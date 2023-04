Hacienda destapa que al cuñado de Rita Barberá le tocó la lotería dos veces en tres años: 420.000€ en total

Dos premios de la lotería por valor de 420.000 euros en apenas tres años, toda una doble escala de la suerte.

La Agencia Tributaria ha comunicado formalmente al juzgado que investiga a la familia de Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales que el cuñado de la exalcaldesa de Valencia, José María Corbín, consta como beneficiario de un segundo premio por importe de 60.000 euros proveniente de Loterías y Apuestas del Estado en 2007.

Este premio se suma al que comunicaron la semana pasada las hijas de Corbín al juzgado de Instrucción 13 de Valencia, que investiga el caso Azud. Las tres sobrinas de la histórica dirigente del PP, Asunción, María José y Rita, solicitaron declarar voluntariamente y justificaron el patrimonio familiar con un premio por importe de 360.000 euros de Loterías y Apuestas del Estado del año 2005.

Con los 360.000 euros del premio, Corbín habría adquirido tres apartamentos, uno para cada una, según la versión que dio la familia.

El padre compró los boletos premiados a la falla Montortal-Torrefiel de Valencia y, solo dos años después volvió a ser agraciado con un premio de 60.000 euros, según la investigación patrimonial realizada a la familia y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Sobre el segundo premio detectado por Hacienda, la familia no ha aportado ningún dato más por el momento.

[El cuñado de Rita Barberá cobró 1,7 millones por el contrato de la limpieza de alcantarillas de Valencia]

En total, habría percibido 420.000 euros en sorteos de lotería en solo tres ejercicios. Las hijas de Corbín declararon que dieron por hecho que el origen del dinero era legal, pero la investigación apunta a que en realidad el padre las usó para ocultar el patrimonio que habría obtenido con el supuesto cobro de comisiones a cambio de facilitar contratos en el Ayuntamiento de Valencia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al despacho de abogados del cuñado de Barberá en el epicentro de la trama y, según el sumario, los contratistas que trabajaban para el Ayuntamiento de Valencia pagaban primero una especie de peaje al despacho de Corbín, Corbín Abogados SL, para que facilitara las contrataciones. La facturación del despacho registró una gran caída a partir de 2015, año en el que Barberá pierde la Alcaldía de Valencia.

La familia ha pedido el archivo de sus imputaciones alegando que se trató de una investigación "inquisitorial", pero la Audiencia de Valencia rechazó el sobreseimiento. El tribunal respondió que los hechos descritos y las valoraciones contenidas en la investigación "no son elucubraciones sino el reflejo documentado" de la información obtenida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y que se trasladó a la Fiscalía Anticorrupción y al Juzgado de Instrucción 13.

Se trata de "la entrada de ingresos con tan escaso personal y la acumulación de tesorería sin distribución" en la empresa Corbín Abogados SL, en la que una de las hermanas llegó a trabajar.

Además de la "anormal acumulación de circunstancias" como que las empresas que contrataban con el despacho de abogados de Corbín eran "adjudicatarias de contratos de la administración local y las principales clientes del despacho". Un "cúmulo de casualidades" que "quiebra la normalidad y deja entrever un proceso de enriquecimiento que aparecería cubierto mediante la simulación de prestación de servicios", estimó la Audiencia.

Ganancias no justificadas

Sobre la fortuna del cuñado de Barberá en el juego declaró como testigo ante la Guardia Civil Jesús Gordillo, antiguo asesor del PP de Valencia y del número dos de Barberá, Alfonso Grau, condenado por corrupción.

Alfonso Grau y Rita Barberá en el Ayuntamiento en 2014. EFE

Según su testimonio, "le comentó enfadado que el despacho Corbín Abogados estaba a punto de cerrar porque no tenía trabajo y que sin motivo comenzó a tener un volumen elevado de trabajo".

A continuación, manifestó que "este enfado pudo estar motivado porque Alfonso Grau podría haber recibido indicaciones de Rita Barberá para que hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso, para que contratara al despacho Corbín Abogados SL".

Sobre la acumulación de patrimonio, el asesor indicó que "se rumoreaba que a José María Corbín le había tocado la lotería en varias ocasiones".

La Agencia Tributaria investigó la facturación del despacho y consideró que "los ingresos recibidos por Corbín Abogados correspondiente a una actividad simulada, no se corresponden con la renta o patrimonio declarados por José María Corbín y además, las mismas no derivan del ejercicio del trabajo dependiente, ni de una actividad económica, ni proceden del capital, por lo que encajan en la definición de ganancias patrimoniales no justificadas".

Además, plantea la posibilidad de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública,

"por la defraudación del IRPF del año 2006, al sumarse a los ingresos obtenidos de forma irregular por Corbín Abogados, la ganancia patrimonial no justificada, por importe de 360.000 euros, que se pone de manifiesto con el descubrimiento de participaciones en fondos de inversión, adquiridas, por José María Corbín".

Sin embargo, el análisis posterior de los movimientos de las cuentas bancarias de José María Corbín y la información adicional aportada por la entidad bancaria, ha revelado que la compra de dichas participaciones se financió con dinero procedente del premio de la Lotería en la Navidad de 2005. Fueron 30 papeletas del sorteo del 22 de diciembre de la Falla Montortal-Torrefiel.

La adquisición de estas participaciones se efectuó mediante transferencia

bancaria desde una cuenta familiar, por lo que el origen del dinero con el que la familia justificó parte de su patrimonio inmobiliario sigue siendo un misterio.

El segundo premio

Apenas dos años después, el cuñado de Barberá ganó supuestamente un segundo premio. Hacienda ha descubierto que aparece como beneficiario de "premios provenientes de juegos de azar, en el ejercicio correspondiente al año 2007, José María Corbín figura ante la AEAT como beneficiario de un premio de carácter dinerario por importe de 60.000 euros proveniente de Loterías y Apuestas del Estado".

La compra de billetes premiados es un método habitual utilizado para blanquear dinero negro. A cambio del décimo o papeleta, el defraudador ofrece un sobreprecio al verdadero agraciado. Al estar exento de tributación, la simulación permite dar salida fácil al dinero, según los expertos consultados.

Corbín está casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefa de Gabinete de Rita Barberá durante su etapa al frente de la Alcaldía. Además, es el abogado de Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del PP municipal procesada por la supuesta financiación irregular del PP local. Corbín y Asunción Barberá tienen tres hijas y los cinco figuran como imputados en este caso. Una de las hijas sigue como asesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Asunción Barberá, hermana de la exalcaldesa, durante las comparecencias de la comisión de investigación sobre la gestión del PP. EFE

El juzgado deberá decidir ahora si envía a todo el clan a juicio o solo a algunos miembros de la familia. Estos hechos se investigan en el caso Azud, junto con la presunta financiación irregular del PSOE en Valencia. El caso rastrea 20 años de pillaje de PP y PSOE en diversas administraciones valencianas y estatales.

El PP y Vox se acaban de personar como acusación en el caso para indagar en las cuentas de los socialistas y, llegado el momento, ambas formaciones tendrán que informar sobre los delitos que se atribuyen a la histórica dirigente popular. La jueza ha aceptado la personación a cambio de que PP y Vox compartan abogado.

