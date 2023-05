Carlos Mazón: "Prometo seriedad y diálogo. Quiero que el fin del 'sanchismo' comience en Valencia"

Carlos Mazón (Alicante, 1974) cita a EL ESPAÑOL en la facultad de Filología de la Universitat de València. Allí tenía, minutos antes, un encuentro con jóvenes de Nuevas Generaciones del PP. La elección del lugar, donde se cursan estudios de Filología Catalana, da buena cuenta del perfil atrevido del candidato a la Presidencia de la Generalitat.

-No recuerdo haber visto aquí jamás a ningún líder del PP.

-Pues yo ya he venido unas cuatro veces.

Entre estudiantes, guarda paciente la cola de la cafetería y pide una hamburguesa que devora, como uno más, junto a los cachorros del partido. Los alumnos más alternativos cuchichean sorprendidos al reconocerle.

Mazón se muestra tranquilo y seguro. Reconoce sin ambages que el PP juega a llevar la campaña autonómica al ámbito nacional. Su partido ansía su victoria como antesala de la derrota de Pedro Sánchez en las próximas generales. "Siento esa presión. Y la busco, porque gran parte de mi plan es que el fin del sanchismo comience en la Comunidad Valenciana", afirma.

Preguntado por su modelo a seguir, evita decantarse entre Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Aunque dibuja un futuro como presidente más parecido al segundo: "Seré de un perfil muy previsible. Yo prometo pocas sorpresas y mucho trabajo. Y mucha seriedad y diálogo".

¿Se ve presidente?

No me lo planteo en términos personales. Estas no son unas elecciones que afronte mirándome al espejo. Me hace empezar a pensarlo su pregunta. La verdad es que no lo he reflexionado. Mi situación personal no me quita ni un minuto. Sí me veo cambiando las cosas, porque vamos a más en esta campaña. La gente está pidiendo un cambio porque ve que así no podemos seguir.

"Llevamos ocho años yendo a peor. El principal problema que tiene la sociedad valenciana a día de hoy es su Administración"

Han sido ocho años yendo a peor. El principal problema que tiene la sociedad valenciana a día de hoy es su Administración, porque ni sabe gestionar lo que tiene, ni sabe demandar lo que no tiene. Tenemos cero puntos en los principales marcadores. Por eso nuestro lema de campaña es "el cambio que mereces".

Ximo Puig dice justo lo contrario. Afirma que la Comunidad Valenciana ha mejorado en todos los indicadores.

Pues que lo demuestre. Han hecho cero viviendas sociales, tenemos a 20.000 jóvenes esperando los bonos de alquiler, tenemos el 80% de los colegios por hacer, una lista de espera sanitaria como nunca habíamos tenido, récord de déficit y de deuda autonómica, un 40% más de presión fiscal en ocho años, el Gobierno más caro de nuestra historia...

Carlos Mazón, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Vicent Bosch

Y además tenemos insatisfechas todas las deudas pendientes. Financiación autonómica, agua, Presupuestos Generales del Estado, el retraso del Corredor Mediterráneo... El todo va bien de Ximo Puig es que la mitad de las ambulancias vayan sin médico o que haya gente esperando año y medio para operarse de la cadera.

El paro, según la última EPA, refleja que hemos pasado del 13% al 14% en el último año, y hemos sido los primeros en desempleo en el primer trimestre con 5.400 parados más. Con todo esto así, digo yo que algo habrá que cambiar.

¿Qué le inspira más, el perfil moderado de Juanma Moreno o el contestatario de Isabel Díaz Ayuso?

Depende del momento y la cuestión. Hay tonos distintos para cuestiones distintas. Pero a mí lo que más me inspira es lo que necesita mi tierra.

Usted puede ejercer un nuevo liderazgo territorial en el partido ¿Nos avanza cómo sería?

De un perfil muy previsible, como se puede ver en mis años de presidente de la Diputación de Alicante o en la presidencia del partido. Yo prometo pocas sorpresas y mucho trabajo. Y mucha seriedad y diálogo también. De vez en cuando alguna carrera, de vez en cuando alguna canción. Sabéis que me gusta correr y cantar.

¿Si se produce, qué supondrá su presidencia a nivel nacional para el PP?

