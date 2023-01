Absueltos dos funcionarios por acceder al expediente de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Igualmente, el tribunal concluye que los datos a los que los acusados tuvieron acceso no tienen la condición de datos sensibles y señala que la Fiscalía no ha citado ningún precepto legal o reglamentario que les prohibiera expresamente acceder a ellos en el sistema Viogén por el hecho de no figurar entre los casos abiertos o seguidos en la oficina en la que trabajaban, según la sentencia difundida este viernes por el TSJ de Valencia.

Los funcionarios se enfrentaban a tres años y medio de prisión y defendieron en el juicio que accedieron a los datos para asesorar a otras mujeres víctimas de la violencia de género y que no se difundió ninguna información. Los acusados revisaron la información del Ministerio del Interior un día después de la emisión de uno de los capítulos del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.