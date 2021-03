Ángel Gabilondo quiere un pacto con Más Madrid y Ciudadanos: "Con este Pablo Iglesias no"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quiere un pacto con Más Madrid y Ciudadanos y saca de la ecuación a Podemos porque su objetivo es "luchar contra la confrontación y el extremismo".

"Yo con este Pablo Iglesias no", ha afirmado Gabilondo, que deja claro que "planteadas las cosas como están planteadas" la opción de un pacto con Podemos no es ahora mismo una opción para el PSOE. "Me intranquilizaría que alguien con un planteamiento radical formara parte de mi Gobierno", ha añadido remarcando que "esto no va de fascismo, de comunismo... hay que resolver los problemas de la ciudadanía. Hay que combatir los extremismos".

En una entrevista en La Sexta, Gabilondo ha opinado que "ha sido un error poner a Ayuso como un personaje y no hablar de Madrid" y que "esto va de la pandemia, la vacunación, de la recuperación y de empleos". "Madrid está en una situación extrema", ha remarcado.

Por ello, Gabilondo ofrece un Gobierno para dos años con "posiciones transversales" y poniendo el foco en los problemas de la ciudadanía, a quienes no subirá los impuestos. "¿Comunismo o libertad? Estamos despistados. Esta no es la disyuntiva y no va de eso, va de hacer las cosas seriamente", ha apuntado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.