Conesa (PSOE), el amigo de Sánchez en su adiós: "Me voy para dar eco al daño a la democracia en Murcia"

Diego Conesa ha pasado a la historia del PSOE murciano por dar cobijo en su casa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando peleaba por el cetro de Ferraz; por ser el primer secretario general de Murcia elegido en unas primarias; por ganar los comicios autonómicos al PP tras 28 años y por fracasar con una moción de censura contra el PP, que provocó unas elecciones en Madrid. El lunes, Conesa anunció que no se presentaba a las primarias y eso también pasó a la historia: justificó su adiós porque estaba harto de ataques políticos y judiciales contra su persona y su familia.

- Usted ha sido concejal en su pueblo, Alhama de Murcia, después, alcalde, más tarde, delegado del Gobierno, candidato a unas elecciones autonómicas, secretario general del PSOE y portavoz en la Asamblea. ¿En qué cargo ha aprendido más?

- En todos. El cargo institucional más bello y más bonito que he desarrollado ha sido ser alcalde de Alhama de Murcia. Eso fue un honor muy grande.

- ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria política?

- Para nada. La política es como la vida: hay aciertos y errores. Mi trayectoria ha sido paso a paso, desde abajo, y eso me permite tener una visión y un respeto hacia mi organización que me lo ha dado todo. He respetado a concejales y alcaldes y he tenido la oportunidad de gestionar las bases de un proyecto político para la Región de Murcia que trasciende más allá de mi liderazgo. Espero que ese proyecto político se siga manteniendo por parte de la próxima dirección del PSOE.

- ¿Póngase nota como secretario general del PSOE?

- Un 7,9. Para unos estaré en el 'bien' y para otros en un 'notable', pero no hay presunción de 'sobresaliente', con lo cual: un siete (risas). Desde que anuncié que no me presentaba a las primarias he recibido muchos mensajes de militantes de base y de simpatizantes del partido que han percibido que lo he dado todo. He pensado siempre en el interés general, en la organización y en las necesidades de la Región de Murcia. Dejo una organización y un partido mejor que cuando asumí la dirección del PSOE en 2017.

- Usted tiene bagaje en la política municipal, regional y orgánica. ¿En las próximas elecciones generales veremos a Diego Conesa como número uno por Murcia al Congreso o al Senado?

- Eso es una cosa que en todo caso es el partido el que decide. Me debo a mi partido no solo de cara a lo que pueda ocurrir en 2023, sino también a lo que pueda pasar ahora porque teniendo el acta de diputado la he puesto a disposición de la nueva dirección del PSOE que salga de las próximas primarias en Murcia. Aunque siempre me reservaré la libertad de volver a coger las llaves de mi asesoría para volver a mi despacho, como hice durante diecisiete años antes de tener un sueldo público.

- Este domingo, reunió en su casa de Alhama a su nucleo duro de colaboradores para comunicarles que no se presentaba a las primarias del PSOE. ¿Con su amigo personal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de su decisión antes, después de ese encuentro o todavía no lo ha hecho?

- He hablado en varias ocasiones durante este año con Pedro Sánchez y en una de ellas le comuniqué mi decisión.

- ¿Trató de convencerle para que se replantease su renuncia a la secretaría?

- Siempre he sentido su apoyo y me queda la tranquilidad y la satisfacción personal y política, como mi compañero, como mi secretario general, y como mi presidente del Gobierno, de que el resumen que hizo sobre mi trabajo y mi aportación a su proyecto político ha sido el de lealtad, honestidad y mucho trabajo. Siempre he sentido su apoyo y su respaldo en momentos buenos y en momentos regulares. Tengo la satisfacción de haber sido leal a su proyecto y él siempre me ha respaldado, eso me ha dado confianza. Mi decisión era muy meditada, clara y firme desde hace tiempo. Él lo entendió.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Diego Conesa, durante su declaración institucional.

- Usted fue el candidato que ganó unas elecciones autonómicas para el PSOE tras 28 años de sequía y ahora se marcha si haber gobernado la Región de Murcia. ¿Este paso a un lado que está dando lo hace con sabor a derrota?

- Creo que habría hecho un buen papel como presidente de Murcia, podría haber ofrecido otra visión para articular las cosas al resto de España y habría sido más productivo en diversas áreas de gestión de la Comunidad Autónoma. Eso no ha podido ser ni en 2019 (tras las elecciones) ni en 2021 (con la moción de censura). Habrá un momento en el que por higiene democrática el PP pasará a la oposición en esta región.

