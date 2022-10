Illueca, vicepresidente valenciano de Podemos, se presenta a las primarias para optar a la Generalitat

El vicepresidente valenciano de Unides Podem, Héctor Illueca, acudirá a las primarias de su partido para convertirse en el candidato a la Presidencia de la Generalitat. Así lo anunció este miércoles el propio dirigente en una entrevista concedida a la radiotelevisión autonómica À Punt. Minutos después también explicó sus razones a través de las redes sociales.

"Sí, me presentaré como candidato a las primarias que se celebrarán en los próximos días en Podem de cara a las elecciones autonómicas. Y le adelanto una cosa: tengo los mismos ideales y las mismas esperanzas. Y, si me lo permite, la misma indignación frente a las injusticias que cuando me incorporé hace tres años a la política", expuso el dirigente.

Illueca se convirtió en el vicepresidente valenciano de Unides Podem, la marca valenciana de la formación morada, en septiembre de 2021. Llegó al cargo en un escenario convulso, con siete dimisiones en la ejecutiva del partido y los críticos en pie de guerra por la abrupta marcha de su antecesor, Rubén Martínez Dalmau. "Hemos tenido problemas en Unides Podem, pero estoy seguro de que en el futuro vamos a ser noticia por las propuestas, no por las peleas", manifestó entonces.

Quiero anunciaros mi candidatura a las primarias de Podem en la Comunitat Valenciana. Conservo las mismas esperanzas y los mismos ideales que tenía cuando me incorporé a la política activa, hace ahora tres años. Hemos avanzado, pero queda mucho camino por recorrer. ¡Dentro video! pic.twitter.com/MqrBCagRyT — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) October 5, 2022

El mandatario llegó al rescate de una formación en apuros amparado por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Es su hombre de confianza en la Comunidad Valenciana. Illueca estuvo a sus órdenes en Madrid como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Su desembarco en la Comunidad Valenciana recordó una vieja polémica. Años atrás había enmarcado al Gobierno del socialista Ximo Puig en lo que Podemos denomina "la trama", una muletilla alternativa a la manida "casta" para señalar a una suerte de poder etéreo e inamovible que se opone a la renovación que dice traer la formación morada.

"Ximo Puig fue uno de los instrumentos fundamentales para defenestrar a Pedro Sánchez en su partido", aseveraba Illueca en 2017, en una entrevista junto al entonces líder de la organización, Pablo Iglesias. Solo dos años después, tomaba el cargo de vicepresidente con la promesa de "unidad" y "lealtad" al socialista.

Y lo cierto es que desde entonces se ha caracterizado por un vicepresidente discreto y centrado en la gestión. Las tensiones internas con Presidencia las aglutina Compromís en el seno del Gobierno Valenciano.

El anuncio de Illueca coincide con la presentación de su libro La Propuesta Republicana (editorial El Viejo Topo), que tendrá lugar este miércoles en Valencia. El padrino de la presentación será, precisamente, el exvicepresidente del Gobierno de España y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

