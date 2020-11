Madrid tendrá un belén al aire libre en la Plaza de la Villa con garantías de aforo. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de mantener este año, pese a la COVID-19, los belenes navideños de 2019. De esta forma, el de la Plaza de la Villa (sede del Consistorio hasta su traslado a Cibeles) será para que los madrileños puedan acercarse a "disfrutarlo" con todas las medidas de seguridad necesarias y así evitar aglomeraciones. En cuanto al alumbrado de Navidad, su encendido tendrá lugar a finales de mes.



El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo ha anunciado este martes en una visita a las obras del aparcamiento intermodal que se está construyendo en Aviación Española.

"Seguimos manteniendo los belenes que ya pusimos el año pasado, se va a seguir manteniendo el belén de CentroCentro, pero también les puedo anunciar que yo creo que para disfrute de todos los madrileños en estas fechas tan emblemáticas, tan tradicionales, que en uno de los corazones de Madrid como es la plaza de la Villa este año también va a haber un belén", ha dicho el regidor a preguntas de los periodistas.



Este belén, ha añadido Almeida, será al aire libre, "por supuesto con todas las garantías de aforo, cumpliendo todas las medidas de seguridad". Almeida ha explicado que desde el Gobierno se ha considerado la plaza de la Villa un "buen lugar para que haya Navidad, para que haya un belén, y para que los madrileños se puedan acercar a disfrutarlo".

Unas Navidades sin polémicas

Preguntado acerca de si será un belén tradicional, Almeida ha respondido que "va a ser un belén". "Creo -ha agregado- que lo que tenemos que hacer en ocasiones es dejar de hablar de belenes no clásicos, Navidades de una manera, Navidades de otra. Yo creo que los ciudadanos en general, no solo de Madrid, sino de toda España, merecen unas navidades que sean navidades, en las que no haya las polémicas que ha habido otros años en otras ciudades en relación a los belenes o la forma de celebración de las Navidades".



En el Ayuntamiento "apostamos por que las Navidades sean Navidades, por que el belén va a ser un belén como son los belenes, por supuesto, y sobre todo por que alejémonos de las polémicas y las discrepancias en las navidades", ha apostillado el alcalde de la capital.

El encendido del alumbrado a finales de mes

"Creo que este año los madrileños, y en general todos los ciudadanos se merecen más que nunca tener unas Navidades de las que puedan disfrutar dado el año tan dramático que hemos atravesado", ha concluido Almeida. Sobre el encendido de las luces de Navidad de la ciudad, ha dicho que "previsiblemente" será a lo largo de la última semana de noviembre.



"Los madrileños podrán disfrutar, que hemos hecho con gran esfuerzo y con mucho cariño, el diseño de las luces de navidad este año, porque somos especialmente conscientes de la situación que estamos atravesando. Creemos que la Navidad puede ser un tiempo, aún con las limitaciones que vaya a haber, aún con los sacrificios que tengamos que hacer, puede ser un cierto tiempo de respiro para todos nosotros", ha apuntado.