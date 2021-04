El líder de los regantes murcianos a Teresa Ribera: “Es una radical contraria al regadío"

Los regantes de Murcia, Almería y Alicante tienen las espadas en alto con el Gobierno de España por el cambio en las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prevé el Ministerio de Transición Ecológica. La modificación consistirá en rebajar el agua trasvasada de los 38 hectómetros cúbicos a los 27 cuando los pantanos de la cabecera, Entrepeñas y Buendía, estén por debajo del 35% de su capacidad (nivel 2). La modificación ha amargado el reciente 42 aniversario de esta infraestructura hídrica que tiene entre sus mayores defensores a Lucas Jiménez (Sangonera la Seca, 1967), presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Este productor de cítricos y limones, apasionado del cine y el baloncesto, lleva peleando por el acueducto desde que es un veinteañero.

- El Trasvase Tajo-Segura acaba de cumplir 42 años. Si Lucas Jiménez pudiese soplar las velas del trasvase: ¿Qué deseo pediría?

- Está claro: que se apliquen criterios de Estado y razones técnicas, con eso terminábamos con el 90% de los problemas alrededor del trasvase. El ruido mediático de este trasvase es fruto del ruido político porque atraviesa varias autonomías y la política ha visto en el Trasvase Tajo-Segura una especie de cemento identitario, sobre todo en comunidades que no tienen una propensión identitaria como Cataluña o el País Vasco. Pongo un ejemplo: en 2018, la Mancomunidad de Canales del Taibilla anunció restricciones de agua potable de cara al verano: ¿Alguien cree que eso se podría haber comunicado en el País Vasco habiendo soluciones técnicas? No. Buena parte de los males que nos afectan son la política y que la mayor parte del problema esté en la Comunidad de Murcia que por circunscripción electoral, tiene escaso peso político en España: las cosas hay que reconocerlas.

- En estos 42 años de vida del Trasvase Tajo-Segura: ¿Con qué ministro del ramo ha convivido mejor?

- En todos estos años hemos hecho movilizaciones a todos los poderes públicos. He conocido trifulcas brutales con Cristina Narbona, del PSOE; hemos tenido serios problemas con Isabel García Tejerina, del PP, pero al menos dialogábamos. Esta señora, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, no solo no debate, no solo no habla con los regantes, sino que se alía con todo aquel que tenga que poner un ‘pero’ a los regantes, es decir, se ha convertido en una radical contraria al regadío. No he conocido una ministra tan ideologizada políticamente como esta. Tú analizas su cuenta de Twitter y está apoyándose en todo lo que manifieste algo en contra del regadío levantino, pero nunca la verás mostrar interés por alguna de nuestras organizaciones y algo habremos hecho bien.

- A pie de explotación agrícola, en la práctica, ¿cómo repercutirá ese cambio de criterio en las reglas que reducirá el agua trasvasada?

- No entendemos las prisas de la señora ministra. Esto debería de haberse hecho cuando acabe la planificación de todas la cuencas, incluida la del Tajo, porque hay un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que dice que cuando se aprueben los planes de cuenca habrá que volver a someter a revisión esas reglas de explotación y no entendemos porqué Teresa Ribera anunció en el Día Mundial del Agua que su intención es aumentar la película de agua en Entrepeñas y Buendía, que analizaremos si es motivo de querella, así como disminuir la llegada de agua al Levante. El cambio de las reglas de explotación, sumadas a la subida de los caudales ecológicos del plan del Tajo, supondrá una subida del 22% de los costes del agua, un incremento en los costes de producción del agricultor que redundará en el precio final de los productos para el consumidor.

- ¿Habrá movilizaciones y tractorada por este cambio?

- Sí. Este jueves se reúne la mesa regional del agua en Murcia y estarán presentes las mesas provinciales de Alicante y Almería. El sindicato ha acordado movilizaciones y se están analizando las normativas sanitarias que hay por la Covid en cada comunidad autónoma para salir a la calle por una sencilla razón: los nuevos caudales ecológicos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica van a suponer una merma del 39% del agua para regadío. No hay ningún parche que palíe ‘el siete’ que nos quiere hacer el Ministerio en el tejido productivo de tres provincias.

- El presidente regional, Fernando López Miras, ha anunciado una reunión “para hacer frente común” entre Murcia, Andalucía y Valencia “en defensa del trasvase”. ¿Cómo valora este anuncio?

- Hemos pedido auxilio al Gobierno regional porque Murcia está muy parada. En las Cortes Valencianas han aprobado, por unanimidad, una iniciativa en contra de la revisión de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y la subida de los caudales ecológicos. Este tema le hace un roto muy grande a la Región de Murcia y hay que buscar alianzas con otras autonomías. Se tiene que respetar el manifiesto levantino del agua y para eso tienen que ir a pelear a Madrid para presionar al Gobierno: Fernando López Miras, Juan Manuel Moreno Bonilla y Ximo Puig. Este momento que vivimos es tan importante como cuando se propuso el estatuto de Castilla-La Mancha que preveía acabar con el trasvase, en este caso, no es acabar con el trasvase, sino con el regadío levantino y es una temeridad para la actual crisis económica.

- El Cedex propuso en la Comisión Central de Explotación el 'método del tercio': un cálculo que se basa en la disponibilidad de agua para trasvasar, a partir de la predicción del volumen de existencias durante los tres próximos meses. ¿Qué ha pasado con ese método?

