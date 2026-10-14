El PP lanza junto a Vox la moción de censura para desalojar al alcalde de Algeciras ante su negativa a dimitir

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LO ESENCIAL Las claves El PP y Vox firman una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras su negativa a dimitir. La iniciativa cuenta con el respaldo de doce concejales del PP que abandonaron el equipo de gobierno y cuatro ediles de Vox. La medida se toma después de conocerse dos nuevas denuncias por presunta agresión sexual contra el regidor. Jacinto Muñoz, hasta ahora primer teniente de alcalde, será el candidato a la Alcaldía para recuperar la estabilidad municipal.

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha confirmado que ya se ha firmado la moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

La medida ha sido rubricada por los doce concejales del PP que abandonaron el equipo de gobierno este martes, junto con cuatro concejales de Vox.

La decisión se ha tomado después de que Landaluce se negara a dimitir tras conocerse dos nuevas denuncias por presunta agresión sexual.

Jacinto Muñoz, que hasta este martes era primer teniente del alcalde, será el candidato a la Alcaldía en la moción. Bruno García ha recordado que ofrecieron la posibilidad a Landaluce de dimitir y "ha preferido tomar ese camino".

"Dijimos que íbamos a dar todos los pasos necesarios para de alguna manera poder darle estabilidad y normalidad a la Alcaldía de Algeciras y la mejor manera de hacerlo es a través de una moción de censura", ha añadido.

La moción se va a registrar este miércoles, con Jacinto Muñoz como candidato, elegido tras una reunión mantenida entre los concejales.

El presidente provincial del PP ha señalado que lo que le preocupa es "que en Algeciras se deje de hablar de ese tipo de cosas y se centre en lo importante, que son las viviendas y las cosas que pasan en cualquier ciudad".

Una situación "muy triste"

Por su parte, Jacinto Muñoz ha manifestado que la moción no es contra la gestión sino que por las circunstancias se han visto "obligados" a presentarla y que la situación "es muy triste y no es plato de buen gusto para nadie".

No obstante, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" una vez que se sustancie la moción, "de normalidad, se va a seguir trabajando en la misma línea y cada uno mantendrá sus mismas delegaciones y trabajando por el bien de los algecireños".