- Disculpe, pero no ha respondido a mi pregunta: no me aclara lo del sabor con el que se marcha...

- En política hay muchos sinsabores, pero qué le puedo pedir más a la política. Me siento afortunado de haber podido hacer las cosas que he hecho, de haber podido sumar y de haber ganado en los procesos. Soy una persona de acción y de gestión, pero puedes gestionar hasta donde puedes llegar.

- ¿Usted se creía de verdad que saldría adelante la moción de censura a pesar de que Ciudadanos no le escogió como socio para gobernar en la Región de Murcia tras las elecciones de 2019 y de la mala relación que arrastraban Isabel Franco y Ana Martínez Vidal, tanto en Cs como en el Gobierno regional?

- Ese escenario de la mala relación lo sabíamos y se podía contrarrestar, pero a toro pasado es fácil reflexionar. Si no llegamos a tener las seis firmas de los diputados de Ciudadanos no habríamos presentado la moción de censura. El PSOE ha sido generoso para propiciar el cambio que necesitaba Murcia. Yo creo que el drama para esta región es que esa moción no salió adelante porque se compraron voluntades y ahora mismo las instituciones son un embalse de peces muertos. Tenemos a un presidente de Murcia declarado tránsfuga, un presidente de la Asamblea Regional tránsfuga, una vicepresidenta y portavoz regional tránsfugas, un portavoz de Ciudadanos que tiene secuestrado a su partido porque está expulsado por tránsfuga.

- Hablando coloquialmente. ¿Usted siente que se ha comido solo el marrón político del fracaso de la moción de censura?

- He tenido el apoyo, antes y después, de mi secretario general, Pedro Sánchez. Lo que he sentido es el acoso y derribo del Partido Popular porque han utilizado sus concejales en Alhama de Murcia para dañar mi nombre y el de mi familia. La realidad es que hay una Asamblea secuestrada, un Gobierno regional tránsfuga, y hay un ganador de las elecciones que democráticamente plantea una moción de censura, y que teniendo la capacidad de seguir siendo secretario general del PSOE, renuncio para que tenga más eco el daño irreparable a la democracia en la Región de Murcia.

- Este lunes aseguró que su decisión de dar un paso al lado en la dirección del PSOE se debe a que han sobrepasado líneas rojas con usted y con su familia. ¿A qué se refería?

- Después de la moción de censura presentaron denuncias judiciales, a bombo y platillo, con argumentos falsos, metiendo a mi mujer y metiendo al Ayuntamiento de Alhama. Todo eso lo ha hecho el Partido Popular para machacarme. ¿Y sabe por qué? Por ganar unas elecciones, presentar una moción de censura, que es una iniciativa democrática, y decirle en carne viva al PP lo que han hecho delante de toda España: mancillar el nombre de la Región de Murcia.

El socialista Diego Conesa con una camiseta de S.O.S. Mar Menor. PSRM

- La Justicia le investiga por no tramitar supuestamente una denuncia de tráfico contra un edil de IU en su etapa como alcalde de Alhama de Murcia y le han denunciado por un presunto delito urbanístico en la reconversión de una nave industrial en una zona comercial. ¿Diego Conesa ha dimitido porque le van a abrir juicio oral y no quería perjudicar al PSOE?

- En el tema de la multa de tráfico renuncié a mi condición de aforado para declarar voluntariamente y la Fiscalía hace meses que emitió su informe pidiendo el archivo de la causa. Estoy a la espera de que salga la resolución. En cuanto a la nave industrial, no hay procedimiento judicial abierto, estoy esperando a que se archive el procedimiento habitual de verificación de datos de la Fiscalía. Las dos o tres denuncias que me puso el Partido Popular se han archivado. En todo caso, estoy esperando a las notificaciones que me tenga que hacer mi abogado. No voy a hacer valoración al respecto porque con lo que acabo de decir doy muestras de respeto a las instituciones y a la Justicia que ya quisiera tener algún dirigente del PP.

- El barómetro de primavera del Cemop deja al PP al borde de la mayoría absoluta, al crecer de 16 a 22 escaños, mientras que el PSOE pierde diputados por el fracaso de la moción de censura, de 17 a 14. ¿Cree que las elecciones de 2019 fueron el último tren del socialismo al Palacio de San Esteban?

