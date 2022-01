Vox, condenado a readmitir a los diputados expulsados: revés judicial al partido de Abascal

Noticias relacionadas El samurái Liarte: la catana del diputado de la que depende el próximo presidente de Murcia

Los tres expulsados por Vox que tienen actas de diputados en la Asamblea Regional de Murcia ya no serán conocidos mediáticamente como los 'díscolos' de Vox: vuelven a ser hombres de Santiago Abascal a efectos legales. Le guste más o le guste menos a la dirección nacional en Madrid, lo cierto es que la Justicia ha estimado parcialmente la demanda que presentaron contra su expulsión del partido los parlamentarios: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano, a la sazón, actual consejera de Educación.

"Esta sentencia supone una gran satisfacción porque reboca nuestra expulsión de Vox que era la cuestión nuclear de las acciones legales que emprendimos", tal y como ha destacado Juan José Liarte a EL ESPAÑOL, que a todos los efectos vuelve a ser el portavoz del partido de Santiago Abascal en la Asamblea de la Región de Murcia.

La semana pasada se celebró una vista oral para aclarar todo el proceso que rodeó al expediente de expulsión y Abascal no acudió a declarar, aunque había sido citado por la acusación que ejercían Liarte, Carrera y Campuzano. El que sí lo hizo fue el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, pero a la vista está que su declaración no convenció a su señoría Salvador Ludeña. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cartagena ha declarado la nulidad de la resolución que emitió el Comité de Garantías, el 23 de junio de 2020, donde establecía la salida de los parlamentarios murcianos de la formación de extrema derecha.

El Tribunal Superior de Justicia ha informado que el Comité de Garantías incurrió en una "vulneración de los derechos de asociación y participación pública", contemplados en la Constitución. De forma que el juzgado declara "la nulidad de la resolución y todas las que traigan causa de esta, así como la nulidad de la resolución del 1 septiembre de 2020, por la que se convoca proceso para la elección de cargos del partido en la Región de Murcia y de todas las que traigan causa de esta, obligando al demandado [Vox] a reintegrar a los demandantes en su condición de afiliados del partido con todos los cargos y derechos que tenían antes de la expulsión".

En la práctica, tal y como ha confirmado Liarte a este diario, los tres diputados no solo vuelven a ser militantes, con las responsabilidades orgánicas que tenían antaño, sino que además, el fallo tira por tierra las primarias donde Vox designó al candidato preferido por Santiago Abascal, como presidente del partido de extrema derecha en la Región de Murcia: el exjugador de baloncesto y concejal en el Ayuntamiento de la capital, José Ángel Antelo. "Lo que esto significa es que en este momento Antelo no es presidente electo de Vox Murcia".

El diputado en Murcia, Pascual Salvador, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el hasta ahora presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo.

Liarte ha tenido conocimiento del fallo judicial al término del pleno que este martes se ha celebrado en el Hemiciclo autonomico para aprobar los presupuestos de 2022. "Teníamos la convicción moral, pero también la convicción técnica y jurídica que era lo procedente". De hecho, durante la vista en los juzgados de Cartagena, el fiscal Orencio Cerezuela reclamó la nulidad de la expulsión de los diputados murcianos, al considerar que actuaron conforme marca la Asamblea Regional para dejar a los dirigentes nacionales sin el control del grupo parlamentario.

La causa de la expulsión de los tres diputados fue el despido que llevó a cabo Juan José Liarte de cuatro trabajadores del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional: el coordinador, un documentalista, una encargada de comunicación y otro trabajador. Todos ellos estaban designados por Madrid, pero Liarte los cesó al descubrir que habían creado cuentas falsas de Twitter para controlarles, atacarles y minar su posición política.

Tras los despidos, la dirección del partido que lidera Santiago Abascal, primero, suspendió de militancia a Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano, y finalmente les expulsó lo que provocó que el asunto acabara en el Juzgado de Primera Instancia 4 número de Cartagena que es el que ahora ha decidido anular esa decisión del comité de garantías de Vox. No obstante, la sentencia admite recurso.

"Nosotros durante todo este tiempo, en el que hemos estado oficialmente expulsados, en ningún momento nos hemos apartado de los valores y principios que Vox llevaba en su programa electoral", según ha remarcado Liarte en la valoración que ha hecho del fallo a este diario.

Los diputados que fueron expulsados de Vox, Mabel Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera. Badía

- ¿Qué argumentos esgrimió durante la vista la letrada que les ha representado para lograr la nulidad del expediente de expulsión de Vox?

- Juan José Liarte:La lista de irregularidades del expediente de expulsión era muy amplia porque había algunas de carácter formal y de carácter sustantivo. Alegamos una acumulación ilegal de expedientes sancionadores, con la consiguiente vulneración de la Ley de Protección de Datos porque mis motivos de expulsión del partido solo los tengo que conocer yo y en el mismo expediente figurábamos los tres diputados. Por otra parte, no hay libros de actas y las actas sueltas que hay, no están firmadas y no tienen fecha. Había inseguridad jurídica. Además, el reglamento interno de Vox y el reglamento de la Asamblea Regional no nos impedía expulsar a alguien que no estuviese haciendo bien su trabajo en el grupo parlamentario.

- ¿Ustedes tenían abiertas más causas contra el partido?

- Sí. Hay otro procedimiento judicial abierto al que nadie le ha hecho caso donde hay denunciadas otras irregularidades y como ahora se ha resuelto nuestra expulsión del partido, nos concentraremos en ese procedimiento donde denunciamos revelación de secretos y algunos actos de supuesta financiacion ilegal de Antelo en Murcia.

- ¿Qué mensaje le manda a Santiago Abascal después de que un juzgado haya declarado la nulidad de su expulsión en Vox?

- Juan José Liarte: Le diría que cuando nosotros le pedimos por carta que teníamos que hablar con él para contarle una serie de cosas graves que estaban sucediendo en el partido en Murcia, su respuesta fue abrirnos un expediente de expulsión, pero tras quedar demostrado que ese expediente vulneraba derechos fundamentales de sus diputados, yo le preguntaría a Santiago Abascal, si ahora está dispuesto a escucharnos para saber lo que está pasando y lo que sigue pasando en Vox Murcia.

