Un Primero de Mayo sin límite de asistentes pese a que la incidencia de la Covid multiplica la del 8-M

Las manifestaciones del próximo sábado 1 de mayo en Madrid, con motivo del Día Internacional del Trabajo, no tendrán restricciones de asistentes. La Delegación del Gobierno en la capital no contempla imponer esta medida a las organizaciones convocantes.

En la anterior gran movilización social de este año, la del 8-M pasado, se impuso un tope de 500 personas en cada concentración. En aquel momento, la incidencia acumulada en la región era de 236,41 casos por cada 100.000 habitantes. En el informe del Ministerio de Sanidad de este pasado miércoles se situaba en 393,04, es decir, 156,63 puntos más.

Este índice es clave para entender la evolución de la pandemia de la Covid-19, ya que recoge el número de contactos en los últimos 14 días. Sanidad se guía por él a la hora de elevar o rebajar los niveles de emergencia, lo que conlleva más o menos restricciones.

El 1º de Mayo es el primer evento de gran envergadura para la nueva delegada en Madrid, Mercedes González Fernández, nombrada el pasado 30 de marzo. Fuentes oficiales informan a EL ESPAÑOL que hasta el momento no se contempla poner un número máximo de personas que puedan acudir a las manifestaciones de este fin de semana: "Sanidad no nos ha indicado lo contrario".

Los sindicatos de clase, Unión General del Trabajo (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han avisado de que celebrarán el Primero de Mayo de este año con la convocatoria de un número de manifestaciones y concentraciones similar a las realizadas en 2019, "lo que supone recuperar plenamente la movilización presencial en las calles" que, no obstante, discurrirán con un "estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad Covid".

Aquel año, el último en el que se celebraron las marchas, los convocantes informaron de que acudieron unas 30.000 personas en la capital.

Desde UGT explican que no hacen "estimaciones" de cara al sábado y que se tomarán "todas las medidas de seguridad para evitar problemas sanitarios". El viernes se espera una rueda de prensa de los dos sindicatos para explicar cómo serán los actos de celebración.

Protocolo

El Ministerio de Sanidad cuenta con un documento en el que se detallan las medidas a tomar en función de la evolución del coronavirus. Según los baremos de este protocolo, la Comunidad de Madrid se encuentra en "riesgo extremo" por su nivel de incidencia acumulada (casos de Covid por cada 100.000 habitantes), la saturación de sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el riesgo de rebrote.

En el informe no se contempla restringir el número de personas que puedan acudir a eventos al aire libre, como pasó el 8 de marzo. Sí es obligatorio mantener las medidas necesarias como el uso de mascarilla o la distancia de seguridad de 1,5 metros.

La Delegación puede pedir un informe consultivo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en aras a aplicar más medidas de seguridad, algo que no ha ocurrido hasta el momento, según fuentes del Gobierno autonómico.

8-M con restricciones

La celebración del pasado Día de la Mujer de 2021 fue, por razones de pandemia, menos multitudinaria que sus ediciones anteriores. La Delegación del Gobierno en Madrid, entonces con José Manuel Franco al frente, prohibió en un primer momento las manifestaciones convocadas por "cuestiones de salud pública" y porque algunas de ellas se concentraban en lugares muy próximos.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid pidió dos días después ante el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM) que se mantuviese esa prohibición. La fiscal subrayó el "riesgo" que suponían para la salud pública y calificó de "insuficientes" las medidas de seguridad propuestas por los organizadores.

La ministra Carolina Darias animó a no ir a los actos "por la situación epidemiológica del país", y apeló entonces a la "coherencia y responsabilidad" ligada a controlar la pandemia.

Darias explicó que, por coherencia en su "llamada a la responsabilidad" a todos los ciudadanos, la manifestación del 8-M no debía celebrarse. Sanidad invitaba así a que este tipo de llamamientos multitudinarios no se celebren en el contexto epidemiológico que España vivía entonces, con una situación mejor a la de ahora.

Finalmente, la Delegación del Gobierno aprobó concentraciones, que no marchas, de no más 500 personas, aunque en Madrid sólo se concentraron cuatro centenares de jóvenes. Este sábado, aunque la tasa de contagios es más alta, no habrá límites.

"Las organizaciones solicitan la convocatoria de una manifestación y, si están en tiempo y forma y no atentan contra otros derechos, la Delegación las aprueba. No está en nuestra mano prohibirlas porque es un derecho fundamental", explican desde la institución. "Son los convocantes los que tienen que mirar por que se cumplan las medidas sanitarias", añaden.

Convocatorias en Madrid

Hasta este miércoles, alrededor de ocho organizaciones han solicitado la convocatoria de manifestaciones este 1 de mayo. Todas han sido aprobadas. Las tres con más relevancia son las de UGT y CCOO, la de la CNT y la del sindicato Solidaridad, una suerte de sindicato amarillo que cuenta con el apadrinamiento de Vox y que se estrena por primera vez este sábado.

Los recorridos son distintos para cada una de ellas. UGT y CCOO partirán de la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. La CNT irá desde la Plaza Mayor hasta Puerta de Toledo, y Solidaridad irá, en coche, desde el municipio de Coslada hasta la plaza de Conde de Casal, en la capital.

La CGT también ha llamado a marchar sobre Madrid junto a la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, la Red de Trabajadores Precarios, el sindicato Otras, el Sindicato de Manteros y Lateros, la Asamblea Antirracista de Madrid y algunas asociaciones alternativas del movimiento LGTBI+, entre otras entidades. La manifestación empezará a las 11.30 horas entre la Plaza Mayor y la Puerta del Toledo bajo el lema "Para que la crisis la paguen los capitalistas".