"Pablo, tenemos 12 días para ganar": Gabilondo asume que Iglesias es la única vía para gobernar

De "con este Iglesias no" a ofrecerse a un acuerdo con Unidas Podemos para gobernar en la Comunidad de Madrid. El candidato socialista a las elecciones autonómicas, Ángel Gabilondo, ha cambiado su postura inicial y ahora se muestra abierto a pactar con Pablo Iglesias tras el 4-M para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia. "Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones".

Casi al final del único debate electoral entre los seis aspirantes a la presidencia de la Comunidad, celebrado en Telemadrid, Gabilondo sorprendía tendiendo una mano a Iglesias. Sus palabras chocan porque hace justo un mes, el 22 de marzo, planteó sus preferencias a la hora de pactar dejando fuera a Pablo Iglesias.

En ese momento, Ciudadanos y Más Madrid estaban entre sus favoritos, pero no el líder de la formación morada. "Yo, con este Iglesias no", llegó a decir en una entrevista televisiva. "Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento extremista y radical formara parte de mi Gobierno", añadía.

Ahora, en cambio, dice "confiar" en contar con los escaños del exvicepresidente del Gobierno tras el 4 de mayo para así "cerrar el paso al Gobierno de Colón", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

Apoyo directo

Se trata de la primera vez en campaña que Gabilondo pide a Iglesias su apoyo directo. Donde no parece haber entendimiento es en la subida de impuestos a las rentas altas que reclama Unidas Podemos. "En este momento no", decía el socialista en el bloque del debate dedicado a la fiscalidad.

La idea de Gabilondo pasa por “no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos, en este momento porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y la economía”. Iglesias le respondía que no puede “hacer lo mismo que la derecha” si quiere “ganar a la derecha”. “Se lo digo desde el compañerismo”, apostillaba.

También Más Madrid

En esa disposición a pactar con otras formaciones de izquierda, Gabilondo también ha hecho un guiño a la candidata de Más Madrid, Mónica García, a la que ha pedido alcanzar un gobierno "de progresistas y demócratas".

"Mónica, con Más Madrid, podemos sumar. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones”, ha señalado el socialista, que tan sólo ha descartado pactar con PP y con Vox porque "atentan contra los valores humanos más básicos", al tiempo que se ha dirigido a los votantes de Ciudadanos que quieren un "Gobierno serio, para que voten distinto".

Qué dicen las encuestas

Sin embargo, y según las encuestas publicadas hasta el momento, a Gabilondo no le saldrían los números, ya que la ecuación parlamentaria que propone el socialista (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) no alcanzaría la mayoría absoluta necesaria para gobernar, situada en 69 escaños.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que recoge la intención de voto de los madrileños para las elecciones del próximo 4 de mayo, la candidatura de Isabel Díaz Ayuso sería la clara ganadora de los comicios, con 55 escaños (39,6%), seguida de lejos de la lista de Gabilondo, que cosecharía el 23,1% de los sufragios y obtendría 32 escaños.

Estimación de voto 14 de abril.

Más Madrid lograría 18 actas (13,1%), Vox sacaría 15 diputados (11,1%) y Pablo Iglesias 9 representantes (7%). Ciudadanos, por su parte, sigue resistiendo en una zona peligrosa pero mejorando con cada tracking, hasta obtener un 5,4% de los votos, lo que le otorgaría 7 escaños en la cámara madrileña.

Con estos números, Ayuso podría gobernar con la ayuda de Vox: la suma de ambas fuerzas políticas daría 70 escaños. En cambio, Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias juntos lograrían, a tenor de este sondeo, 59 escaños, lejos de la mayoría absoluta. Quedan 12 días para que se abran las urnas y los madrileños decidan.