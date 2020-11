La prueba oficial de valenciano solo usa textos de un diario independentista catalán

El periódico Ara.cat copó los artículos del examen oficial de valenciano C1 que realizó el pasado sábado la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià (JQCV). La comisión de expertos que elabora la prueba oficial del idioma en la Comunidad Valenciana escogió a la cabecera, abiertamente independentista, para los tres únicos textos que se incluyen en la misma.

En concreto, el examen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, incluyó el artículo Per què els joves ja no estudien història (Por qué los jóvenes ya no estudian historia), del digital cultural Núvol adscrito a la cabecera, en el área de “comprensión escrita”.

Y para los dos textos de “estructuras lingüísticas” recurrió a Turisme 'dark': destinacions marcades pel misteri i els successos paranormals arreu del món (Turismo ‘dark’: destinos marcados por el misterio y los sucesos paranormales alrededor del mundo); y Un armari ple de roba... i no sé què posar-me (Un armario lleno de ropa… y no sé qué ponerme). Los dos últimos de la sección estils del diario y firmados por la misma autora.

El periódico, cuya propiedad y línea editorial aboga abiertamente por la ruptura de Cataluña con el resto de España, logró por partida triple la difusión de su cabecera entre quienes se presentaron a la prueba lingüística, si bien ninguna de las temáticas de los artículos versaba sobre el independentismo ni sobre cuestiones identitarias.

Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Educación que lidera Vicent Marzà (Comrpomís) subrayaron a este periódico que “la prueba la elabora una comisión de expertos”. “Ni la conselleria ni la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo tiene ninguna participación en el diseño del examen ni interviene en él”, destacaron.

Los 3 en catalán

El departamento, sin embargo, argumentó que “en los comentarios de texto se recurre a textos periodísticos de medios de comunicación que tienen ediciones o secciones que cubren nuestro territorio, y Ara.cat tiene una sección donde informa de la actualidad valenciana”.

Sin embargo, para ninguno de los textos se recurrió a la producción de la delegación valenciana con la que cuenta el periódico. Ninguno de los tres, en consecuencia, estaba escrito en la variante lingüística de la autonomía.

Las mismas fuentes de la Conselleria de Educación rehusaron a facilitar el ejemplar completo de la prueba hasta que se realice la parte oral. “El examen se hace público una vez concluye la prueba, y eso será en diciembre”, indicaron.