- El Cedex estableció esa regla con buen criterio para no someter a tensión al ministro de turno. Esa norma objetivó la toma de decisiones cuando los pantanos están en nivel 3, pero el problema es que la aplicaron un tiempo y luego se la han venido saltando desde hace dieciséis meses. Ellos (el Gobierno) justificaron saltarse el 'método del tercio' con una manipulación ideologizada y con una consigna política cuando se produjo el episodio de anoxia del Mar Menor. Intentaron vincular la llegada de trasvases con el problema (ambiental) del Mar Menor y castigaron a todos los regantes desde Vera hasta Elche, al reducir el volumen de llegada de agua. La consigna era vincular que trasvase significaba contaminación en el Mar Menor.

- Le veo muy crítico con el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Podemos...

- Hay un problema de definición del Ejecutivo. Tenemos un ministro de Agricultura que dice que él no quiere saber nada de agua y una ministra de Transición Ecológica que dice que su función es mantener el buen estado de la masa de agua, pero no tiene que preocuparse de qué uso se le vaya a dar y entremedias estamos los agricultores que necesitamos agua para producir.

- A lo largo de la trayectoria del trasvase, y más allá del color político del inquilino de la Moncloa, se han cronificado los conflictos con los regantes del sureste español. ¿La desalación no es una alternativa para ustedes?

- El coste medio del agua del trasvase está a 20 céntimos el metro cúbico, pero el agua desalada está a 59 céntimos y a eso hay que añadirle los costes fijos de las comunidades de regantes. A base de blasfemias van a acabar con la agroindustria, que ellos llaman agricultura intensiva. El pequeño y mediano agricultor desaparece con la desalación y las grandes explotaciones sobrevivirían en función de los mercados. Nosotros arrancamos hace cuatro años una cátedra que empezó a estudiar qué efectos tiene el agua desalada en distintos escenarios, mezclada con agua del trasvase y solo agua desalada. Y se habla de posibles fitoxicidades del agua desalada: ¿Esa es la solución?

- El tira y afloja político del Tajo-Segura oscila entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Precisamente, estas comunidades son dos de las grandes productoras agrícolas del país. ¿No cree que a lo mejor el 'quid de la cuestión' no es la falta de agua sino las explotaciones sobredimensionadas?

- Un país que tiene potencial económico invierte en infraesructuras y optimiza recursos donde cree que es necesario. Un país que no tiene dinero se inventa conceptos como la autosuficiencia de las cuencas hidrográficas y eso es lo que se está vendiendo ahora. ¿Esto está sobredimensionado? Y yo que sé. Lo que sí sé es que no está plantando todo lo que se podría plantar en el trasvase y que nuestras empresas son pioneras en exportación de sistemas de regadío que optimizan el uso del agua.

- ¿Y qué me dice de las 11.000 hectáreas que Ecologistas en Acción denuncia que están en la Región de Murcia fuera del perímetro regable del trasvase?

- Hasta donde yo sé, según me cuenta la Confedereación Hidrográfica del Segura, son bastantes menos hectáreas y hay muchas que están en estudio. Hay expedientes que están por ver, en cualquier caso, lo que quiero que la gente tenga claro es que puede haber alguna desviación de perímetro, pero no hay un desvío en el montante total de hectáreas cultivadas y permitidas por el plan coordinador del Trasvase Tajo-Segura.

- ¿Cómo valoran los regantes la doble moción de censura de PSOE y Cs en la Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento de Murcia?

- No sé porqué se armó tanto revuelo. ¿La moción de censura es una herramienta democrática? Sí. ¿Se ha aplicado bien? Sí. ¿Ha fracasado? Pues mala suerte.

- Misma pregunta. Distintos protagonistas. ¿Cómo valoran los regantes la solución buscada por el PP para evitar la moción de censura al Gobierno murciano fichando como consejeros a diputados expulsados de Cs y Vox?

- Vuelvo a decir lo mismo. Podrá gustar más o menos. ¿Hay algún viso de ilegalidad en los nombramientos? Si es así, que se denuncien, y si no, pues estamos en democracia. Hay que ir asumiendo estas cosas como situaciones del juego político.

- En los últimos procesos electorales autonómicos y generales, en la Región de Murcia no para de crecer la extrema derecha y uno de sus nichos está en el campo. ¿Está habiendo un 'trasvase' de votos del PP a Vox?

- A quién vota cada agricultor es cosa de cada agricultor.

- ¿Era mejor la política de pantanos del dictador Francisco Franco o la política hídrica del presidente español, Pedro Sánchez?

- Menudas preguntas me haces. Te digo que la política es buena y que sin los 1.200 embalses de regulación que hay en España, este país no sería lo que es. De hecho, los caudales ecológicos en Entrepeñas y Buendía se pueden asegurar por los embalses que existen. Yo soy un defensor a ultranza de las obras de regulación porque todas estas tesis que hay ahora, de las que es líder Teresa Ribera, y que hablan de que los ríos discurren salvajemente, de que no hay que hacer obras, pues está muy bien en países como Holanda donde estás allí dos meses y te vienes con los huesos descompuestos porque hay agua por todos sitios. Pero eso decirlo en Murcia no tiene sentido. El trasvase es una obra propuesta en la República, por Indalecio Prieto, que dijo que ir contra el trasvase era ser un traidor a España; esa obra se desarrolló en el franquismo y se puso en marcha en democracia. El agua es una cuestión de Estado.