A mí lo que me preocupa es lo que significará para la Comunidad Valenciana. Si significa que ganamos protagonismo para después influir en el Gobierno de España, bienvenido sea. Me interesa más que seamos una referencia como tierra. El PP es un instrumento, una herramienta para que mejore la Comunidad Valenciana, que es la verdadera protagonista.

"Siento la presión nacional por ganar en la Comunidad Valenciana. Y la busco, porque gran parte de mi plan también es el fin del 'sanchismo'"

Madrid ya la gobierna el PP, y en Cataluña no tienen opciones. ¿Siente una presión añadida por ser esta la principal autonomía en disputa?

Siento esa presión. Y la busco, porque gran parte de mi plan es que el fin del sanchismo comience en la Comunidad Valenciana. Los ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón no se merecen este presidente que tenemos. Hablar de cómo se encuentran las tres provincias es hablar de cómo las está tratando el Gobierno de España, de cómo el mudo Ximo Puig no está consiguiendo ninguna de las conquistas que tenemos pendientes.

Por un lado está la gestión de la Generalitat. Por otro, cómo defiende la Generalitat las reivindicaciones valencianas. ¿O acaso no es importante la financiación del Estado, el agua de los trasvases, los trenes de cercanías o la inversión en infraestructuras?

Por eso necesitamos que el fin del sanchismo empiece en la Comunidad Valenciana, para que acabe esta discriminación y volvamos a ser protagonistas, para volver a ser una referencia, que ya nos toca. Es necesario, y no solo para esta tierra. Es lo que necesitan la Comunidad Valenciana y España.

Usted reconoce que busca debatir sobre asuntos nacionales. El PSPV-PSOE, en cambio, se queja de que "nacionalicen" una campaña que, a su juicio, debería ser autonómica y municipal.

Y por esa visión no tenemos ni agua ni financiación. Nosotros tenemos que reivindicar lo que se merecen los valencianos. Con estos antecedentes, claro que no nos da igual quién gobierne en España. Necesitamos un Gobierno valenciano fuerte que defienda y gestione bien su tierra, pero también necesitamos aliados, tanto en Madrid como en Bruselas. El futuro de la Comunidad Valenciana se juega en todas las partidas. Quien no entienda esto es porque lleva puesta una boina nacionalista que le impide ver la realidad.

Carlos Mazón. Vicent Bosch

¿Cree que el presidente Puig lleva esa "boina nacionalista"?

Creo que tenemos un presidente que no ha defendido a la Comunidad Valenciana, que cada vez que el presidente del Gobierno o un ministro nos ha ninguneado, ha callado y ha sonreído, o ha disimulado. El primer compromiso de Ximo Puig fue acabar con la infrafinanciación valenciana, y han pasado ocho años sin que lo logre.

"Si el PSOE no rompe con Bildu será la confirmación de que el 'sanchismo' ya lo ha infectado todo. Es un asunto de dignidad nacional"

¿Qué piensa de los candidatos de Bildu condenados por terrorismo? Una de ellas integró el 'comando Levante' de ETA y planeó asesinar a Rita Barberá.

Creo que este es un asunto de dignidad nacional, y que hay que abordarlo como tal. Si el PSOE no rompe claramente con Bildu tras esto, será la confirmación de que el sanchismo ya lo ha infectado todo. Sigo, por cierto, esperando que Ximo Puig diga algo al respecto, más allá de evasivas, porque no puede seguir callado.

¿Tendrá la Generalitat un vicepresidente de Vox?

La Generalitat Valenciana lo que tendrá es un presidente del PP con el mayor apoyo posible de los ciudadanos. Tenemos que escuchar a los valencianos el día 28, ellos van a ser los que nos digan con qué fuerza vamos a poder poner en marcha este cambio.

¿Qué piensa de la condena del candidato de Vox, Carlos Flores, por maltrato psíquico a su exmujer?

No tengo ningún juicio que hacer. No me corresponde a mí enjuiciarlo porque ya ha sido enjuiciado.

¿Vería ético que ocupara la vicepresidencia?

Vamos a ver qué nos dicen los valencianos el 28 de mayo. Yo aspiro a ganar y a gobernar con el mayor apoyo posible de los valencianos. A ellos me encomiendo. Cada uno vamos a estar exactamente donde nos pongan los ciudadanos.

