Ayuso arranca la campaña en Madrid: 100 M para autónomos y empresas "excluidas" por Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral desde la Puerta del Sol. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha anunciado un paquete de ayudas de 100 millones de euros para autónomos y pequeñas empresas "excluidas" por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las ayudas irán desde los 3.000 euros para autónomos hasta 200.000 euros para las empresas que hayan resultado más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Estas empresas deberán acreditar tener una caída en su facturación del menos el 30%.

Peluquerías, talleres, centros de estéticas, autoescuelas, tiendas de muebles e iluminación, librerías, tiendas de souvenir o ferreterías serán algunos de los sectores beneficados por las ayudas anunciadas por Ayuso.

Además, el Gobierno regional ha hecho un guiño a los taxistas, ya que la Comunidad de Madrid dará una moratoria de dos años para los taxistas cuyos coches tengan más de 10 años de antigüedad.

"Excluidos de los 11.000 M"

"Vamos a aprobar compensaciones económicas para sectores excluidos de los 11.000 millones de euros en ayudas del Gobierno de España", ha detallado Ayuso, acompañada del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. "Atenderemos a los sectores a los que el Gobierno ha excluido, llegaremos allí donde el Gobierno no llegue, o no haya querido llegar", ha añadido el consejero, que no ha ofrecido fechas para solicitar estas ayudas.

"Lo importante aquí son las ayudas, que dependenderá de lo que deje de cubrir el Gobierno", ha explicado Fernández-Lasquetty, que ha anunciado que estas ayudas provendrán de "fondos propios" y no de los fondos europeos. Por ello, ha instando al Ejecutivo de Sánchez a que sea rápido en el reparto de ayudas para que la Comunidad de Madrid haga lo propio con las suyas.

"El Gobierno de la Comunidad está centrado en lo más importante, que es la recuperación económica. Estamos centrados en recuperar el empleo, en recuperar Madrid", ha afirmado Ayuso en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Para conseguirlo, Ayuso ha depositando su "confianza" en los ciudadanos "para que juntos salgamos pronto de esta díficil situación".

