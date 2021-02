Isabel Díaz Ayuso ya no descarta presidir el PP de Madrid: "Es mi casa, la quiero"

Isabel Díaz Ayuso no descarta liderar el PP de Madrid, que considera su "casa" aunque cree que se puede estar en la formación "de muchas maneras".

En el Foro ABC, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha cerrado la puerta a presidir el PP madrilño y ha incidido en que su recorrido ha sido "al revés" porque lo lógico hubiera sido ser presidenta del partido y después haber sido candidata.

"Como esto ha cambiado y en un año he vivido tantas cosas increíbles e históricas, no sé cómo seré ni quién seré dentro de otro año, ni tampoco nuestra organización. Como el futuro está abierto yo por ahora hago siempre una lista de prioridades y dificultades y... tenemos de todos los colores en estos momentos. Es en lo que me centro", ha declarado Isabel Díaz Ayuso.

Si bien, Ayuso ha trasladado que es su "casa" y el lugar donde ha crecido políticamente. Además, ha hecho hincapié en que ha sido "militante de base" y adora su organización. "La quiero y confío y creo en ella pero se puede estar en ella de muchas maneras", ha concluido.



¿Fusión con Ciudadanos?

Sobre posibles fichajes del PP a dirigentes de Ciudadanos, Ayuso ha asegurado que los mejores de la formación naranja están en su Gobierno regional.

"Yo creo que eso no me corresponde a mí. Yo creo que a los mejores de Ciudadanos los tengo en mi Consejo de Gobierno. Suena cursi y previsible pero es cierto. Tengo muy buenos consejeros", ha defendido. A pesar de las "diferencias" que a veces pueden tener, cree que han sabido trabajar "con paciencia, con voluntad y con vocación de servicio público".

Repreguntada por los fichajes, la presidenta ha deslizado que concretamente una de las personas que más le gustan de Ciudadanos la tiene dentro de su propio Gobierno pero cree que puede ser "desagradable" señalarla. Ayuso ha sostenido que respeta a los demás y no quiere dar la sensación de que está "haciendo movimientos" porque es una decisión que "le tiene que tocar a los líderes nacionales".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que ella está centrada en dirigir "el proyecto de Madrid". "Estoy con los que quiero estar. Quiero estar en el PP y quiero gobernar con Ciudadanos y con Vox. Y ya la parte de los nombres... hay gente muy buena en todos los partidos", ha zanjado.