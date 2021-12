"Quien contamina, paga": el principio que actores y cantantes exigen aplicar en un corto del Mar Menor

Noticias relacionadas El presidente de Murcia viajará a Bruselas a pedir la "implicación" de la CE en la crisis del Mar Menor

El mundo de la cultura y de la moda también reclama la recuperación del Mar Menor, cuya crisis ambiental se ha convertido en un problema de primer orden para el Ejecutivo de España, el Gobierno de la Región Murcia y la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea. El 2021 será el año donde colapsó el ecosistema de la laguna salada más grande de Europa, tras un episodio de anoxia que arrasó quince toneladas de peces, pero también será el año de la mayor movilización social en torno a la emblemática albufera murciana.

El último ejemplo de ello es el reparto de 'celebrities' que ha participado en el corto 'Caballito de Mar': obra de José Luis González y Juan Alcaraz. La tierna conversación de una chiquilla con su abuelo, sobre una barca de pesca artesanal, en medio del Mar Menor, es el gancho emocional para los contundentes mensajes que lanzan desde los actores Carlos Santos, Ginés García Millán, Eva Llorach o Pepa Aniorte, a los músicos Carlos Tarque, Ruth Lorenzo o Xuso Jones, la humorista Raquel Sastre, incluso la modelo Georgina -pareja de Cristiano Ronaldo-.

El guion gira alrededor del caballito de mar que marcó el imaginario colectivo del Mar Menor que antaño tuvo un ecosistema en plenitud, pero que actualmente es una de las especies más afectadas por la degradación que sufre la albufera desde 2016. En aquel año, el proceso de eutrofización de las aguas marmenorenses por el exceso de nutrientes y la proliferación de algas, dio paso a una 'sopa verde' sin caballitos de mar.

El corto arranca con la niña, protagonizada por Daniela del Carmen, asomada a la borda del 'Marley', removiendo el agua, mientras pregunta por los caballitos de mar a su abuelo, encarnado por Manolo Llamas. Esos caballitos que conoció el anciano cuando se bañaba años atrás en el Mar Menor, se han convertido en leyenda urbana para su nieta por culpa de la contaminación agrícola y por los excesos del ladrillo.

- Nieta: ¿Dónde están los caballitos de mar abuelo?

- Abuelo: Pues estarán en su casa.

- Nieta: No veo a ninguno

- Abuelo: Es que viven en el fondo.

- Nieta: No veo el fondo. Abuelo, ¿por qué no se ve el fondo?

- Abuelo: Porque la suciedad que hacemos las personas viene hasta aquí y ensucia el mar.

El corto 'Caballito de Mar', de José Luis González y Juan Alcaraz.

Después de que la pequeña le pregunte a su abuelo, de forma inocente, si puede arreglar lo que le sucede a la calidad del agua del Mar Menor, comienzan a sucederse los mensajes de actores, cómicos, cantantes... Todos ellos lanzan una batería de medidas concretas, con el objetivo de recuperar este ecosistema incluido en la lista Ramsar.

- Carlos Santos: Hay que limitar los cultivos en el entorno del Mar Menor.

- David Otero: Eliminar los regadíos ilegales.

- Ginés García Millán: Recuperar antiguos cauces y bancales.

- Carlos Tarque: Reducir el uso de fertilizantes.

- Enrique Martínez: Derribar edificaciones en zonas inundables.

La lista prosigue con otras peticiones que ya han realizado plataformas de activistas y colectivos ecologistas: "Mejorar la red de depuración de residuos urbanos", "reforestar antiguos cultivos", "aplicar estrictamente las directivas de la Unión Europea y desarrollar la Ley de Protección Integral del Mar Menor", y "aplicar el principio: quien contamina, paga".

Tras esa lluvia de mensajes, prosigue la conversación de la chiquilla con su abuelo, al que le lanza una pregunta para la que el anciano no tiene respuesta, tan solo suspira con preocupación antes de que los famosos respondan a la pequeña:

- Nieta: ¿Y si no nos quieren ayudar?

- Actores, cantantes y humoristas: Morirá el Mar Menor.

'No es política, es medioambiente'

Este corto que en solo un día ronda las 10.000 reproducciones en YouTube, vuelve a poner de manifiesto que 2021 ha sido el año en el que se ha dimensionado el alcance que tiene la degradación de la albufera, no solo a nivel del medio ambiente, sino también en el plano económico. La pesca, el turismo, la hostelería, el comercio y las actividades deportivas que genera el Mar Menor son uno de los motores laborales de los municipios de la Comarca del Campo de Cartagena y la perdida de este espacio natural sería un varapalo para sus ayuntamientos.

A pesar de ello, han sido necesarios varios episodios de 'sopa verde', de anoxia, y la muerte de toneladas de especies marinas, para que las administraciones se hayan movilizado con contundencia. Desde la visita que realizó al litoral marmenorense, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a los 382 millones que el Gobierno central destinará a la recuperación de este espacio, en una actuación declarada de interés general, o los 85 millones que invertirá el Ejecutivo murciano.

Precisamente, el mensaje final de este corto es recordar a la sociedad que la batalla por la recuperación de este espacio no ha terminado tras la manifestación de octubre que reunió a 70.000 almas en Murcia, ni después de lograr que el Congreso de los Diputados haya comenzado a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor. De hecho, el guion concluye con una arenga para no bajar los brazos: "Pero esto no acaba aquí, tenemos que seguir luchando. Por un Mar Menor vivo. No es política, es medio ambiente".

