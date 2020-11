Feijóo anuncia un sistema de "autodeclaración" para contactos con positivos

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) contará con un "sistema de autodeclaración" a través de Internet en el que las personas que hayan tenido un contacto con un paciente de coronavirus, una medida que busca "descargar" a los profesionales de la atención primaria.

Así lo ha anunciado en una comparecencia en el Parlamento de Galicia para dar cuenta de la gestión de la segunda ola de la pandemia en la que ha avanzado cinco nuevas medidas en el ámbito sanitario para mejorar la atención.

En concreto, Núñez Feijóo ha avanzado que se mejorará la central de seguimiento de contactos con la creación de áreas específicas, la implementación del ya mencionado sistema de autodeclaración, el reparto de 300.000 test de antígenos en servicios de urgencias y la garantía de que las personas que hayan tenido contactos estrechos se registren en el sistema Telea, una aplicación de seguimiento de la situación sanitaria.

Estas iniciativas han sido duramente criticadas por la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, quien ha acusado al presidente de la Xunta de acudir al Parlamento "no para anunciar más rastreadores", sino "que la ciudadanía se tenga que rastrear a sí misma", y "no más médicos", sino "más telemedicina".

Evitar el confinamiento

En paralelo a esta cuestión, y tras analizar la situación epidemológica de Galicia, Núñez Feijóo ha insistido en que todas las decisiones que toma la Xunta de Galicia en materia sanitaria buscan "evitar el confinamiento total", para lo que la "única opción" pasa por "cierres y aperturas progresivas".

"¿Saben lo que supondría un confinamiento total?", ha preguntado a la oposición, para pasar a sentenciar que "los caminos demagógicos no conducen nunca a ningún sitio", ante lo que "Galicia escogió graduar las medidas", toda vez que "no hacer nada no es una opción y hay que trabajar para evitar cerrar todo a cal y canto".

Así, el titular del Ejecutivo gallego ha concluido asegurando que "nada" le gustaría más que "poder decir que es seguro cien por cien que no habrá confinamiento y que todo se acabó", si bien tan solo puede decir que "trabajaremos para evitar el confinamiento, algo que hasta ahora se consiguió".