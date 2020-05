Ayuso: "La directora de Salud Pública no quiso dar el paso a fase 1 y yo sí. Hay que vivir con el virus"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la decisión de la región de pasar a la fase 1 y se ha desvinculado por completo de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que dimitió este jueves tras negarse a firmar el plan de desescalada de la comunidad. "La directora no quería dar el siguiente paso. Yo sí", ha señalado para reconocer que ella se hubiera quedado en la fase 0 pero que tras reunirse con sectores económicos cambió de opinión.

Ayuso ha remarcado que "desde hace unos cuantos días" quería reorganizar la Consejería de Sanidad y renovar el equipo, aunque no ha explicado si tenía en mente apartar a Ramos. "Queremos una consejería proactiva", ha dicho en una entrevista en Telecinco, en la que ha remarcado que como "el virus estará entre nosotros durante dos años" hay que tratar de "vivir" con él "con mascarillas y concienciación" porque "si quisiéramos evitar cualquier tipo de repunte nos tendríamos que quedar eternamente en casa".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha defendido que Madrid "está "preparada para pasar a la fase 1 a la vez que Pablo Iglesias ha alejado esta posibilidad este mismo viernes, ha desvelado que no ha hablado con Yolanda Fuentes sobre su decisión y que le hubiera gustado conocer sus planes de antemano. En su lugar, Ayuso ha nombrado al exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión de la pandemia.

Ayuso se hubiera quedado en fase 0

Ayuso también ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero que tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión. "Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado.

En este sentido, ha advertido que en Madrid "podríamos irnos a tal cantidad de parados si continuamos con las cosas cerradas, que podríamos irnos a muchísimos otros problemas incluso de orden público". Así, cree que es el momento de "mirar hacia adelante y empezar a salir" y, para ello, la Comunidad de Madrid va a trabar en informar a los ciudadanos y darles protección, dándoles, por ejemplo, "una mascarilla a cada madrileño".

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que se cumplen los parámetros establecidos para pasar de fase porque en camas de hospitalización, en camas UCIs y PCR lo tienen "todo diseñado". "Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir pero no estamos como en febrero", ha remarcado.

Así, ha defendido que tienen la capacidad volver a activar Ifema o de volver a poner en marcha los hoteles medicalizados. Para la dirigente autonómica, "Madrid está preparado" lo que pasa es que son "muy cautelosos" porque no quieren que haya "más fallecimientos" porque lo han pasado "realmente mal".