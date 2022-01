“¿Han fichado de asesor a Novak Djokovic?”: tensión en la Asamblea por los presupuestos de Murcia

Noticias relacionadas El corazón comunista de Juan José Cánovas deja de latir por el Covid: único alcalde de IU de Murcia

Un total de 224 enmiendas se presentaron a los presupuestos autonómicos de la Región Murcia para 2022 y solo ocho pasaron la Comisión de Hacienda para su debate este martes en la Asambea Regional. Como era de esperar, las intervenciones en el pleno han sido muy duras por parte del PSOE, porque presentó 143 enmiendas, de las que solo 3 se han debatido, y de Podemos, con solo 1 enmienda admitida de las 78 presentadas. Es la consecuencia de la mayoría absoluta de la autodefinida centroderecha que hay en el Parlamento tras la fallida moción de censura: el PP junto a los expulsados de Cs y Vox.

"El señor López Miras nunca ha tenido la más mínima intención de llegar a acuerdos con el PSOE y el mejor ejemplo es la tramitación de estos presupuestos, ni un solo gesto, señor López Miras", ha criticado el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, al inicio de su alocución. El único momento sin tensión de la sesión fue el minuto de silencio que se guardó al inicio, en memoria del alcalde de Totana, Juan José Cánovas, fallecido este domingo a causa del coronavirus.

En la bancada socialista están muy molestos con el presidente, Fernando López Miras, porque desechó las tres enmiendas que más le interesaban que se admitiesen a debate de las 143 que presentó: reforzar la Atención Primaria y comunitaria con una inversión extraordinaria de 25 millones de euros, comprar terrenos en el Campo de Cartagena para construir filtros verdes con los que evitar la contaminación por nitratos en el Mar Menor, así como reforzar la educación de 0 a 3 años.

La nueva mayoría Parlamentaria solo dejó que prosperasen para su debate tres iniciativas que son el 'chocolate del loro' en términos políticos. Tanto por el importe, ya que suman 50.000 euros en un presupuesto de 5.403 millones de euros, como por su calado: dos iniciativas son técnicas, afectan al artriculado, y solo una que afecta al programa de prevención del síndrome alcohólico fetal. Todo ello ha motivado que se escuchen frases gruesas en el parlamento: "Están prostituyendo el uso del poder".

Martínez Baños ha cargado contra la falta de acuerdos entre el Gobierno regional y la oposición: "Las llamadas al consenso de López Miras son falsas, usted prefiere llamar a los tránsfugas". A juicio del PSOE, estas cuentas no responden a las necesidades de la Región ni a la realidad económica dibujada por el diputado: "4.300 personas se reparten la riqueza regional, con una renta per capita de 3,5 millones de euros, cuando la renta media de los murcianos apenas supera los 11.000 euros. ¿Este es el milagro de Murcia? No hay Justicia social, si no hay Justicia Fiscal".

Panorámica aérea del pleno de la Asamblea Regional de Murcia.

El parlamentario socialista ha defendido que las cuentas autonómicas de 2022 tendrían que apostar por fortalecer la economía social y la sanidad, financiar las universidades públicas, la gratuidad de los libros de texto y una reforma para que tributen los que más tienen. "Estos presupuestos son un mero trámite parlamentario y no una hoja de ruta para dignificar la vida de la gente: a ustedes no les importa la desigualdad, ni que seamos la tercera comunidad con peor índice de calidad de vida, ni la segunda que menos invierte en sanidad".

La crisis del Mar Menor

La crisis ambiental del Mar Menor también ha tenido su protagonismo en la sesión de debate de unas cuentas que prevén 85 millones para recuperar su ecosistema: un buen dato, que contrasta con el hecho de que en 2020, solo se ejecutó el 15% del dinero presupuestado para la albufera, y en 2021, solo el 17%. De forma que el viceportavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha avanzado su voto en contra de los presupuestos con un solo motivo: "Vamos a votar que no porque no es la región que nos merecemos".

El turno para María Marín, portavoz de Podemos, no ha supuesto un cambio en el tono de las intervenciones de la oposición. Prueba de ello es que la líder morada tras exponer algunos datos sanitarios, como la próxima reducción de la pantilla del Servicio Murciano de Salud en 761 profesionales y un recorte de 60 millones de euros, no ha dudado en tirar de retranca: "Señor López Miras: ¿No habrá fichado como asesor a Novak Djokovic que no juega al tenis? Estos presupuestos son una chapuza negacionista".

De las 78 enmiendas presentadas por Podemos, las tres que más le interesaban que llegasen a ser debatidas no suponían esfuerzo inversor porque solo afectaban al articulado de la Ley de Presupuestos: la creación del Parque Regional del Mar Menor, un estudio del impacto de las macrogranjas y planes de choque para Atención Primaria y Salud Mental. Sin embargo, solo se debatirá una que incluye una partida de 100.000 euros para fomentar el ecoturismo en el Valle de Ricote.

"El enemigo no es el ministro garzón, sino esta derecha rancia y retrógrada", tal y como ha defendido Marín, sobre las iniciativas de su grupo, justo después de criticar que la última comparecencia de Fernando López Miras en la Asamblea Regional se produjo el 22 de diciembre. "Usted desarrolla dos estrategias: una es la del avestruz, a la que está abonado y que consiste en meter la cabeza en el agujero, mientras pasa la tormenta, y la otra estrategia es la del cocodrilo, echar la culpa al Gobierno de España mientras se merienda los servicios públicos".

Cuentas sin sorpresas

Podemos votará en contra de las cuentas autonómicas, tirando de algunos argumentos similares al PSOE, ya que la portavoz morada, María Marín, también ha arremetido contra el panorama fiscal murciano del que siempre saca pecho el Gobierno regional que lidera el PP: "Dejen de presumir de que están bajando impuestos cuando 1.413 personas mueren en las listas de espera de la dependencia".

La sesión más allá de su tono bronco, el mismo que se mantiene en todos los plenos desde que fracasó la 'operación Murcia' de PSOE y Ciudadanos, no deparará sorpresas no grandes cambios en las cuentas, ya que solo se debaten ocho enmiendas: tres del PSOE, dos del PP, una de Podemos, una de los expulsados de Vox y otra de los expulsados de Cs. De hecho, Juan José Liarte, el portavoz de los díscolos del partido de Santiago Abascal, ha avanzado que las cuentas se aprobarán "tan pronto nos llame el presidente [de la Asamblea] a votar".

Liarte ha aprovechado su intervención para defender la dotación presupuestaria de la Consejería de Educación que regenta Mabel Campuzano, tras el acuerdo al que llegaron los expulsados de Vox con el PP para tumbar la moción de censura de socialistas y naranjas. "Educación dispondrá de 1.445 millones de euros, un incremento del 3,6% en unos presupuestos de contención", tal y como ha remarcado el parlamentario de extrema derecha, destacando el papel del área de Campuzano en los comedores de los centros educativos.

Sigue los temas que te interesan