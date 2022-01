El alcalde más joven de Murcia tras la muerte de su antecesor por Covid: "Él fue un segundo padre"

Noticias relacionadas El corazón comunista de Juan José Cánovas deja de latir por el Covid: único alcalde de IU de Murcia

Corría el año 2015 cuando Pedro José se iba a estrenar votando en unas elecciones municipales y no lo iba a hacer como pollo sin cabeza. Este alumno de Arquitectura se dirigió a los candidatos a la Alcaldía de Totana, escribiéndoles en sus redes sociales, pero sólo uno de ellos respondió a sus preguntas: Juan José Cánovas, el cabeza de lista de IU. Este miércoles, Pedro José Sánchez Pérez, con solo 26 años, se convertirá en el alcalde más joven de la Región de Murcia al sustituir al político que conoció por casualidad en aquellos comicios y al que la cruel pandemia se llevó por delante el 16 de enero, cuando la Covid paró el corazón comunista del regidor Juan José Cánovas.

"En estos años de legislatura Juan José ha sido como un segundo padre porque conectamos a muchos niveles", tal y como confiesa Pedro José Sánchez Pérez, todavía edil de Urbanismo y Servicios, en la entrevista que concede a EL ESPAÑOL, antes del Pleno de este miércoles donde será elegido nuevo regidor de Totana. "He recibido el apoyo constante de Juan José a nivel de gestión municipal, en lo personal y emocional. Para mí, significaba muchas cosas y la última era que fuese el alcalde".

El pequeño de los cuatro hijos de la familia de 'Los Basilios' hará historia en Totana y en esta autonomía, desbancando como regidor más joven de esta legislatura, al socialista Mario Cervera, que accedió a la alcaldía de Los Alcázares con 30 años. Sin embargo, Pedro José (Totana, 1995), está jodido porque jamás querría haber protagonizado este triste capítulo de la política murciana, sustituyendo al hombre que le enseñó qué significaba ser servidor público. "La pérdida ha sido muy dura", insiste, sobre la muerte por coronavirus de Juan José Cánovas: el único alcalde de Izquierda Unida y del Partido Comunista de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia.

"El mensaje suyo que más me ha marcado era cuando decía: 'La política es lo más hermoso que tiene el ser humano, aunque esté denostada'", recuerda con nostalgia el futuro regidor de Totana. "A pesar de las críticas que acarrea dedicarse a la política, Juan José llevaba con orgullo el sacrificio de poder ponerse al servicio de los demás, como regidor era un ejemplo viviente de honestidad, de abrir las puertas de su despacho a todo el mundo y de llegar acuerdos con todos los partidos porque realmente creía en la política como una herramienta para el bien común".

Esos mismos valores son los que quiere preservar Pedro José Sánchez Pérez: el veinteañero que pilotará la Alcaldía de esta localidad de 32.300 habitantes, a la que llega con poca trayectoria política, solo dos años y siete meses como concejal, pero con mucha experiencia en los problemas que padece cualquier ciudadano en la vida diaria. Valga como ejemplo que sabe bien lo que es deslomarse en el campo para ayudar a su padre [agricultor autónomo] a recoger brócoli, alcachofas y lo que haga falta.

También ha alternado trabajos como camarero y mecánico para pagarse un piso durante cinco años en la ciudad portuaria, donde cursó un grado de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). De hecho, a más de uno en el pueblo le ha cambiado los neumáticos en el Taller El Saladar o le ha servido unas pizzas en los restaurantes Tre Sorelle y Tumar, en este último, cubría un turno tras acabar su jornada de prácticas -como becario- en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana.

El futuro señor alcalde sabe bien lo que es ser un currante, con salario justito, que acaba machacado tras una larga jornada de trabajo. Los que le conocen en el Ayuntamiento valoran su inteligencia: obtuvo matrícula de honor en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, que cursó en el instituto Prado Mayor de Totana, y sacó una media de notable en el grado de Arquitectura de la UPCT, donde cada año recibió beca porque aprobaba todos los créditos de las asignaturas que se matriculaba. Cuando tocaba hincar codos no le dolían prendas a este apasionado por los libros de historia, el senderismo y la orientación en la naturaleza.

Los integrantes del Grupo Municipal Ganar Totana en uno de los bancos de la Plaza de la Constitución.

- ¿Cómo terminó dando el salto a la política municipal?

- Conocí a Juan José hace siete años, antes de las elecciones municipales de 2015, porque le escribí a su Facebook para hacerle unas preguntas de su candidatura. Me sorprendió su vocación de servicio, su cercanía, y la preocupación que mostraba por los demás que a veces no tienen ni tus propios familiares. Después de esas elecciones desarrollamos cierta amistad y comencé a colaborar con la asamblea municipal de Ganar Totana donde estudiábamos las actuaciones a desarrollar en el pueblo. En la campaña de 2019 me ofreció ocupar el puesto número cuatro de su lista y acepté.