- Tengo la conviccion de que llegará un momento en el que los murcianos dirán basta y habrá un cambio. La ciudadanía de esta región se merece y necesita, por higiene democrática, una forma distinta de gestionar esta comunidad autónoma.

- ¿Quién le gustaría que le sustituyese al frente de la secretaría general del Partido Socialista?

- Cualquiera de los 5.000 militantes pueden presentar el 4 de octubre su precandidatura.

- Voy a reformular mi pregunta. ¿Considera que José Vélez, el delegado del Gobierno en Murcia, y que además es amigo de Pedro Sánchez, es el más preparado para sustituirle en el PSOE?

- Es un militante más de los que se pueden presentar y es un compañero de partido, pero en mi caso, más allá del compañerismo, es un amigo, una persona excepcional y con unos valores socialistas clarísimos.

- Usted da un paso al lado dolido con una parte de la militancia por las filtraciones de los audios de órganos internos de la ejecutiva. Me refiero a las famosas grabaciones donde salió mal parado porque pedía a sus correligionarios que estirasen el chicle de la corrucpión del PP o cuando culpó del fracaso de la moción de censura a Félix Bolaños...

- Me siento traicionado por un militante de los cinco mil que tiene el PSOE. Yo siento el cariño de la inmensa mayoría de la militancia porque necesitaré varios días para responder a todos los mensajes de WhatsApp que he recibido.

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, el secretario general del PSOE, Diego Conesa, y la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez. PSOE

- ¿Mantendrá su acta de diputado después de las primarias a la secretaría general para terminar la legislatura en el Parlamento autonómico o volverá a su asesoría para ejercer de abogado?

- Para practicar pedagogía voy a hacer lo que no han hecho cuatro diputados de Ciudadanos y tres de Vox que se piensan que las actas de diputados son suyas y están ahí por inspiración divina, no por haber ido en las lista de un partido político. Tengo mi acta del PSOE hasta 2023 y en diciembre, cuando se celebre el congreso de mi partido, la pondré a disposición de la nueva dirección regional para demostrar que no todos somos iguales y que el Partido Socialista es serio y que estamos en las instituciones obligados a mantener el legado de cocherencia del PSOE.

- ¿Qué opina de que el precio de la luz esté más caro que nunca con un gobierno de izquierdas?

- Creo que el Gobierno de España va dando pasos entre la responsabiliad, las normas europeas y el interés general. Al final se impondrá el interés general y lo que indicó Pedro Sánchez: a finales de año estaremos en unos parámetros semejantes a los de 2018. Con eso me quedo, igual que cuando dijo que en la vacunación contra el coronavirus estaríamos al setenta por ciento de inmunidad en una fecha concreta y así se ha cumplido.

- Partiendo de la base de que el grueso de las competencias en el Mar Menor pertenecen al Gobierno regional, no es menos cierto que el Ministerio para la Transicición Ecológica no ha ejecutado ni una actuación tras el último episodio de anoxia. ¿El PSOE está usando la crisis ambiental del Mar Menor para dejar sin oxígeno al PP en las próximas elecciones autonómicas?

- Eso es falso. Le digo dos cosas al respecto. Hay una hoja de ruta planteada por el Gobierno de España y mensualmente se hace público su grado de actuación. Además, en la Asamblea Regional impulsamos una Ley de Protección Integral del Mar Menor y aprobamos una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

- Dejando a un lado la actualidad informativa y volviendo al tema que nos ocupa: ¿Siente que se ha quitado una losa de encima tras anunciar que no renovará al frente de su partido?

- Hay momentos en la vida en los que aquellos que tenemos un sentido de la responsabilidad, debemos ejercer ideas rompedoras y disruptivas en defensa de las organizaciones a las que representamos, y en defensa del interés general. Ahora, estamos en una dinámica en la que se ha normalizado una situación que parece que no es importante (el transfuguismo), pero que agrava la calidad democrática de las instituciones, por eso intento con mi conducta demostrar que no todos somos iguales, que la política es importante y que hay que poner en valor el papel de los partidos políticos. En esta comunidad ya tenemos un 'SOS Mar Menor' y ahora hay que activar un 'SOS democracia en la Región de Murcia': el PP es un partido sin entrañas.