"Pido a los votantes de Ciudadanos que nos apoyen, porque el cambio solo lo puede garantizar el PP"

¿Qué hará el PP si Vox exige entrar en gobiernos municipales, como el de Valencia, para apoyarle en las Cortes Valencianas?

Vamos primero a escuchar a los ciudadanos. Vamos a esperar. Nosotros estamos haciendo un llamamiento a concentrar el voto en el PP. A todos aquellos que quieran un cambio, también los votantes de Ciudadanos y de otros partidos, yo les pido que nos apoyen, porque el cambio solo lo puede garantizar el PP. Si dividimos los esfuerzos, corremos el riesgo de que no haya cambio.

¿Da por amortizado a Ciudadanos?

Yo ni doy ni dejo de dar por amortizado a nadie. Yo solo pido a los votantes de Ciudadanos que nos ayuden a que el cambio sea posible. Se lo pido abiertamente. Lo tenemos muy cerca. Podemos abrir una nueva etapa de libertad educativa, de bajar impuestos y gestionar con eficacia. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar.

¿Cuál será su primera medida si es presidente?

Eliminar el impuesto de Sucesiones, que es el impuesto de la muerte. No solamente por razones económicas, también por razones morales. No podemos seguir pagando porque se nos muera nuestra madre o nuestro padre, ni podemos seguir permitiendo que tantas madres y padres piensen que, cuando se van de este mundo, lo que dejan es un problema en lugar de mucho cariño.

¿Salva alguna decisión o alguna política de las tomadas por el Gobierno de PSOE y Compromís en los últimos ocho años?

Sí, claro que salvo algunas. Yo no he venido aquí a decir que todo lo que hacen los demás es malo, sería tanto como tratar a la gente de necia. En política turística, por ejemplo, iban bien hasta que la mandaron al garete con la aprobación de la tasa turística. Estábamos haciendo del turismo una política de Estado. Por otra parte, que se me ocurra ahora, me parece una decisión acertada haber declarado 2023 el año Nino Bravo.

Carlos Mazón. Vicent Bosch

¿Revertirá o derogará de inmediato alguna decisión del actual Gobierno autonómico?

Por supuesto. El requisito lingüístico del valenciano para acceder a puestos públicos no puede seguir, especialmente en la Sanidad. El impuesto al turismo, la llamada Ley de tasa turística, hay que derogarla.

Tenemos también que eliminar todas las trabas burocráticas que alejan al ciudadano de la Administración y al inversor de la inversión en esta tierra. También los impuestos ideológicos a la industria o el automóvil impulsados este mismo año.

"Con la educación y el valenciano, el Gobierno de Ximo Puig ha montado un 'procés' a marchas forzadas. Yo prefiero la libertad educativa"

En materia lingüística ¿también aboga usted por acabar con la obligación de examinarse del valenciano en la EBAU para los alumnos exentos?

Claro. Es que eso no tiene ningún sentido. La obligación no puede ser la manera. Esta gente ha montado un procés a la catalana a marchas forzadas. Se han inventado una Policía lingüística que han puesto en marcha por la puerta de atrás, también un ejército de asesores lingüísticos que están desplazando a los inspectores educativos, que son los que tienen que velar por la calidad. Han sido más de 50 veces condenados por atacar a la educación concertada...

Tienen una educación absolutamente ideologizada que sigue avanzando, y por el camino le dan millones de euros a todas las entidades que dicen que la Comunidad Valenciana forma parte de los Països Catalans. Esto es un procés ideológico de libro. Yo prefiero la libertad educativa.

¿Qué diferencias hay para un valenciano medio entre su propuesta fiscal y la rebaja aprobada por Ximo Puig? ¿Cuánto más se ahorrarían los valencianos con usted en la Generalitat?

La de Puig ha sido cosmética, y la del PP multiplica por más de diez el dinero que recuperaría el contribuyente. A los ciudadanos se les ha cobrado 1.800 millones de euros más por los impuestos y por la inflación, y las medidas de Ximo Puig solo les devuelven 150 millones. Nosotros proponemos llegar hasta 1.750 millones de euros, devolverles todo lo que se les ha requisado de más.

