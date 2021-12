El presidente de Murcia viajará a Bruselas a pedir la "implicación" de la CE en la crisis del Mar Menor

El destino del viaje será el mismo -Bruselas-, también el motivo -el Mar Menor-, incluso la fecha -el mes de enero-, pero los discursos serán antagónicos: el Gobierno de la Región de Murcia solicitará la implicación de las autoridades europeas en la restauración de la albufera, mientras que el Pacto por el Mar Menor, Anse, Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena denunciarán a varios europarlamentarios que solo se ha cortado el grifo a 232 de las 8.500 hectáreas de regadío ilegal que hay en el litoral marmenorense.

Hace tiempo que la terribe crisis ambiental del Mar Menor dejó de ser un problema doméstico y adquirió una dimensión internacional. Así lo evidencia el hecho de que en el inicio del año 2022, la degradación de la emblemática albufera murciana estará presente en dos ocasiones en la agenda política de Bruselas: la sede de la Comisión Europea.

El Palacio de San Estaban ha confirmado que el próximo 11 de enero, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se reunirá con el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius. El encuentro se produce a petición del jefe del Ejecutivo regional, tras la visita que realizó el comisario en septiembre, a San Pedro del Pinatar, y donde calificó de "tragedia" el estado que presentaba el ecosistema del Mar Menor tras el episodio de anoxia que arrasó 15 toneladas de especies marinas.

El popular López Miras, según detalla una fuente de San Esteban a EL ESPAÑOL, acude a Bruselas para "hablar de la situación del Mar Menor y ver de qué forma se puede implicar la Unión Europea". El Ejecutivo murciano ya trabaja en la preparación de los temas que centrarán la agenda de ese encuentro, pero esta fuente avanza que el objetivo principal del viaje es lograr que el comisario europeo de Medio Ambiente se implique en los trabajos de restauración de la albufera.

"Falta concretar si esa implicación puede ser económica, en función de los requisitos que establece Europa, o diplomática, o de mediación", tal y como detalla la mencionada fuente a este diario. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, en un comunicado, sostiene que "es urgente la colaboración entre todas las instancias políticas en la búsqueda de soluciones eficaces, y definitivas, a una emergencia medioambiental que va más allá del ámbito regional, y que concierne también a España y a Europa en su conjunto".

El presidente de Murcia muestra al comisario europeo de Medio Ambiente la situación del Mar Menor Jorge García Badía

Para ello, de cara a esa reunión con el comisario de Medio Ambiente, en el Palacio de San Esteban están estudiando si existen mecanismos de financiación europeos a los que poder acogerse para captar nuevos fondos para la restauración ambiental del Mar Menor, que se sumarían a los 382 millones del Gobierno de España y a los 85 millones que destinará el Ejecutivo murciano a la albufera en los presupuestos de 2022.

Precisamente, el dinero que destinará el Gobierno murciano a la albufera será una de las cuestiones que traslade López Miras a Sinkevicius. El presidente autonómico aprovechará esa reunión en Bruselas para informar de las actuaciones presupuestadas en 85 millones. "Van orientadas a tres líneas concretas: protección ambiental e investigación, infraestructuras y dinamización económica de los municipios ribereños", según explica una fuente de San Esteban.

Bajo nivel de ejecución

El anuncio por parte del Ejecutivo autonómico de la dotación presupuestaria de 85 millones de euros para la albufera, ha estado marcada por las críticas del PSOE. La diputada socialista Gloria Alarcón ha lamentado que el Gobierno murciano "solo ha ejecutado 12 de los 50 millones de euros presupuestados para el Mar Menor en 2021". Alarcón ha exigido que "deje la hipocresía y las mentiras" en una cuestión sensible como la crisis que padece este ecosistema incluido en la lista Ramsar.

El anuncio de la visita de López Miras a Bruselas se produce después de que el equipo del comisario de medio ambiente haya citado a una reunión a la Plataforma ILP Mar Menor y a Ciudadanos, a petición de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y de la eurodiputada liberal Soraya Rodríguez.

La Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea, según informa Europa Press, quiere conocer la opinión de la plataforma y del partido liberal sobre el estado de degradación de la laguna salada, las medidas a corto y medio plazo propuestas por los gobiernos de España y de la Región de Murcia. También pretende intercambiar impresiones sobre el estado del procedimiento de infracción en marcha que recae directamente bajo su responsabilidad.

A todas estas expediciones se suma una tercera: la que promueven a Bruselas, para finales de enero, los miembros del Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Anse y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena. "La idea es reunirnos con representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ", tal y como avanza un portavoz de Pacto por el Mar Menor.

"La fecha no está cerrada a espensas de la evolución de la pandemia". Pero lo que sí tienen cerrado es el orden del día: "Vamos a decirles a los europarlamentarios que no se están haciendo bien las cosas en el Mar Menor porque siguen existiendo cultivos en los 1.500 metros primeros de la franja litoral y que no se está cumpliendo la normativa ambiental europea de nitratos".

El objetivo del viaje también es exigir que las autoridades europeas se interesen por el cumplimiento de la Ley del Mar Menor que aprobó la Asamblea Regional. "Después de todo lo que ha pasado solo se ha cortado el riego a 232 de las 8.500 hectáreas de cultivos ilegales que hay en el Campo de Cartagena".

