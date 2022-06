Cómo llegar al aeropuerto de Madrid Barajas para no perder tu vuelo por la Cumbre de la OTAN

Madrid acoge la Cumbre de la OTAN que se celebra los días 29 y 30 de junio y a la que acudirán un total de 44 delegaciones internacionales, 41 de ellas lideradas por los jefes de Estado y Gobierno. y cuya organización logística ya está afectando a los madrileños y a todas las personas que lleguen a la capital durante estos días.

[Última hora de la Cumbre de la OTAN en Madrid, en directo]

Desde primera hora de este lunes, Madrid ha entrado en fase "crítica" en materia de seguridad y, a partir del martes, se producirán cortes de tráfico en la A-2, M-11 y M-40. También en IFEMA, Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado y Recoletos y otros puntos de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido hoy a los madrileños para pedirles un "ejercicio de paciencia considerable". "Va a ser muy complicado moverse por la ciudad. Los madrileños tienen que ser conscientes del traslado de las delegaciones por la ciudad, y que habrá puntos complicadísimos como el de Ifema, el Nudo Norte y en tercer lugar la espina dorsal, que es el Paseo de la Castellana", ha expuesto.

Cómo llegar a Barajas

Los Jefes de Estado, personal diplomático y demás asistentes de las delegaciones que llegarán a Madrid en las próximas horas lo harán al aeropuerto de Torrejón, por lo que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no se verá directamente afectado por estas llegadas.

Sin embargo, sí que se verán afectadas sus vías de acceso por carretera, tanto la M-11 como la A-2 sufrirán cortes de tráfico para facilitar los desplazamientos de estas comitivas, lo que es previsible que provoque retenciones.

Tal y como ha informado Martínez-Almeida, la mejor forma para asegurarse de llegar sin problemas y sin retrasos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas son el metro y el cercanías.

[Utilizar los autobuses de la EMT de Madrid será gratis por la Cumbre de la OTAN]

Metro a Madrid-Barajas

La red de Metro comunica el aeropuerto desde el centro de Madrid. La línea de metro que llega directamente al aeropuerto es la 8 Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 y tiene dos estaciones de metro (paradas) en el aeropuerto.

La Línea 8 empieza a funcionar desde las 6.05 de la mañana hasta la 1.30 de la noche. El tiempo estimado de llegada al aeropuerto desde el inicio de la línea en 'Nuevos Ministerios' es de 13-15 minutos a la T1-T2-T3, y 18 minutos a la T4.

Tren cercanías a Madrid-Barajas

La terminal 4 del aeropuerto de Madrid conecta con Madrid mediante las líneas C1 y la C10 de la red de trenes de Cercanías Renfe.

El tren procedente de Madrid (Atocha, Chamartín) llega a la estación Aeropuerto T4 ubicada en la terminal 4 del aeropuerto. Desde ahí se puede utilizar el servicio gratuito del autobús lanzadera para desplazarse a las terminales T1-T2-T3.

Lo que se tarda en llegar, aproximadamente, desde cada estación al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas:

La duración de los recorridos puede variar, pero aproximadamente los tiempos son:

- Renfe C1 - Príncipe Pío - Aeropuerto T4: 41 minutos.

- Estación de Chamartín - Aeropuerto T4: 15 minutos.

- Estación de Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4: 22 minutos.

- Estación de Atocha - Aeropuerto T4: 29 minutos.

- Méndez Álvaro: 34 minutos.

El primer tren con destino Aeropuerto T4 sale a las 6.02 horas desde Príncipe Pío y el último sale a las. 23.33 horas. En el sentido contrario, el primer tren con destino a Madrid sale a las 5.56 horas, y el último a las 22.57 horas.

El ejecutivo autonómico tiene previsto aumentar el personal en estaciones de Metro en la T1, T2 y T3 del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas; y en las paradas de la T4 y de Mar de Cristal.

Autobús Exprés

Según ha informado la EMT de Madrid el autobús Exprés 203 que conecta Atocha con las diferentes terminales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no se verá afectado por los cortes del Paseo del Prado y de la Castellana, eso sí, no se puede asegurar que las retenciones en las vías de acceso al aeropuerto no hagan que el trayecto dure más de lo habitual así que, en caso de decantarse por esta opción, lo mejor será salir con algo más de tiempo de lo habitual.

El autobús recorre el trayecto en aproximadamente 30 minutos (hasta la T1, cinco minutos más hasta la T2 y otro cinco más hasta la T4) y tiene una frecuencia de paso de 15-20 minutos en horario diurno y 35 minutos en horario nocturno.

La línea circula las 24 horas del día todos los días del año con salida desde la estación de Atocha en horario diurno (06:00 – 23:30 h) y la estación de Cibeles en horario diurno y nocturno (23:30 – 06:00 h).

Sigue los temas que te interesan