López Miras desvincula la remodelación de su gobierno de la crisis con Vox en Castilla y León

Fernando López Miras ha negado hasta en tres ocasiones que la salida de Mabel Campuzano del Ejecutivo murciano, como consejera de Educación, no pretende fijar un cordón sanitario entre el PP y Vox. "La decisión que he tomado no responde al origen de procedencia de la formación política de ningún consejero", según ha explicado el presidente de la Región de Murcia, a preguntas de EL ESPAÑOL, en la rueda de prensa donde ha dado a conocer los cambios introducidos en su Gobierno.

A pesar de la respuesta del jeje del Ejecutivo regional, lo cierto es que Mabel Campuzano ha salido del Palacio de San Esteban justo después de dos situaciones políticas de calado. La primera: en la convención del PP para presentar a sus candidatos autonómicos, celebrada este fin de semana en Zaragoza, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, marcó distancias con la formación de Santiago Abascal.

Y la segunda: el Gobierno central ha requerido a la Junta de Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox -socio del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP)-. "Entramos en un nuevo ciclo político con la aprobación de los mayores presupuestos de la historia de la Región de Murcia", tal y como ha proseguido López Miras, tratando de insistir en la idea de que la salida de la primera consejera que ha tenido el partido de extrema derecha en un gobierno autonómico, no tiene nada que ver con una directriz de Génova por la crisis con los socios en la comunidad presidida por Mañueco, ni a la polémica generada con las políticas de aborto.

[El Gobierno requiere a Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox]

La remodelación del Ejecutivo murciano se esperaba para septiembre, pero se produce cuatro meses antes de las elecciones autonómicas y bajo el eslogan: 'Un nuevo impulso'. El único miembro del Consejo de Gobierno que sale de San Esteban es Mabel Campuzano, pero hay dos consejeros que quedan señalados en esta crisis. De un lado, la vicepresidenta, Isabel Franco, socia clave para tumbar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, que ve pasar algunas de sus competencias a manos de la nueva consejera de Política Social, Familias e Igualdad: Conchita Ruiz.

La diputada expulsada de Ciudadanos, Isabel Franco, ha estado siempre en la diana de las críticas de los colectivos LGTBI y curiosamente, esa denominación ya no será visible en la nueva Consejería que gestionará Conchita Ruiz [militante del PP]. Todo ello, a pesar de que ella será la encargada de dirigir el departamento que coordinará las políticas con asociaciones de lesbianas, gais, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de orientaciones.

La vicepresidenta del Gobierno murciano, Isabel Franco.

"Debemos tener una acción política muy decidida: un escudo social y una protección específica para aquellas familias más vulnerables, por lo tanto, creía oportuno reforzar la Consejería de Política Social dotándola de autonomía", según ha razonado sobre la creación de esta nueva Consejería y el ascenso de Conchita Ruiz a la primera línea política, tras gestionar la Dirección General de Personas con Discapacidad.

El otro miembro del Consejo de Gobierno que queda señalado es Antonio Luengo, a cuenta de la crisis del ecosistema marmenorense. Prueba de ello es que López Miras ha fichado al senador del PP Juan María Vázquez para asumir la nueva Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. De forma que Luengo pierde competencias y solo se queda con Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

"Es una demanda de la sociedad que la acción de los gobiernos se rija por parámetros de sostenibilidad y dentro de la defensa del medioambiente, en la Región de Murcia tenemos un reto que debe aunar todos nuestros esfuerzos: el Mar Menor", tal y como ha reflexionado el dirigente popular. "Por tanto, era importante crear esta Consejería vinculada a las universidades, a la ciencia y a la investigación".

El senador del PP Juan María Vázquez.

La otra lectura de esta crisis provocada en el Gobierno regional es que el PP gana enteros en San Esteban, frente a sus socios expulsados de Cs por tumbar la moción de censura que pactaron naranjas y socialistas. Valga como botón de muestra que el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, asume la portavocía que hasta ahora tenía la consejera y diputada tránsfuga: Valle Miguélez. Una fuente del Partido Popular da por sentado que como mínimo, en los próximos comicios, dos de los cuatro diputados expulsados de Ciudadanos irán en la lista popular.

De modo que López Miras, con los cambios que ha introducido este lunes, quiere apuntalar las encuestas del barómetro del CEMOP que le vienen dando una victoria al PP en las urnas, aunque no llega a la mayoría absoluta y para gobernar necesita pactar con Vox. Tal dato vuelve a poner de manifiesto las sospechas de que la salida de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, busca desmarcarse del partido de Abascal para que las políticas que ponga en marcha el Ejecutivo murciano en la recta final de la legislatura sean identificadas con el ADN del Partido Popular.

No obstante, algunos miembros del Partido Popular y del Palacio de San Esteban, consultados por EL ESPAÑOL, afirman que "estaba cantada" la salida de Campuzano porque algunas de las mayores críticas que se llevaba el Ejecutivo murciano se debían al tira y afloja de la diputada de extrema derecha con los sindicatos educativos por el pin parental o su negativa a acatar la Ley Celaá en el diseño de los currículos de Primaria y Secundaria.

El sustituto al frente de la Consejería de Educación será Víctor Marín Navarro, con un perfil más técnico que Campuzano porque es profesor de Secundaria de Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. A lo largo de esta legislatura, Navarro ha estado al frente de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos. La remodelación fija en diez el número de consejerías, aunque una fuente de San Esteban asegura que eso no afectará al gasto presupuestado para 2023: "Es una reestructuración en la acción de gobierno".

"Con el nuevo Gobierno garantizamos estabilidad, fortaleza y unidad, frente al contexto de incertidumbre que vive nuestro país", según ha enfatizado el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, sobre los beneficios que traerá esta reestructuración en San Esteban. "Vamos a proteger más el Mar Menor, a la investigación y a las familias que más lo necesiten, mientras seguimos haciendo avanzar a la Región de Murcia".

Así queda definida la estructura del Gobierno de la Región de Murcia:

- Vicepresidencia, Transparencia, Participación y Cooperación. Isabel Franco

- Presidencia, Turismo, Cultura, Deporte, Juventud y Portavocía. Marcos Ortuño

- Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital. Luis Alberto Marín

- Política Social, Familias e Igualdad. Conchita Ruiz Caballero

- Empresa, Economía Social y Autónomos. Valle Miguélez

- Salud. Juan José Pedreño

- Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Antonio Luengo

- Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. Juan María Vázquez

- Educación, Formación Profesional y Empleo. Víctor Marín

- Fomento e Infraestructuras. José Ramón Díez de Revenga

Sigue los temas que te interesan