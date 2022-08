La Generalitat desalojó tres pueblos, previó cortar la A-23, pero se olvidó del tren en el incendio de Bejís

El suceso en el que se vieron implicados medio centenar de pasajeros del tren que une Valencia con Zaragoza y que el martes por la tarde quedaron atrapados entre las llamas del incendio forestal de Bejís, en Castellón, ha abierto un nuevo frente al Gobierno que lidera el socialista Ximo Puig.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA), del que forma parte la Generalitat y que está dirigido por la Diputación de Castellón, no comunicó a Adif y Renfe ninguna alerta ni que el incendio estaba fuera de control.

A mediodía se ordenó el corte de hasta 10 carreteras autonómicas, se procedió a la evacuación preventiva de tres municipios (Bejís, Torás y Teresa) y se confinó un cuarto municipio, Viver. Además, se "protocolizó" un posible corte de la A-23, la autovía que une Valencia con Teruel, al temer que un cambio en el viento acercara las llamas.

La autovía transcurre prácticamente en paralelo y muy próxima al trayecto que recorre el tren a Zaragoza y cruza los municipios afectados por el incendio. Pero ni la dirección del incendio, asumida por la Diputación de Castellón a través del Consorcio de Bomberos, ni la Generalitat trasladaron a Adif las advertencias para empezar a planificar posibles trayectos alternativos o suspender los previstos.

Bejís, en la provincia de Castellón, rodeado por las llamas.

Los gestores ferroviarios tampoco fueron advertidos de que 24 horas antes, el lunes 15 de agosto, un rayo había provocado un incendio en una zona de Bejís próxima a esta línea, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de los hechos.

El incendio preocupaba desde el principio. Ese mismo lunes por la tarde empezaron los primeros desalojos y la Generalitat Valenciana estableció la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales por desalojo del Camping de los Cloticos. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumó a las labores de extinción.

(18: 02h) Actualización #IFBejís.



El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat establece la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales por desalojo del Camping de los Cloticos.

Sin embargo, Adif y Renfe seguían insistiendo este jueves que el primer momento en el que tuvieron constancia oficial de la cercanía del incendio de Bejís fue cuando la maquinista del tren llamó alertando de que estaban rodeados por las llamas.

"La primera comunicación que Adif recibe sobre complicaciones en la circulación por incendio viene de la maquinista, que primero detecta humo y cenizas en la zona y luego la cercanía del incendio", reiteraron fuentes de Renfe a este periódico.

La mañana del 16 de agosto, cuando el incendio se desbocó, Generalitat y Diputación desplegaron hasta 20 medios aéreos para sofocar las llamas porque los técnicos trasladaron que el fuego ganaba intensidad e iba a quemar miles de hectáreas en muy pocas horas.

Adif y Renfe, que dependen del Gobierno, seguían sin conocer en ese momento los temores de la Generalitat, la Diputación y la dirección del incendio. Al no estar la circulación interrumpida de manera preventiva, esa misma mañana otro convoy circuló por la misma línea, pero sin las llamas tan cerca y sin registrarse incidentes.

El servicio de emergencias de la Generalitat confirmó a las 18:22 horas, media hora después de que el tren acabara entre las llamas, que quedaba interrumpida la circulación ferroviaria a la altura del apeadero Torás-Bejís.

(18:22 horas) Interrumpida la circulación ferroviaria a la altura del apeadero Torás-Bejís como consecuencia del #IFBejís, según informa @InfoAdif.

Heridos

El incidente deja una veintena de heridos, tres de ellos con quemaduras graves, y podría haber sido una tragedia aún mayor si la maquinista no decide parar el vehículo y dar marcha atrás. Preocupa el estado de una mujer de 62 años, que sufrió las quemaduras más fuertes.

Puig admitió este jueves por primera vez errores que justifica en los momentos de tensión que se vivieron el martes.

"Cambiaron tanto las circunstancias del viento y fue de tal magnitud y virulencia que se pudieron producir algunas cuestiones en todo el tránsito de información", del Puesto de Mando Avanzado a Adif y Renfe, aseguró en declaraciones a la SER.

La Generalitat, al igual que Renfe y Adif, anunció ayer que ha encargado un informe para esclarecer lo sucedido. La Policía Judicial está tomando declaración a los testigos y las diligencias serán trasladadas a un juzgado, según confirmaron fuentes judiciales.

"Fallo grave"

Las imágenes del tren envuelto en llamas y los pasajeros huyendo por la vía son tan impactantes que el incidente ha irrumpido de lleno en la agenda política nacional.

Varios heridos cuando un tren ha quedado atrapado en el #IFBejís.



Los heridos están siendo atendidos en la estación de #Caudiel están siendo por efectivos de @GVAsanitat, @CruzRojaCS y @UMEgob

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este jueves que es preciso "esclarecer" los motivos que dieron pie al incidente del tren y pidió explicaciones a Renfe, Adif y del Gobierno de la Generalitat.

En declaraciones a los medios en una visita a Porto do Son (La Coruña), Feijóo dijo que hubo "un fallo grave que puso en peligro vidas humanas". "¿Por qué no se avisó a la maquinista? ¿Por qué no se cortó con la suficiente antelación la vía férrea?", se preguntó el dirigente popular.

Feijóo dijo comprender "la dificultad de la extinción" y que las rachas de viento "producen propagación", pero remarcó que, cuando hay viento, es necesario prever "que todo lo que son vías férreas son vías que hay que precintar hasta que el riesgo disminuya".

"Sin prejuzgar la culpabilidad, lo que creo es que es necesario que se nos aclare qué ha pasado", defendió. El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por estos hechos.

Este jueves por la tarde el incendio de Bejís seguía quemando monte sin control y a gran velocidad. El fuego se acerca peligrosamente al monasterio de la Cueva Santa, a las puertas del parque natural de la sierra Calderona, y se desalojaron tres pedanías del municipio de Andilla.

Andilla ya sufrió un devastador incendio hace 10 años que calcinó cerca de 25.000 hectáreas. Trascurrieron 19 días hasta que se dio por extinguido y afectó a nueve términos municipales.