Durante el mandato 2015-2019, el líder de IU, Juan José Cánovas, se alternó la Alcaldía con el líder del PSOE, Andrés García, pero no dejó de acudir a esas asambleas donde descubrió el potencial de Pedro José: el arquitecto de la familia de 'Los Basilios'. Tras la victoria por la mínima de Izquierda Unida en las pasadas elecciones, con seis concejales, el alcalde le asignó Urbanismo y Servicios a este veinteañero que no está afiliado a IU, por la relación que tenían esas áreas con sus estudios, así como por su experiencia en el Laboratorio de Investigación Urbana (LiUrb) donde trabajó en el análisis del Plan General de Ordenación de Molina de Segura.

- El PSOE y el PP suman más concejales que Ganar Totana-IU. ¿Le han confirmado que en el Pleno no se opondrán a su candidatura?

- Tuvimos una Junta de Portavoces este lunes a la que asistieron todos los grupos municipales. Ellos expresaron el apoyo a la candidatura. Creo que esta trágica situación requiere de un entendimiento entre las fuerzas políticas. Esto no es una moción de censura. La mano continuará tendida por nuestra parte para llegar a consensos y ya en las próximas elecciones, cada partido podrá presentar sus proyectos a los vecinos.

- ¿Se ha percatado de que este miércoles se convertirá en el alcalde más joven de la Región de Murcia para gobernar en minoría?

- Cuando pierdes a una persona tan importante lo relativizas todo. Es cierto que la Alcaldía es un reto muy grande, pero los concejales que seguimos componiendo el Grupo Municipal Ganar Totana, estamos convencidos de seguir la línea de trabajo que veníamos desarrollando. Al final, en la Alcaldía tiene que haber una persona, pero vamos a estar todos empujando por el pueblo: ahora más que nunca por la situación que se ha producido. Esto, al final, es un proyecto colectivo. Haciendo una lectura más intrapersonal, al margen de la edad, la trascendencia que tiene asumir una Alcaldía en estas circunstancias, sí que te marca mucho y genera respeto, pero al final también me empujan las ganas de conservar el proyecto en el que tanto trabajó Juan José y con el que ganó las elecciones. Tiraré de lo que me enseñó.

- ¿Le preocupa que el Gobierno de la Región que lidera el PP le arrincone a nivel político por su juventud y porque es el único consistorio de IU en esta autonomía?

- Habría que recordar cuando Totana atravesó una época muy mala al principio de la pandemia. Fuimos el único municipio confinado cinco meses y en ese momento, el difunto alcalde, mostró una lealtad institucional hacia las decisiones del Gobierno regional que yo creo que ningún alcalde, incluso de su propio partido, hubiese mantenido. Esa templanza para recibir las críticas de tu propio pueblo por una decisión del Gobierno regional, y esa lealtad que demostró, creo que tiene que pesar ahora. No sé cómo nos tratarán, pero espero que nos devuelvan el trato que dio nuestro difunto alcalde en esa época tan dura. Creo que Juan José, aunque tenía sus ideas políticas, sabía que en su papel de alcalde debía tener lealtad institucional y lo demostró.

El alcalde de Totana, Juan José Cánovas, posa para EL ESPAÑOL, junto a un retrato de la exsecretaria del Partido Comunista, Dolores Ibárruri Gómez 'Pasionaria'.

- ¿Piensa hacerse militante de IU ahora que será el alcalde de este partido que se impuso en los últimos comicios municipales?

- Ahora mismo eso es lo último que tengo en el cajón de mis pensamientos. En el año y medio que queda de legislatura me debo a Totana: mi pueblo. Lo político y la militancia quedan al margen, obviamente tengo las ideas que tengo, pero el deber está por encima de las siglas.

- ¿Qué medidas le gustaría adoptar como alcalde en el primer semestre de 2022?

- Lo primero, las obras relacionadas con la renovación, reposición y mejora del servicio de saneamiento de aguas en la Cañada Zamora, en la calle Virgen de Begoña y en La Ñorica para que el municipio pueda ahorrar miles de euros. Después, seguir con la estabilización económica de la deuda del Ayuntamiento, buscar puntos de encuentro con la oposición en los fondos europeos y en el Plan General de Ordenación Urbana.

- ¿Pudo tener una última conversación con Juan José Cánovas antes de su muerte por Covid en el Hospital Morales Meseguer?

- No pude tener una última conversación personal. Juan José hizo una llamada antes de entrar en la UCI en la que estuvimos presentes los cinco concejales de su grupo municipal. Nos dijo que estaba la cosa fea y que tenían que ingresarle en la Unidad de Cuidados Intensivos. Solo nos pidió que continuásemos la gestión como si él estuviera y así lo haremos.

