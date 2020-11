De Vivero, el legionario de Vox en Málaga, renuncia como presidente tras ser elegido en octubre

Enrique de Vivero, el legionario que trató de liderar Vox en Málaga, se ha quedado en el camino. En una carta dirigida al comité electoral del partido en Madrid ha presentado la renuncia en su cargo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

Las razones, entre otras no haber podido "concitar unas bases mínimas de acuerdo entre los miembros del CEP que hagan posible la organización de la estructura" del partido de Abascal en la provincia. No sólo eso: también se ha dado de baja.

Ni un mes ha durado la alegría en casa del coronel que se presentó como la alternativa más fiable frente a la dirección del partido en Málaga. Se enfrentó a José Enrique Lara, líder indiscutible desde el desembarco de la formación verde en Málaga, luchó y ganó. Tuvo, incluso, que repetirse la votación.

Según fuentes de Vox: "De Vivero ganó contra todo pronóstico. En Madrid no querían que siguiera Lara, pero la parte final de la campaña fue muy perjudicial para Enrique", en referencia al legionario.

La noche del 13 de octubre De Vivero resultó ganador por un estrechísimo margen: 381 afiliados apostaron por él y 370 por Lara. "Aquel resultado lo que demostró es que Vox Málaga está completamente roto", afirman fuentes cercanas al partido. La proclamación fue el 19 de octubre y entonces todo eran celebraciones.

El coronel de la Legión retirado declaraba que su nueva función era "todo un honor" y prometió "no defraudar a los afiliados, simpatizantes ni votantes". Lo cierto es que desde entonces todo han sido espinas.

Una semana después de su proclamación, De Vivero no había conseguido siquiera entrar en la sede del partido. Fue por entonces cuando los que fueron compañeros de viaje se convirtieron en enemigos.

Medios afines a Vox que había apostado por Vivero en la campaña interna comenzaron a lanzar informaciones sobre supuesta financiación irregular en los movimientos del presidente electo.

En uno de los seis párrafos de su carta de renuncia, Vivero alude a los "continuos ataques" por parte de distintos medios. Pero también achaca al Comité Ejecutivo Nacional la "falta de apoyo". Y no parará aquí: ha anunciado que se personará contra todos los medios y personas que han hecho "manifestación pública de infundios, insultos y falsedades".

Gestoras

Este lunes, según confirman fuentes de Vox, aproximadamente cien militantes solicitaron la dimisión de Enrique de Vivero en Madrid y solicitaron la creación de una gestora. Encabezando este movimiento se encuentra Bartolomé Sánchez, miembro de Vox en Benalmádena.

Málaga no es la única provincia que está creando dolores de cabeza a la formación verde en los días de gloria en Andalucía tras acordar con PP y Cs la aprobación de los presupuestos. En Jaén se nombró de nuevo una gestora, dirigida por Eugenio Rodríguez, que sustituyó a la anterior presidenta de la gestora, Salud Anguita.

En el caso de Jaén las elecciones no se llegaron a celebrar porque los dos contendientes decidieron abandonar la carrera electoral. Tanto Salud Anguita como el concejal de Martos Gerardo Aceituno no dieron más explicaciones que las de no dividir más al partido.