Con Ximo Puig nunca se sabe lo que opina sobre impuestos. Es capaz de decir que no le gusta la tasa turística y después aprobarla. Es capaz de decir que hay que penalizar a Madrid por bajar impuestos y, de inmediato, anunciar él una rebaja. Y es capaz de anunciar esa reforma fiscal y que luego sea humo.

Si alguien quiere que le suban los impuestos en la Comunidad Valenciana, puede votar a Compromís o a Podemos. Si alguien quiere que le bajen los impuestos, puede votar al PP. Y si alguien prefiere no saber lo que va a pasar con sus impuestos, sin duda debe votar a Ximo Puig.

"Puig ha sido un engaño permanente con el trasvase Tajo-Segura. La disyuntiva es PSOE o agua. No hay medias tintas"

¿Cómo afectarán los recortes del trasvase Tajo-Segura a la Comunidad Valenciana en los próximos años?

Gravísimamente. Ya están afectando. Llevamos cinco años en los que han recortado 22 veces el trasvase Tajo-Segura, sin ningún informe técnico, por motivos ideológicos ante los que Puig ha callado todas y cada una de las veces.

Carlos Mazón. Vicent Bosch

Aquí ha venido la ministra Teresa Ribera al Palau de la Generalitat a decir que el trasvase era una barbaridad, y Ximo Puig ha encogido los hombros y ha sonreído. Y cuando ha llegado el último hachazo, el más grave de todos, Ximo Puig se ha abstenido en la Mesa del agua. No tiene perdón del cielo.

Después anunció un recurso, para ver si nos engañaba, y recurría todo menos el hachazo. Y se negó a sentarse conmigo, con el presidente de la Diputación de Alicante, para unir fuerzas. Es un engaño permanente. En este tema es demasiado evidente. La disyuntiva es PSOE o agua. Ya no hay medias tintas.

¿Cómo aspira a que las administraciones equilibren la inversión pública para dejar de perjudicar a Alicante?

Con justicia y sentido común. Lo que no puede ser es lo que hace el PSOE con los Presupuestos Generales del Estado. La provincia de Alicante lleva dos años seguidos siendo la 52 de 52 en nivel de inversión. Es algo que no se sostiene. Es increíble que eso ocurra. Te puede tocar un año, pero ¿dos años seguidos?

Y Castellón y Valencia también han sufrido retrocesos en la inversión. Necesitamos un Gobierno de España que no nos menosprecie y una Generalitat Valenciana que nos defienda. Yo nunca pondré al partido por delante de la Comunidad Valenciana. Feijóo lo sabe.

¿Qué garantías puede ofrecernos de que Feijóo sí acabará con la infrafinanciación valenciana?

Su palabra y la mía. Feijóo es la garantía, además, de que el nuevo sistema de financiación autonómica no se pactará como ahora, en el cuarto oscuro de los separatistas catalanes, al margen de las demás autonomías.

"Ximo Puig es el gran comercial de la sanidad privada. Los desvíos han aumentado un 600%, y los seguros privados, un 50%"

¿Qué plan tiene para la sanidad valenciana?

Blindar el presupuesto de la sanidad con un mínimo del 30% del presupuesto para garantizar tres objetivos: un máximo de 50 días en las listas de espera, un máximo de 48 horas para la atención en los centros de salud, e incentivos para que nuestros sanitarios se queden aquí y puedan cubrir las plazas vacantes, algo que Puig prometió y nunca cumplió. En cuarto lugar, como comentaba, eliminar el requisito lingüístico del valenciano para los profesionales sanitarios.

Habrá una gran dirección de atención primaria, con el 25% del presupuesto. Está desbordada, y como ese vaso se ha desbordado, se ha desbordado todo lo demás, incluso la sanidad privada.

Se da la paradoja de que el Gobierno actual ha provocado una enorme privatización de la sanidad. El mayor desvío de pacientes a la sanidad privada se ha producido con este tripartito. Los desvíos han aumentado un 600%, y la contratación de seguros médicos privados se ha incrementado en más de un 50%. Jamás había habido más de un millón de personas con seguro privado en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig es el gran comercial de la sanidad privada.

