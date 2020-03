La situación extrema en los hospitales por la falta de material: esterilizarán EPIs para volverlos a usar

Noticias relacionadas Incautadas 4.600 mascarillas y material de protección a la venta ilegalmente en Madrid

Las quejas por la falta de medios siguen siendo continuas por parte de los sanitarios que forman la primera línea de defensa frente al Covid-19, y que cada día, irremediablemente, están mas expuestos a su contagio. Especialmente en Madrid, donde los hospitales están sorportando mayor carga asistencial y sus profesionales se ven sometidos a un estrés continuo que se agrava según la curva de contagios se dirige hacia el pico. A última hora del lunes, la región madrileña superaba la barrera de los 10.000 contagios y se acercaba a los 1.000 pacientes graves, ingresados en la UCI.

La situación ha llegado a tal extremo que algunos hospitales madrileños, según ha podido saber EL ESPAÑOL, se están planteando esterilizar los EPIs, los equipos de protección individual que emplean los sanitarios para evitar el contagio del coronavirus, para volver a usarlos. Es decir, higienizar las batas, mascarillas, guantes y gorros desechables (de un solo uso), para que médicos, enfermeros, auxiliares y celadores puedan disponer de material desinfectado cada vez que acudan a trabajar, y no usen el mismo casi cada día, que es lo que ocurre y denuncian miles de sanitarios.

Así lo desgrana Elena, una enfermera del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Quien tras terminar su turno en una de las plantas del centro con pacientes positivos, asegura que la situación es insostenible. "Nos falta mucho material, estamos reciclando las batas impermeables (EPIs) y nos hemos quedado sin fpp2 (mascarillas con filtro), no hay, literalmente. Yo la que tengo, la llevo desde el jueves y las quirúrgicas están bajo llave", cuenta a este diario. Las fpp2 son las mascarillas que deben llevar los sanitarios cuando entran en contacto con pacientes infectados de coronavirus.

Se guardan en bolsas

Enfermeros, en la planta de un hospital.

"Y ahora, como medida extrema, se están planteando esterilizar los EPIs, pero no sé si va a ser posible limpiar un material que es de usar y tirar...", añade. Su compañera Laura, que trabaja en otra planta del mismo hospital, también duda de ello. "No es como esterilizar un bisturí, lo veo complicado, pero tal vez sea posible", expone esta enfermera.

Esta sanitaria también utiliza la bata desechable cada día porque en el hospital le dijeron que no había más. "Nos las ponemos durante el turno de siete horas, diez si haces la noche, se mete en una bolsa cuando terminas y nos la volvemos a poner al día siguiente", relata. Este infectada o no, da lo mismo, pues es el único material que tiene para protegerse del Covid-19.

A esta falta de material, se suman las condiciones laborales. "El personal sanitario ha aumentado un poco, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de todos y la calidad que se les da a los pacientes es nula. Estamos cinco enfermeras y cuatro auxiliares por turno para un total de 58 pacientes con coronavirus y no damos abasto", prosigue.

Además, en su planta, añade esta enfermera, ante el inminente colapso hospitalario, en las habitaciones de dos pacientes se ha decidido colocar una tercera cama para alojar a más enfermos que tengan el virus. "Ni siquiera tenemos almohadas para los pacientes, muchos están con toallas enrolladas, es muy triste", denuncia.

Irremediable

En el Hospital Universitario La Paz, la situación que se vive es similar, según cuenta otro enfermero a este periódico. "Las urgencias van pasando, por el momento, pero se está levantando una carpa en la explanada para aligerar la saturación de enfermos", explica. No obstante, lo que también preocupa en este hospital madrileño es el aumento de contagio en sanitarios veteranos del centro. Según los últimos datos, hace cuatro días, 50 trabajadores habían dado positivo y 291 estaban en aislamiento domiciliario. "Muchos están aquí, el otro día vi como subían a un celador para ingresarlo", añade, con preocupación.

Aunque todavía no se ha planteado en su hospital, la esterilización de los EPIs para este sanitario es algo "irremediable", es decir, que pasará con total seguridad conforme se agraven las circunstancias. "Sé que no están pensados para eso, pero yo creo que podría funcionar; mientras el tejido de los materiales aguante el procedimiento que se use para esterilizarlo y no pierda sus propiedades", explica.

Y es que la pregunta es precisamente esa, ¿aguantan los materiales desechables el proceso de esterilización? Depende. Según explican fuentes expertas consultadas por EL ESPAÑOL, cada EPI tiene una validación del fabricante en cuanto a si se puede utilizar una sola vez o se puede reutilizar. Es decir, si se puede esterilizar o no, y además con qué método. De este modo, si no se siguen la instrucciones, los tejidos y los filtros podrían perder eficacia y ofrecer una falsa seguridad al trabajar.

Al mismo tiempo, apuntan que cada Equipo de Protección Individual (batas, mascarillas, etc) es diferente y el tratamiento que han recibido también, ya que protegen y previenen con cada uno de sus elementos, según las vías de transmisión de la enfermedad.