Murcia denuncia que los Presupuestos "no destinan un euro al Mar Menor, que es la prioridad absoluta"

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tienen una doble cara para la Región de Murcia. En la cara 'A', lo bueno es que el Gobierno destinará 723 millones de euros en inversiones reales para la comunidad murciana, lo que supone un incremento del 15,6% respecto a la inversión estatal de este año, pero la cara 'B' se la lleva la crisis ambiental de la albufera, tal y como denuncia el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño: "Los presupuestos no destinan una sola partida nominativa para el Mar Menor".

El Gobierno de Murcia estudia convocar una rueda de prensa para hacer público y notorio su "malestar" con la Moncloa. "Vamos a poner el grito en el cielo a nivel institucional, a expresar nuestra perplejlidad y enfado mayúsculo porque el asunto más grave y la prioridad absoluta para esta región es recuperar el Mar Menor", reflexiona Marcos Ortuño, cuyo departamento de Presidencia es la piedra angular de la estrategia política que sigue el Ejecutivo regional.

"Me parece gravísimo que el Gobierno, teniendo competencias en la materia, no incluya ninguna partida nominativa en los Presupuestos Generales del Estado y se lo haremos saber por carta al presidente, Pedro Sánchez", según avanza Ortuño, a la sazón, uno de los hombres de mayor peso en el Ejecutivo de Fernando López Miras.

"No han metido un euro ni siquiera para los cinturones verdes que dijo que iba a hacer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando visitó en agosto el Mar Menor". En aquella visita se acercaron posturas entre la ministra Ribera y el presidente López Miras, pero el Palacio de San Esteban y Moncloa vuelven a tomarse el chocolate de espaldas no por este asunto de los presupuestos, sino porque en Madrid no responden a las últimas peticiones realizadas desde Murcia para intervenir en la albufera.

No hay respuesta a la petición de ceder al Gobierno de Murcia la ejecución del colector norte, con el objetivo de atajar los vertidos diarios de 5.000 kilos de nitratos desde la Rambla del Albujón al Mar Menor. Tampoco hay contestación para celebrar la mesa bilateral entre el presidente murciano, Fernando López Miras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde abordar la crisis de la albufera, entre otros temas.

"Hemos pedido al Gobierno de España que actúe y una Administración debe actuar a través de sus partidas presupuestarias, eso es fundamental, me llama la atención que en los presupuestos donde se recoge el espíritu de lo que se quiere hacer, no exista una partida específica para el Mar Menor, a pesar de la movilización que hubo en la manifestación de la pasada semana y con todo lo que ha pasado en el Mar Menor", subraya el consejero en conversación con EL ESPAÑOL.

WhatsApp Image 2021-10-13 at 14.04.11

La víctima colateral de esta falta de sintonía política es el ecosistema de la emblemática albufera murciana, convertida en una 'sopa verde' donde la clorofila y las microalgas siguen ganando terreno. De hecho, Pacto por el Mar Menor ha facilitado a EL ESPAÑOL una foto de sus aguas tomada este miércoles, donde la turbidez es terriblemente visible en puntos donde solo hay cincuenta centímetros de profundidad y el fondo apenas es visible.

Enmienda al Congreso

"Cincuenta días después de la visita de la ministra Teresa Ribera, el Gobierno no actúa en el ámbito de sus competencias, ni nos deja actuar en nada de lo que le hemos pedido desde la Comunidad Autónoma, ni presupuesta tampoco: esto es tremendo", insiste el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, al tiempo que indica que el Gobierno murciano liderará una ofensiva en la Asamblea Regional para instar a que los PGE destinen fondos a alguna actuación en 2022 en el Mar Menor.

También el Partido Popular presentará enmiendas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos mueva ficha. "Los Presupuestos Generales del Estado no dejan de ser una previsión, pero con la que está cayendo en el Mar Menor no se han molestado ni en incluir alguna partida nominativa para financiar alguna actuación: si es que no aparece por ningún lado la palabra Mar Menor, no lo entiendo, no le destinan un euro y es la prioridad absoluta".