Detalle de las manos de Carlos Mazón. Vicent Bosch

¿Por qué insinúa que Ximo Puig es la 'X' del caso Azud?

Yo ni insinúo ni dejo de insinuar. Lo que quiero saber es quién es el jefe. Si el tesorero del PSOE, en un informe de la Guardia Civil, dice que "el jefe" ya lo sabe, en el mismo capítulo en el que las empresas que hacían las desalinizadoras para Zapatero le pagan las camisetas de la campaña a Ximo Puig y dan comisiones millonarias... cuando hablan de que "el jefe ya lo sabe", yo simplemente quiero saber quién es el jefe.

Todo el mundo sabe que en el PSPV-PSOE el jefe es Ximo Puig. Hemos pedido una comisión de investigación y el PSOE ha dicho que no. ¿Cómo pueden decir que no tienen nada que ocultar y rechazar el mismo día una comisión de investigación?

¿Ve igual de preocupantes las piezas del caso que afectan a exdirigentes del PP, en particular a responsables del ayuntamiento de Rita Barberá y a familiares de la difunta alcaldesa?

En este momento no hay ningún afiliado del PP afectado por este asunto. Ninguno. Y yo sí que estoy dispuesto a que se aclare todo lo que se tenga que aclarar. De hecho, he pedido tres veces que se cree una comisión de investigación.

¿Qué recorrido le ve al caso de las ayudas recibidas por el hermano de Ximo Puig?

Independientemente de las calificaciones penales o procesales, que las veremos, hay que recordar que el hermano del presidente ya ha sido condenado por montar un cártel de empresas para cobrar ayudas de la televisión pública valenciana, siendo Ximo Puig el presidente.

Francis Puig lleva cobrando subvenciones de donde manda su hermano desde hace lustros. Hay un conflicto moral muy grande en este tema. Hay cinco millones de valencianos a los que les preocupa la inflación, menos a uno, que es el hermano del presidente.

Le cuelgan a usted la etiqueta de 'zaplanista'. ¿Se considera discípulo de Eduardo Zaplana?

Yo soy Carlos Mazón. Estoy en el año 2023. En el año 1992 me apunté a las Nuevas Generaciones del PP. Esta es mi verdad.

"¿Liderar la oposición en caso de derrota? Yo acostumbro a cumplir mis compromisos en cualquier caso"

¿Lideraría la oposición si pierde las elecciones?

Si ocurre, lamentaría mucho seguir en una deriva que no tiene recorrido. El principal problema lo tendríamos como ciudadanos, no como partido político. Dicho lo cual, yo, cuando asumo un compromiso, acostumbro a cumplirlo en cualquier caso.

¿Contempla recuperar la política de grandes eventos del PP? Barcelona se ha hecho con la Copa América de vela, y Madrid aspira a tener un circuito urbano de Fórmula 1. Ambos son eventos desechados por la Comunidad Valenciana.

A mí me ha resultado muy divertido ver la evolución de Mónica Oltra y Ximo Puig, de decir todo lo que decían sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias a pagar más de dos millones de euros para que se hicieran aquí los Goya y acudir con lentejuelas y esmoquin. Pero aquí sufrimos una gran falta de ambición para apostar por eventos que supongan un impulso internacional.

Sí apostaremos por los eventos que sean rentables y beneficiosos para la Comunidad Valenciana, sin duda. A mí me gusta estudiar el retorno y la proyección. En la Diputación de Alicante hemos invertido dos millones en lograr la exposición de los guerreros de Xi'an, que es la exposición cultural más importante que tiene lugar en España en estos momentos, y está teniendo un retorno magnífico.

¿Tiene un plan para sacar al Valencia CF del agujero en el que lo ha sumido su máximo accionista, Peter Lim?

Yo no puedo meter los goles en la red. Me gustaría, pero no puedo. Sí estoy en condiciones de asegurar varias cosas: habrá con el PP un único criterio en el Ayuntamiento de Valencia y un único criterio en la Generalitat Valenciana, y ambas administraciones trabajarán de forma conjunta para exigir el cumplimiento de la legalidad. También puedo garantizar que no vamos a utilizar el sentimiento de los valencianistas como arma electoral, tal y como está haciendo la izquierda.

