Un alcalde de Murcia insta a los empresarios a financiar 'su' periódico a un año de las elecciones

El alcalde de Molina de Segura, Eliseo García, posiblemente sea uno de los alcaldes con mejor currículum académico de la Región de Murcia porque suma cien publicaciones en revistas nacionales e internacionales, numerosos congresos como ponente, así como un doctorado en Educación Física y las carreras de Magisterio de Inglés, Publicidad y Periodismo. Esta última pasión por los medios de comunicación le ha metido en un lío político mayúsculo: a un año vista de las próximas elecciones municipales, el primer edil del PSOE ha firmado una misiva solicitando a empresarios y comerciantes molinenses que se anuncien en un periódico local.

Tanto el encabezado como el contenido de la misiva a la que ha accedido EL ESPAÑOL es claro: 'Carta del alcalde de Molina de Segura a empresas, comercios y establecimientos del municipio'. El texto firmado por el regidor socialista prosigue así: 2Estimados amigos. Por medio de esta carta quiero informaros del nacimiento en nuestro municipio de un periódico local que, bajo el nombre de Informolina, quiere ser un proyecto empresarial serio, cuyo objetivo es transmitir a toda la ciudadanía molinense información de interés, divulgativa, y en definitiva, construirse en un medio de comunicación eficaz en Molina de Segura".

"Te ruego que prestes desde tu empresa, comercio o establecimiento el mayor apoyo que puedas para que entre todos, institución como este ayuntamiento, que también apoya económicamente el proyecto, y empresas del municipio, podamos hacer posible la consolidación de un medio escrito en nuestro municipio, que se hace tan imprescindible y necesario".

La carta firmada por el regidor molinense donde se dirige a los empresarios de la ciudad.

El acalde concluye la carta solicitando a los empresarios locales al instarles a que se anuncien en este periódico digital: "Te agradezco de antemano tu colaboración, mediante inserciones publicitarias o cualquier otro medio que estimes oportuno, para que este medio de comunicación que acaba de nacer en Molina de Segura sea una herramienta eficaz de comunicación que haga progresar a nuestro municipio en todos los ámbitos".

El periódico lo han montado cuatro ciudadanos de Uruguay residentes desde hace años en la ciudad molinense, cuenta con una versión digital y una en papel que se lanza cada dos meses. De hecho, la primera edición se lanzó en marzo. Del análisis de su web se desprende que el grueso de los contenidos en las secciones de 'Molina', 'Deportes', 'Salud' y 'Cultura', solo versan sobre iniciativas del equipo de Gobierno en el Consistorio, sin tocar una sola cuestión de actualidad que despierte polémica. Y en la sección de Región, solo hay una noticia, de modo que no se han hecho esperar las críticas contra el alcalde, Eliseo García.

El Partido Popular de Molina de Segura ha calificado la carta del regidor socialista de "escándalo" político. "Pide apoyo económico a empresarios para la creación de un medio de comunicación a un año de las elecciones y da dinero público a una empresa de comunicación", tal y como ha denunciado el PP. "Tiene que dar explicaciones ya".

El alcalde, Eliseo García, ha asegurado a EL ESPAÑOL que "yo no he enviado ninguna carta a ningún empresario de Molina de Segura: esa misiva se le entregó solo a este medio de comunicación para que la tuviesen como forma de presentación para que cuando fuesen a las empresas pudiesen demostrar que son un medio de comunicación solvente y no se trataba de una estafa".

García afirma que "desde el Ayuntamiento no hemos aportado financiación" a este nuevo periódico local, cuya sede es un bajo. "Esta carta se hizo sin maldad, el jefe de prensa que la redactó se equivocó a la vista de que la gente parece que ha interpretado mal su contenido".

