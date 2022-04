La nueva Puerta del Sol no tendrá ni árboles ni zonas verdes: "Es zona de paso y no estancial"

Así será la nueva Puerta del Sol, que no tendrá árboles.

Las obras de la nueva Puerta del Sol de Madrid ya han comenzado. Más de dos años después de la promesa electoral de reforma del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la nueva plaza no contará con ninguna zona verde ni arbolado ni en suelo ni en maceteros.

De esta forma, la nueva reforma dejará una plaza completamente expuesta al sol y al calor, sobre todo en verano cuando las temperaturas en Madrid alcanzan, e incluso superan, los 40 grados.

El motivo, según el Ayuntamiento de Madrid, es que se quiere recuperar el espíritu de ser una zona de paso "y no estancial". Es decir, no será una plaza para el uso y disfrute de los ciudadanos, sino una plaza de paso.

Primavera de 2023

Así lo ha trasladado este lunes en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad el delegado del ramo, Borja Carabante, quien ha manifestado que él era favorable a incorporar vegetación en esta nueva Puerta del Sol.

"Hubiera sido bueno incorporar algo de arbolado o zona verde, pero la comisión de Patrimonio Histórico señaló que no". "No lo comparto, yo hubiera incorporado arbolado", ha expresado Carabante, que ha alegado posteriormente que "el arbolado podría cubrir o obstaculizar la visión de edificios que eran protegidos" y se quería "recobrar ser una zona de paso, y no una zona estancial".

Las obras de remodelación de la nueva Puerta del Sol ya han comenzado y se inaugurará en la primavera de 2023, dentro de un año.

Adiós a la 'ballena'

Una de las principales novedades, como ya informó EL ESPAÑOL el pasado enero, será la desaparición de la 'ballena', la estructura por la que se accede al Cercanías y al Metro debido a que, para el Ayuntamiento, "su volumen es excesivo" para un entorno patrimonial como es la Puerta del Sol.

La 'ballena' será sustituida por, por una estructura de forma oval que no formará ángulos que impidan la vista, integrándose también con las formas curvas de las fachadas de la plaza.

La 'ballena' será sustituida por una estructura de forma oval.

Estará construida íntegramente en vidrio estructural, soportes, cerramiento y cubierta, salvo por una viga central de acero apoyada en tres soportes del mismo material.

Además, la estructura vertical será de costillas de vidrio estructural, mientras que la estructura horizontal constará de una viga central aligerada de acero apoyada en tres soportes de acero, y vigas secundarias en forma de costillas, de vidrio estructural.

Proyecto de 2014

La remodelación que se pondrá en marcha está basada en la propuesta ganadora del concurso 'Piensa Sol' que el Ayuntamiento y el COAM convocaron en 2014 con el objetivo de avanzar en el diagnóstico de los problemas de este espacio y reflexionar sobre las posibles soluciones.

Dicha propuesta, presentada por los arquitectos José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez, quedó en el aire entonces por el cambio de Gobierno municipal y ha servido ahora como base para el proyecto definitivo que han redactado los ganadores del concurso de la mano de los servicios técnicos del Área de Obras y Equipamientos.

