotros llegamos a acuerdos con la iglesia católica: es el mundo al revés", según ha ironizado, en alusión al pacto cerrado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para que empiecen a pagar dos impuestos de los que estaban exentos hasta ahora: el de Contribuciones Especiales y el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Montero también ha comparado el contenido de la agenda internacional de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "El señor Feijóo va a Bruselas a hablar mal de España para que no nos llegue dinero, diciendo que no se sabe a dónde van a parar los fondos europeos". Todo ello ha llevado a Monteron a asegurar que en el Partido Popular: "Son patriotas de hojalata, de golpe en el pecho, de metros de bandera, pero que no defienden los intereses de nuestro país".

"Pedro Sánchez ha devuelto la autoestima de España fuera de nuestras fronteras", según ha comparado la ministra, sobre la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno central y el presidente de China, Xi Jinping, con la vista puesta en lograr la paz en Ucrania. "Hemos recuperado la autoestima en nuestra política exterior", ha zanjado, recibiendo otra sonora ovación del público.

La portavoz del Gobierno central, este sábado, sentada entre el público antes de subirse a ofrecer su mitin.

Montero ha aprovechado su presencia en Murcia para movilizar a los votantes no solo de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, también para las generales. De hecho, ha incidido en la idea de que el PP tiene una "agenda oculta" que pondrá en marcha si llega a la presidencia de la Moncloa.

"Votaron en contra de las pensiones, mientras que Vox se abstuvo, lo dicho es el mundo al revés: están más radicalizados que la ultraderecha", según ha alertado. "Yo no sé si están soplando en Génova las velas del cumpleaños o del entierro político del Señor Feijóo. Después de un año de Feijóo en el PP, vamos a peor en la oposición de este país, porque siguen estando al interés y a la representación de siempre".

"Hay dos modelos para abordar la construcción de una sociedad, de enteder la política y de saber cómo dirigir el destino de un país", según ha proseguido, antes de recordar cómo gestionó el PP la crisis económica del ladrillo: "con el abaratamiento de los despidos", "el deterioro de los servicios públicos", "la congelación de las pensiones", "rescataron los interes de unos pocos, frente a una mayoría que se cargó a las espaldas la crisis y se emprobreció"...

Y frente a eso, Montero ha expuesto su visión sobre la gestión del PSOE tras la crisis del Covid: "le hemos pedido a los que más tienen que aporten más, por eso le hemos puesto un impuesto a la banca, a las energéticas y a los grandes capitales, para poner en marcha un escudo social para los que menos tienen", "hemos sacado adelante una reforma laboral, con 20 millones de personas trabajando en este país", "con la protección de los mayores de este país a través de la revalorización de las pensiones"...

Tales logros del Ejecutivo central de coalición entre PSOE y Podemos, se han traducido en dos críticas feroces de María Jesús Montero al PP: "Ellos han aspirado a que si a España le iba mal, al Partido Popular la iba a ir bien y votaron que no al confinamiento". "Han pretendido que al país le fuera mal para ellos llegar a la Moncloa y por eso están inhabilitados para gobernar este país. Tienen una agenda oculta, por eso, por la mañana dicen una cosa y por la tarde otra".

"En el PP solo quieren el enfrentamiento, la confrontación y la bronca porque quieren que nos metan a todos en el mismo saco. No saben nada de lo que nos preocupa al conjunto de los ciudadanos, en los hogares y en las empresas. Los suyos van a ir a votar y pretenden que los ciudadanos de izquierdas se queden en casa, por eso ladran y hacen ruido, porque nosotros cabalgamos".

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano.

La ministra de Hacienda no ha dejado pasar la oportunidad para tirar de números y lanzar un mensaje a las quejas del Gobierno regional del popular Fernando López Miras, por el sistema de financiación autonómica: "Han recibido 19.000 millones de euros con cinco años de Pedro Sánchez, frente a los últimos cinco años de Mariano Rajoy. Casi 4.000 millones de euros más al año, sin contar con los fondos europeos".

La sevillana Montero también le ha afeado su aptitud institucional al murciano López Miras: "No se puede estar todo el día confrontando con el Gobierno de España, no se pueden perder todos los días en justificar la incapacidad peleando con el Gobierno de España. Los ciudadnos quieren que los políticos trabajemos en los problemas que tienen".

El speech de la portavoz del Gobierno ha estado precedido por las intervenciones del candidato a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, y del candidato al Palacio de San Esteban, José Vélez. El primero, Serrano, ha expuesto algunos de sus logros en medio mandato donde ha dado prioridad en sus políticas municipales a las 59 pedanías que componen el término municipal de la capital del Segura.

Desde marzo de 2021, el equipo del socialista Serrano ha bajado los precios del billete de autobús y del tranvía, ha incorporado a la Policía Local a 194 nuevos agentes, ha puesto en marcha un teléfono gratuito de atención psicosocial, ha ampliado ampliando carriles bici... También ha anunciado la construcción de 467 viviendas para que sean alquiladas por los jóvenes y acercará el tranvía del centro de la ciudad al Barrio del Carmen.

"La moción de censura que devolvió la dignidad al Ayuntamiento de Murcia: 26 años de amiguismos y sombras, de relegar esta institución a un chiringuito más del PP de los que nos tienen acostumbrados", ha defendido el actual alcalde y candidato al Ayuntamiento. "Heredamos un pufo de más de 30 millones de euros".

"¿Creéis que si sacamos a Ballesta de la calle Trapería, sabría ir a alguna pedanía en coche oficial? Quiero seguir siendo el alcalde de todos, no solo voy a gobernar para los ciudadanos del centro de Murcia: no habrá ciudadanos de primera y de segunda".

