El campo murciano estalla con el Gobierno por los costes de producción y Abascal se sube al tractor

El silencio que reinaba esta madrugada en la pedanía lorquina de La Hoya ha sido roto por el sonido de una caravana de decenas de tractores que ponían rumbo a la capital del Segura. Todos lucían banderas de las organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA, que han celebrado este miércoles una manifestación multitudinaria en Murcia. El objetivo de la protesta era visibilizar ante el Gobierno el "hartazgo" de agricultores y ganaderos por el incremento de los costes de producción, vía factura de la luz y precios de los carburantes; los recortes al Trasvase Tajo-Segura; la repercusión de la reforma laboral en los contratos del sector; la competencia desleal con productos de terceros países y el nuevo plan de la PAC.

El lema elegido para la pancarta que ha encabezado la protesta ha enviado un mensaje alto y claro al Gobierno: 'Futuro y Respeto para el Campo Murciano'. Al inicio de la manifestación, en la plaza de la Fuensanta, José Miguel Marín, presidente de Coag en Murcia, ha subrayado que se han movilizado más de 450 tractores y cientos de agricultores y ganaderos de los 45 municipios de la comunidad. "¡Exigimos soluciones de manera inmediata!", tal y como ha reclamado el dirigente agrario: "¡Basta ya!"

Santiago Abascal se ha convertido en unos de los protagonistas de la tractorada, al sumarse por sorpresa a la manifestación agrícola, justo ahora, en plena tensión con el PP a cuenta de su petición de hacerse con la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León. "En carretera, rumbo a Murcia, para apoyar a nuestros agricultores", tal y como anunciaba el líder de Vox, a través de un escueto tuit. Sin embargo, lo primero que ha hecho Abascal al llegar a la capital murciana ha sido ir a la sede de su partido, acompañado por los diputados Luis Gestoso y Macarena Olona.

Nada que ver con la puesta en escena que han hecho los populares. El presidente de Murcia y líder del PP murciano, Fernando López Miras, sí estaba desde el inicio de la protesta. "El Gobierno de Murcia siempre está al lado de los agricultores, mucho más hoy, cuando el sector lanza un grito desesperado a Madrid para que lo escuche el Gobierno central, para que lo escuche Pedro Sánchez: basta ya de las subidas descontroladas de la luz, del agua, del combustible, y de todo tipo de recargos que ponen en riesgo a un sector que durante la pandemia ha alimentado a España y a media Europa", tal y como ha reflexionado -con tono reivindicativo-.

"Me alegro de la participación de la mayoría de partidos políticos y me sorprende la presencia del PSOE, pero desde luego deben de tomar nota y esto les debe servir para la próxima vez no callar cuando el Ministerio vaya a cerrar el Trasvase Tajo-Segura para dejar sin agua a la Región de Murcia", según ha criticado López Miras.

Cientos de agricultores y ganaderos, este miércoles, colapsando Murcia para reclamar soluciones al Gobierno para el sector.

La protesta convocada por las organizaciones agrarias ha logrado su propósito al dar visibilidad al malestar de agricultores y ganaderos, colapsando literalmente la circulación del tráfico rodado de la capital del Segura. El presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, también se ha sumado a la manifestación: "Hoy más nunca se hace ver que Murcia defiende al sector primario y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales les apoyará en todas las acciones que emprendan porque son esenciales. Por tanto, solo queda exigir al Gobierno que se les trate de la forma que se merecen y que sean escuchados".

PSOE y Ciudadanos

Entre los asistentes había numerosos presidentes de organizaciones de referencia en el sector primario, como Proexport, Fecoam y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura. También se han dejado ver muchos alcaldes de todos los signos políticos. El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Francisco Lucas, ha remarcado que "el Partido Socialista está al lado del sector primario, pero hay dos formas de abordar la situación, una es adoptando decisiones que apoyan a los agricultores, como la ley de la Cadena Alimentaria, y la otra es la que ejerce el PP, manipulando a un sector para confrontarlo con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Lucas ha asegurado que el Ejecutivo central "dialoga de forma permanente" con los distintos agentes del sector "para abordar los problemas" de los productores, como la subida constante del precio de los combustibles. "Es importante que el PP vuelva a ser un partido de Estado porque estos problemas solo se solucionan con consenso y desde la unidad de todas las formaciones políticas".

La coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros, entre el sonido atronador del claxon de cientos de tractores y vehículos, incluso del estruendo de algún petardo, ha defendido que "los agricultores y ganaderos son esenciales porque sus empresas generan miles de empleos y la respuesta que están dando las administraciones no garantizan su futuro".

Ros ha reclamado que el Gobierno murciano que lidera el PP y el Ejecutivo central de coalición de PSOE y Podemos "deben trabajar conjuntamente: es necesario que entierren ya el hacha de guerra y que dejen la confrontación partidista que mantienen". La líder naranja en Murcia ha apostado por un gran pacto por el agua y que se impulse un plan integral de ayudas para el sector agrario.

Un coche fúnebre

Uno de los momentos anecdóticos de la protesta se ha vivido con la presencia de un coche fúnebre con una corona de flores: 'Trasvase Tajo-Segura D.E.P.' Durante el recorrido hasta la Delegación del Gobierno ha trascendido que el líder de Vox, Santiago Abascal, se había subido a un tractor y lo estaba conduciendo como muestra de apoyo a la agricultura.

Tal situación se ha producido tras visitar la sede del partido en la plaza Circular de Murcia donde ha mantenido un encuentro con miembros de su formación. Después, Santiago Abascal ha sido trasladado en moto hasta la protesta, por el diputado Luis Gestoso. Una vez allí, varios regantes y agricultores han abordado al líder de Vox para hacerse selfies al grito de: "¡Presidente!".

"Está Abascal en medio de la manifestación", comentaban los agricultores, sin creer lo que estaban viendo: el político de extrema derecha al volante de un tractor que lucía pegatinas de Vox.

La manifestación ha concluido con la intervención de los dirigentes agrarios de Coag, Upa y Asaja frente a la Delegación del Gobierno. "Ahora vemos que eso que nos deciían en la pandemia, que éramos esenciales, dos años después es mentira, porque ahora nos criminalizan, nos acusan de maltratar a los animales y de contaminar el medio ambiente", tal y como ha criticado en su duro 'speech' el responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Murcia, José Miguel Marín.

"No van a conseguir poner a la sociedad en nuestra contra porque somos gente honrada y trabajadora que lo único que hace es producir alimentos de calidad, por tanto, hoy es un día importantísimo porque el sector agrario regional se ha echado a la calle para lanzar un llamamiento de urgencia: el sector se muere porque a diario siempre se cierra alguna explotación. Necesitamos actuaciones ya para frernar esta escalada de costes", ha alertado Marín al Gobierno de España, al tiempo que desde las organizaciones agrarias han recordado que las movilizaciones seguirán por todo el país hasta la última cita, prevista en Madrid, el 20 de marzo.

