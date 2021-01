Roca, padre de la Carta Magna, a estudiantes: “Si olvidas el pasado, puedes cometer el mismo error”

Los años avanzan sin pasar factura a la lucidez política y el gancho discursivo de Miquel Roca: uno de los siete ponentes a los que se encomendó la difícil tarea de redactar la Constitución española. Este jueves, Miquel Roca, a sus 80 primaveras ha demostrado que sigue en forma metiéndose en el bolsillo a un centenar de alumnos de tercero de la ESO del Colegio Concertado Reina Sofía de Totana, con los que ha participardo en el proyecto educativo ‘Tengo una pregunta para usted’, en el que el Departamento de Geografía e Historia del centro reproduce el formato del famoso programa emitido por Televisión Española.

El primer político que participó en la versión educativa de ‘Tengo una pregunta para usted’ fue el presidente murciano, Fernando López Miras, que respondió por videoconferencia a las preguntas de los alumnos sobre la Organización Territorial del Estado. Hoy, el invitado que estaba al otro lado de las pantallas de las tabletas de los estudiantes, era Miquel Roca, un señor trajeado y a priori de rostro serio, pero que ha empleado un tono tan cercano, y en ocasiones divertido, que le ha permitido captar el interés de los adolescentes que le han planteado todo tipo de cuestiones sobre cómo se gestó la Carta Magna -en un momento de la historia que ellos solo conocen por los libros-.

Tan distendida ha sido la intervención del otrora presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados (1977 a 1995), que en las 23 preguntas a las que ha respondido ha desvelado anécdotas como las cuarenta enmiendas -por errores gramaticales- en la redacción de la Constitución que presentó el difunto premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. “No tenía razón, un texto no es hortera, Cela era irónico, se inventó el terminó senadores y senatrices, también era singular y potente en sus apreciaciones”, ha resaltado Miquel Roca (Burdeos, 20 de abril de 1940).

Emoción

En algunos momentos de la videoconferencia, el que antaño fue bautizado por algunos periodistas parlamentarios como uno de ‘los siete magníficos’ ha respondido con dosis de emoción reflexiva para los jóvenes que una tras otra no paraban de formularle preguntas.

- Alumno: Buenos días señor Miquel Roca, soy Jaime, tengo 14 años, y estudio tercero de Educación Secundaria Obligatoria. El debate sobre el dictamen de la comisión se prolongó doce sesiones y el 21 de julio de 1978 el pleno del Congreso aprobó el texto del proyecto de Constitución con una amplia mayoría de votos a favor: ¿Qué recuerdos tiene de ese día tan importante para nuestra democracia?

- Miquel Roca: Es difícil que os pueda trasladar lo que representa la emoción de una votación como esa porque para vosotros queda lejos, incluso le podeís dar un valor relativo. Pero eso no excluye que os cuente mi verdad. Fue emocionante ver a gente muy diversa, con historias distintas, con traumas políticos y discrepancias vividas intensamente durante años, gente que perdió familiares y amigos en la Guerra Civil, gente que venía del exilio, gente que vivió desde distintas posiciones el régimen totalitario. Que toda esa gente pudiese votar en una sesión solemne, y que votase que sí, para mí fue muy emocionante. Y os prometo que no fue emocionante porque dijeron que sí a algo en lo que tuve el privilegio de participar. Fue algo colectivo, te dabas un abrazo con el diputado de al lado y decías ‘lo hemos conseguido’. Me gustaría que, como mínimo, cuando se hable de esto vosotros respetéis nuestra emoción: un país no se construye solo desde el pasado, pero si olvidas el pasado, puedes cometer los mismos errores en el futuro.

Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, durante su intervención por videoconferencia con los alumnos de la ESO del Colegio Concertado Reina Sofía de Totana. Cedida

Polarización

Tal mensaje se podría aplicar en el Congreso a algunos diputados de Vox y Podemos que polarizan los discursos a extremos peligrosos y con sabor añejo porque son conocidos en la historia de este país. Ese mismo sabor tenían ciertas respuestas de Roca que ha realizado un viaje emocional al pasado alimentado por la curiosidad de los adolescentes murcianos: “Yo estaba harto de una dictadura y una guerra que me obligó a nacer en el exilio, cuando regresas a tu país, qué recompensa puedes pedir: pues la de vivir en libertad. Me es igual el papel que nos toque. El que se mueve por la ambición de la recompensa, no me gusta, yo, personalmente, me siento recompensado por lo que he podido vivir”.

Durante las más de dos horas en las que ha interactuado con los alumnos del Colegio Concertado Reina Sofía de Totana, desde su bufete Roca Junyent, el abogado Miquel Roca también ha mostrado sus grandes dotes docentes que le valieron, por ejemplo, haber sido profesor en la Universidad de Barcelona en las Cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Internacional.

- Alumno: Buenos días señor Miquel Roca, soy Miguel, tengo 14 años, y estudio tercero de la ESO. La Constitución española de 1978 comienza a desarrollarse con la aprobación de la ley para la Reforma Política. ¿Cómo vivió usted el período de nuestra historia contemporánea denominado la Transición?

- Miquel Roca: El proceso constituyente no empieza en la Ley de Reforma Política, comienza con las elecciones del 15 de junio de 1977. En esa fecha, después de cuarenta años de la dictaura del General Franco, entonces se celebraron las primeras elecciones democráticas de España y surgió una consecuencia obvia: vamos a hacer una Constitución. Para que os hagáis una idea, una Constituticón no es otra cosa que unas reglas del juego: nos reunimos muchos ciudadanos y nos planteamos qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, cómo nos vamos a organizar... Esta Constitución se empezó a elaborar a partir de esas elecciones. ¿Qué supuso? Una ilusión enorme porque salíamos de un régimen totalitario, recuperábamos la libertad, pero a la vez teníamos la enorme responsabilidad de entedernos y encontrar soluciones a los problemas del país. Quédate con esa idea Miguel.

El fundador de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), partido hoy desaparecido y que lideró su mentor Jordi Pujol, se ha mostrado agradecido con el Colegio Reina Sofía de Totana por tener la oportunidad de participar en el ‘remake’ educativo de ‘Tengo una pregunta para usted’ y que a tenor de los dos invitados que han pasado por el aula, no tiene nada que enviadiar a los que pasaron por el plató de TVE. Primero intervino el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, después, uno de los siete padres de a Constitución, Miquel Roca, y de cara a próximas ediciones el Departamento de Geografía e Historia ya está barajando nombres dentro del ‘top’ político nacional.

“Tengo una pregunta para usted es un recurso educativo que nace con la ilusión y la intención de vincular el trabajo diario de alumnos y docentes, con aportaciones realizadas por colaboradores y expertos en los contenidos desarrollados en el aula, contando para ello con el uso de los recursos que ofrece la tecnología”, tal y como ha resaltado el coordinador del proyecto, Alfonso Espejo. “Estamos muy agradecidos e ilusionados por el potencial didáctico de esta iniciativa después de haber podido contar con el apoyo de Fernando López Miras y Miquel Roca”.

Este innovador proyecto del que ya se han hecho eco distintos medios de comunicación, se encuentra disponible para toda la comunidad educativa en internet (www.tengounapreguntaparausted.com).