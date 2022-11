¿Cuándo ponen Cortylandia 2022? Horarios y fechas del espectáculo madrileño

El momento que marca el comienzo de la Navidad está algo reñido actualmente. Para algunos puede ser desde cuando en que los supermercados ponen los turrones a la venta, para otros, cuando las ciudades ponen sus luces o el árbol de Navidad. Escuchar por todas partes la famosa canción All I Want for Christmas It´s You, de Mariah Carey, es otro de los hechos que pueden marcar el comienzo de la época navideña.

Pero si nos fijamos en la ciudad de Madrid, puede que la cosa cambie. Además de ver la iluminación y el árbol de Navidad puestos, hay otro punto de inflexión para decir que la Navidad ha llegado a la ciudad. Se trata del comienzo de Cortylandia, ese espectáculo tradicional que se puede ver gratis y encanta tanto a los niños como a los más mayores.

Cortylandia 2022: fechas, horarios y pases

Cortylandia este diciembre cumple nada más y nada menos que 45 años, y este no podía ser diferente, por lo que los preparativos para el espectáculo de Cortylandia 2022 ya están en marcha. Son muchos los expectantes con la fecha en la que se inaugurará, y hemos podido conocer que el día señalado será el 2 de diciembre, viernes.

Esta nueva edición estará disponible a la vista de todos los curiosos en la ubicación habitual, C. del Maestro Victoria, 4, cerca de las madrileñas zonas de Callao o la Puerta del Sol. Estas son las fechas para verlo:

- Del viernes 2 de diciembre al jueves 5 de enero de 2023.

Respecto a los pases y horarios previstos, esta es la información que se conoce por el momento:

- De lunes a viernes: a las 12:00, a las 13:00 y a las 14:00, a las 18:00, a las 19:00, a las 20:00 y a las 21:00 horas

- Sábados, domingos y festivos. s a las 12:00, a las 13:00 y a las 14:00, a las 17:00, a las 18:00, a las 19:00, a las 20h:00 y a las 21:00 horas.

Los días señalados de la Navidad tendrán horarios algo más reducidos:

- Sábados 24 de diciembre (Nochebuena) y 31 de diciembre (Nochevieja): a las 12:00, a las 13:00, a las 14:00 y a las 15:00 y por las tardes a las 18:00, a las 19:00 y a las 19:30 horas.

- Domingo 25 de diciembre (Navidad): a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 horas.

- Domingo 1 de enero de 2023 (Año Nuevo): a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 horas.

Los pases tienen una duración de 15 minutos y la temática de este año se basa en un cuento sobre una banda de música cuyos componentes son animales basados en diseños de los años 30 y 50. No faltarán la música, que también caracteriza este espectáculo navideño, y los animales robotizados que dejan boquiabiertos a los más pequeños año tras año.

Origen de Cortylandia

Esta clásica estampa navideña tiene su origen en 1979, cuando, por primera vez, los grandes almacenes El Corte Inglés decidieron llamar la atención de su público y a la vez promocionar la ampliación de su mítico edificio de Preciados.

De esta forma, se decidió poner en su fachada un montaje llamativo de muñecos, animales, paisajes, etc, similares a algunos de los shows de Disneyland. Así, fueron repitiendo año tras año, dada la buena acogida de quienes lo contemplaban.

En el 1985 se construyó uno de los montajes de Cortylandia más impresionantes, inspirado en Gulliver, ya que medía más de 18 metros de altura y pesaba tres toneladas de peso.

