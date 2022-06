López Miras a la Moncloa, en el Día de la Región de Murcia: "No somos españoles de segunda"

El acto institucional del Día de la Región de Murcia no comenzaba hasta las 11 horas de este jueves, pese a ello, desde las nueve y media de la mañana, Rocío, Daniel y Juan Diego ya se habían hecho hueco a la entrada de la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz "para pedirle un completo" a Carlos Alcaraz: "Queremos una foto y un autógrafo suyo, es un orgullo lo que hace en los torneos". El número 6 de la ATP ha sido el gran protagonista de la jornada, al convertirse en el murciano más joven en recibir la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma: la máxima distinción autonómica.

Al margen de algún grito puntual por la crisis ambiental que vive el Mar Menor que se ha escuchado entre el público que aguardaba en los aledaños del templo, el acto institucional que coincide con el cuarenta aniversario del estatuto de autonomía de Murcia ha transcurrido marcado por el discurso del presidente murciano, Fernando López Miras, donde ha lanzado mensajes de calado político.

El primero sobre el estatuto de autonomía. "Mis primeras palabras en este cuarenta aniversario del estatuto van dirigidas con especial cariño y con una inmensa gratitud a cuantos hicieron posible el consenso para redactar primero y aprobar más tarde, un estatuto que se convirtió en el alma democrática de todos. Fueron quienes construyeron, a base de diálogo y de moderación, la libertad de la que disfrutamos", según ha indicado para acto seguido recordar a cada uno de sus impulsores:

Carlos Collado Mena, Santiago Vidal García, Antonio Martínez Ovejero, Ciriaco de Vicente Martín, José Plana, José María Llamas, Ángel Morenilla, Andrés Santiago Arnaldos, Mariano Yufera, Juan Ramón Calero, Antonio Pérez Crespo, José Pascual Ortuño, José Bonnet Casciaro y el presidente del Consejo Regional, Andrés Hernández Ros.

Llegada de los premiados a la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz donde se celebra el Día de la Región de Murcia.

"Todos ellos hicieron política útil, anteponiendo siempre el diálogo y el acuerdo a cualquier disputa ideológica, algo que suena raro en estos tiempos de frentismo y trincheras en los que unos pocos quieren imponernos a la mayoría una triste y desfasada concepción de España", según ha reflexionado López Miras.

Todo ello le ha llevado a lanzar un mensaje contundente al Gobierno de España en lo que respecta al recorte que se prevé en el Trasvase Tajo-Segura, si se aprueba la subida de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo, y sobre el sistema de financiación autonómica, en el que Murcia es una de las autonomías más infrafinanciadas de todo el país. "No aceptamos que se releguen nuestras reivindicaciones y nos rebelamos contra cualquier trato injusto", tal y como ha advertido a la Moncloa.

"No somos españoles de segunda", según ha protestado de forma enérgica el dirigente autonómico. "No podemos seguir teniendo una financiación que no nos reconozca y que ponga en peligro los servicios públicos que mantenemos y defendemos, que mantendremos y defenderemos, sin dar un solo paso atrás".

López Miras también ha recordado las carencias en materia de comunicaciones, como el retraso de cuatro años que suma la llegada del Corredor Mediterráneo a suelo murciano. "Es inaplazable la alta velocidad, como inaplazables son las mejoras de las infraestructuras que se nos han prometido y que, sin embargo, no llegan nunca".

El discurso del presidente, jalonado por un largo pasaje de palabras de cariño a cada uno de los homenajeados, ha hecho especial énfasis en reflexionar sobre tres cuestiones que ha calificado de prioritarias "para construir una Región de Murcia de progreso y libertad". La primera: el abastecimiento hídrico, lo que le ha llevado a lanzar el guante a todos los grupos políticos por un acuerdo que defienda el Trasvase Tajo-Segura.

"El agua es una necesidad para nuestro pueblo y una obligación para el Gobierno de España la de asegurarnos ese recurso en el marco de las políticas de solidaridad interterritorial. Invito desde aquí, una vez más, a todos, a defender un gran pacto por el agua, un pacto por nuestro futuro", según ha enfatizado.

El delegado de Gobierno de Murcia, José Vélez, entre otras autoridades, como consejeros y diputados regionales.

El segundo asunto en el que ha puesto el acento ha sido el futuro de los jóvenes. "Impulsar el emprendimiento juvenil, reducir la emancipación tardía y asegurar un empleo acorde con la cualificación obtenida son solo algunos de los temas que nos interpelan de manera urgente. Centrémonos en recuperar su confianza. Invito desde aquí a poner en marcha un gran pacto por la juventud, un pacto por nuestro futuro".

Y la tercera cuestión que ha señalado, como no podría ser de otra forma, ha sido la recuperación ambiental de la albufera murciana. "Nuestro gran reto presente, como región, es la protección del Mar Menor", según ha remarcado el presidente regional, Fernando López Miras, justo antes de reclamar al Gobierno de España trabajar de forma coordinada para que el ecosistema no sea un campo de batalla político.

"Ese Mar Menor nos pide menos ruido político y más lealtad entre administraciones. El Gobierno regional tiene el firme compromiso de actuar siguiendo las recomendaciones técnicas, pero es urgente que todas las administraciones lo conviertan en una verdadera prioridad. No hay bien que merezca mayor protección que nuestro patrimonio natural, que es también patrimonio cultural y emocional. Es absolutamente imprescindible un gran pacto por el Mar Menor, por nuestro patrimonio, por nuestro futuro", tal y como ha zanjado, antes de que en el templo se volviesen a escuchar las increíbles voces de Belter Souls.

López Miras posando junto a todos los premiados y homenajeados en el Día de la Región de Murcia. Alfonso Durán

Durante el acto celebrado en Caravaca de la Cruz, como guiño a la localidad que en 2024 albergará el Año Jubilar, se han entregado distinciones a 17 personalidades y entidades. El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha recibido el título de Hijo Predilecto de la Región de Murcia y ha sido el único que no ha comparecido ante los medios de comunicación para que no le preguntasen por su polémico reconocimiento, debido a que se saltó el calendario de vacunación.

Los condecorados con las Medallas de Oro de la Región han sido la actriz Margarita Lozano (a título póstumo); los Coros y Danzas de Lorca; el Colegio de Economistas de la Región; la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia; la letrada de la Asamblea Regional Encarnación Fernández; el tenista Carlos Alcaraz, el Real Casino de Murcia; el médico Vicente Vicente; la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet); el artista Cristóbal Gabarrón y el presidente de Postres Reina, Alfonso López Rueda.

También se han entregado cuatro diplomas de Servicios Distinguidos, al humorista gráfico José Manuel Puebla; al director del Instituto de Salud Carlos III, Cristóbal Belda; a la Fundación Ambulancia del Deseo; y a José Moreno Espinosa, expresidente de la Fundación Jesús Abandonado. Asimismo, se ha concedido la Corbata de Honor a la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Infantería de Marina.

"Debemos sentirnos orgullosos de vivir en la región que vio nacer a Saavedra Fajardo, Isaac Peral, María Cegarra o Piedad de la Cierva, hombres y mujeres que dejaron huella y que siguen haciéndolo hoy", tal y como ha concluido el presidente murciano López Miras, poniendo el broche al acto institucional del '9J'.

