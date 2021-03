Edmundo Bal (Cs) descarta "absolutamente" apoyar un Gobierno con Vox en la Comunidad de Madrid

El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha descartado "absolutamente" que su partido vaya a apoyar un acuerdo de Gobierno que incluya a Vox, y ha insistido en que el PSOE "va en el mismo pack" que Unidas Podemos y Más Madrid, por lo que sitúa al PP como socio preferente.



"Absolutamente no, radicalmente no. Es absolutamente evidente que cuando yo digo que vengo a frenar a los extremismos, a los populismos, es que vengo a frenar a los populismos y los extremismos que impiden que Madrid avance en uno y en el otro lado", ha dicho Bal preguntado sobre si su formación pactaría o apoyaría un Gobierno en el que estuviese Vox tras los comicios del 4 de mayo.



Tras visitar establecimientos adheridos a la 'Ruta de la Torrija' con su número 2, Esther Ruiz, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, Bal ha asegurado que Ciudadanos "no ha firmado ningún acuerdo de Gobierno con Vox", aunque en el Ejecutivo de coalición de PP y Cs en la Comunidad de Madrid sí contaron con el apoyo externo del partido de Santiago Abascal.



"No sé qué motivo, qué excusa, ha planteado con muy poco o ningún fundamento la señora (Isabel Díaz) Ayuso para romper este Gobierno cuando estábamos desarrollando una política que yo creo que todo el mundo percibía como exitosa", ha dicho Bal, que cree que Ayuso ha antepuesto "el rédito electoral que cree que va a tener en estas elecciones".



Bal, que no se presenta a los comicios "para llegar al 5%" (mínimo necesario para conseguir grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid) sino para "mucho más", ha insistido en que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, va en el "mismo 'pack'" que Unidas Podemos y su candidato, Pablo Iglesias, y Más Madrid, cuya candidatura lidera Mónica García.